Недосып повлиял на диабет

Проблема недосыпания распространена во всем мире. Одно из недавних исследований показало, что всего 15% людей удается спать семь-девять часов минимум пять раз в неделю. Недостаток сна негативно сказывается на физическом и психологическом состоянии, ухудшает мыслительные способности. Новая научная работа показала, что люди, которые спят три-пять часов в сутки, подвержены диабету второго типа сильнее, чем те, у кого график сна выстроен лучше.

Исследователи из шведского Университета Уппсалы изучили данные британского биобанка (одной из самых крупных демографических баз в мире) более чем за 10 лет. База содержала информацию почти о полумиллионе человек, а именно об их генетических особенностях, состоянии здоровья и образе жизни. Соответствующую научную статью опубликовали в JAMA Network Open.

Ученые обнаружили связь между продолжительностью сна менее шести часов и высоким риском диабета второго типа. По их словам, причиной тому могли стать различные последствия недосыпания. Например, при недостатке сна нарушается чувствительность клеток к инсулину, энергетический метаболизм скелетных мышц смещается в сторону неглюкозного окисления, повышается активность симпатической нервной системы и меняется состав кишечной микробиоты (совокупности различных видов микроорганизмов, которые населяют кишечник человека. — Прим. ред.).

Исследователи также опровергли распространенное убеждение, что недостаток сна можно компенсировать здоровым питанием. Пищевое поведение респондентов оценивали по данным о еженедельном потреблении красного мяса, мясных полуфабрикатов и рыбы, а также о ежедневном приеме в пищу овощей и фруктов. Хотя привычка сбалансированно питаться снижала риск развития диабета, вероятность этого заболевания у спавших меньше шести часов все равно была выше, чем у тех, кому удавалось уделить сну хотя бы семь-восемь часов.

«Результаты нашего исследования впервые поставили под сомнение утверждение, что здоровое питание может компенсировать недостаток сна с точки зрения риска диабета второго типа. Выводы не должны вызывать беспокойства, но их стоит рассматривать как напоминание о том, что сон играет важную роль в сохранении здоровья», — отметили авторы научной статьи.

Ученые подчеркнули, что при оценке связи недосыпа и диабета второго типа важно учитывать причины непродолжительного сна. В случае, если человек мало спит из-за апноэ, то есть остановок дыхания во сне, именно оно может повышать риск диабета. Кроме того, авторы исследования предложили сосредоточить внимание на способах снизить этот риск, помимо увеличения количества сна. Они отметили, что для многих взрослых задача спать каждый день дольше может быть невыполнимой из-за жизненных обстоятельств.

При этом ученые напомнили, что последствия недосыпания для разных людей неодинаковы. Это объясняется генетическими различиями и индивидуальной фактической потребностью во сне.

Предыдущие исследования показали, что от диабета второго типа страдают более полутора миллиардов человек по всему миру. Это заболевание влияет на переработку глюкозы, мешая организму правильно реагировать на инсулин. Из-за этого уровень сахара в крови становится высоким, разрушаются кровеносные сосуды и нервы. Среди последствий сахарного диабета второго типа множество серьезных болезней, в том числе заболевания сердца, инсульт, деменция и полная слепота.

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