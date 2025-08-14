Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Хотя частные компании продолжают вкладывать миллиарды долларов в разработку искусственного интеллекта (ИИ), надеясь на экспоненциальный рост, часть сообщества исследователей не уверена в будущем прогрессе технологии.

Гэри Маркус / © Getty Images

В интервью изданию The New Yorker американский ученый Гэри Маркус, занимающийся машинным обучением, сообщил о том, что многие уже начали подозревать: несмотря на годы разработки и колоссальные затраты, ИИ, похоже, не становится намного лучше.

Хотя технически новый GPT-5 компании OpenAI, который появился на прошлой неделе, демонстрирует лучшие результаты в отраслевых тестах ИИ (которые, по мнению экспертов, и без того ненадежны для измерения прогресса), Маркус утверждает, что его применение за пределами виртуального общения остается маловероятным. Хуже того, скорость, с которой новые модели развиваются, похоже, замедляется.

«Я не слышу, чтобы многие компании, использующие ИИ, говорили, что модели 2025 года для них намного полезнее моделей 2024 года, даже несмотря на то что модели 2025 года показывают лучшие результаты по контрольным показателям», — заявил Маркус.

Начиная как минимум с 2020 года, исследователь выступает за более практичный подход к разработке ИИ, имеющий гораздо более узкую направленность, чем нынешняя стратегия «широкого потребителя». В США такие технологические компании, как OpenAI и Anthropic, сосредоточились на «масштабируемом ИИ» — подходе к разработке, который ставит быстрый финансовый рост выше полезных технологий. Даже сам термин «масштабируемый» в его современном понимании берет свое начало в мире финансового капитала. На практике это означало подключение максимально возможного количества графических процессоров, что требовало большего числа центров обработки данных, которые потребляли больше энергии и, следовательно, больше капитала.

Как предположил в 2021 году генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, результатом должно стать почти экспоненциальное улучшение возможностей ИИ. Однако технологии, как отметил Маркус, на самом деле не совершенствуются.

Ранее, в марте этого года, опрос 475 исследователей в области искусственного интеллекта пришел к выводу, что появление сильного искусственного интеллекта (AGI), который, несмотря на недостаток базовых знаний, может выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим, крайне маловероятно в результате текущего подхода к разработке ИИ.