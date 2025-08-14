Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт
Хотя частные компании продолжают вкладывать миллиарды долларов в разработку искусственного интеллекта (ИИ), надеясь на экспоненциальный рост, часть сообщества исследователей не уверена в будущем прогрессе технологии.
В интервью изданию The New Yorker американский ученый Гэри Маркус, занимающийся машинным обучением, сообщил о том, что многие уже начали подозревать: несмотря на годы разработки и колоссальные затраты, ИИ, похоже, не становится намного лучше.
Хотя технически новый GPT-5 компании OpenAI, который появился на прошлой неделе, демонстрирует лучшие результаты в отраслевых тестах ИИ (которые, по мнению экспертов, и без того ненадежны для измерения прогресса), Маркус утверждает, что его применение за пределами виртуального общения остается маловероятным. Хуже того, скорость, с которой новые модели развиваются, похоже, замедляется.
«Я не слышу, чтобы многие компании, использующие ИИ, говорили, что модели 2025 года для них намного полезнее моделей 2024 года, даже несмотря на то что модели 2025 года показывают лучшие результаты по контрольным показателям», — заявил Маркус.
Начиная как минимум с 2020 года, исследователь выступает за более практичный подход к разработке ИИ, имеющий гораздо более узкую направленность, чем нынешняя стратегия «широкого потребителя». В США такие технологические компании, как OpenAI и Anthropic, сосредоточились на «масштабируемом ИИ» — подходе к разработке, который ставит быстрый финансовый рост выше полезных технологий. Даже сам термин «масштабируемый» в его современном понимании берет свое начало в мире финансового капитала. На практике это означало подключение максимально возможного количества графических процессоров, что требовало большего числа центров обработки данных, которые потребляли больше энергии и, следовательно, больше капитала.
Как предположил в 2021 году генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, результатом должно стать почти экспоненциальное улучшение возможностей ИИ. Однако технологии, как отметил Маркус, на самом деле не совершенствуются.
Ранее, в марте этого года, опрос 475 исследователей в области искусственного интеллекта пришел к выводу, что появление сильного искусственного интеллекта (AGI), который, несмотря на недостаток базовых знаний, может выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим, крайне маловероятно в результате текущего подхода к разработке ИИ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
