Способность компонента каннабиса улучшать сон впервые научно подтвердили

В конопле присутствуют более 500 соединений, из которых примерно 125 — фитоканнабиноиды. Помимо двух основных — тетрагидроканнабинола и каннабидиола, — среди них содержится целый ряд менее изученных второстепенных веществ, в том числе каннабинол. В свежем исследовании австралийские ученые убедились в способности этого компонента улучшать сон.

По психоактивным свойствам каннабинол примерно в 10 раз слабее, чем тетрагидроканнабинол, а его количество в растении незначительно. Вероятно, отчасти поэтому каннабинол реже привлекал внимание исследователей. Тем не менее он известен седативным и усыпляющим действием, хотя научных подтверждений этому ранее не приводили. Теперь такие свидетельства появились: в статье, вышедшей в журнале Neuropsychopharmacology, их представила группа фармакологов из Сиднейского университета (Австралия).

С помощью полисомнографии и нескольких десятков лабораторных крыс специалисты изучили влияние каннабинола на архитектуру сна. В эксперименте использовали высокоочищенный каннабинол от немецкого производителя THCPharm. Его действие на грызунов также сравнили с препаратом золпидем, назначаемым при бессоннице.

Применение каннабинола увеличило общее время сна у подопытных, хотя вначале ученые отметили признаки подавления сна. Дальнейшие наблюдения показали, что каннабинол продлил как глубокий сон, или фазу с небыстрым движением глаз (NREM), так и быстрый сон (REM), связанный со сновидениями. Снотворный эффект оказался сопоставим с действием золпидема, хотя, в отличие от компонента конопли, лекарственный препарат не влиял на REM-сон.

По словам исследователей, каннабинол слабо активировал каннабиноидные рецепторы в мозге подопытных, что говорит об отсутствии одурманивающего действия. Вместе с тем выяснилось, что метаболиты этого вещества, а именно — соединение 11-гидрокси-каннабинол (11-OH CBN), имели сильный эффект на рецепторы каннабиноидного типа CB 1 и влияли на архитектуру сна.

Ученые подчеркнули, что впервые с помощью объективных измерений продемонстрировали свойство каннабинола улучшать сон. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, подействует ли компонент конопли таким же образом на человека.

В пресс-релизе сказано, что другая научная группа недавно завершила плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое испытание каннабинола на людях, страдающих бессонницей. Исследование еще не публиковали, но его результаты назвали многообещающими и представили на конференциях, посвященных каннабиноидам.

Добавим, что авторы обеих работ — участники проекта Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics. В его рамках Сиднейский университет получил пожертвование в 33,7 миллиона долларов на проведение исследований в области медицинского использования каннабиноидов.

Также отметим, что среди ученых нет единого мнения о влиянии каннабиса на сон. Хотя некоторые люди заверяют, что его употребление помогает им заснуть, в ряде научных статей ранее сообщалось, что на самом деле такая привычка может ухудшать качество ночного отдыха. Кроме того, заядлые курильщики каннабиса чаще страдают тревожными расстройствами.

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