Государства майя имели вдвое больше населения, чем Древний Египет
Анализ заселенности ключевого региона майя классического периода привел ученых к новым данным о численности этого народа в первом тысячелетии нашей эры. Показатель оказался кратно выше оценок населения Древнего Египта эпохи строительства пирамид и вообще эпохи фараонов. Это достаточно необычно, поскольку майя не знали металлических орудий и тягловых животных, технологически находясь в каменном веке.
Исследователи из США обобщили лидарные данные по джунглям полуострова Юкатан и прилегающим к ним районам, где располагались города-государства майя позднего классического периода, то есть 600-900-х годов нашей эры. Ученые сконцентрировались на этом регионе потому, что после неизвестной катастрофы около 900 года майя покинули те земли. Поэтому строения более поздней эпохи там не смешиваются с ранними, позволяя оценить застройку именно того времени. Научную статью опубликовали в издании Journal of Archaeological Science.
Охваченная исследованием территория занимала 95 тысяч квадратных километров. Изучение данных лидаров позволило выявить на них несколько десятков тысяч искусственных структур более 30 квадратных метров (минимальный размер дома у майя). Учтя их плотность по всему региону, авторы пришли к выводу, что всего там жило от 9,5 до 16 миллионов человек. Ранее самые высокие оценки не уходили выше семи миллионов. Такая большая разница в выводах обусловлена учетом северной части региона, где плотность искусственных структур оказалась не 30 на квадратный километр, как на юге, а примерно 59, то есть значительно выше.
Почти все жилые здания располагались не далее пяти километров от площадей, центров городов майя, на которых совершали религиозные обряды и, предположительно, вели торговлю. В целом местность была заселена не так, как у древних цивилизаций Старого Света или древней Мексики: вместо крупных городов, окруженных сельской местностью, майя жили в городах в основном среднего размера и сами могли работать в расположенной поблизости сельской местности.
Новая научная работа вызывает ряд дополнительных вопросов. Хотя авторы упоминают, что цивилизации в Азии в тропическом поясе имели плотность населения даже выше, нельзя не отметить, что азиатские общества с высокой плотностью населения связывают с бронзовым (в Китае) или даже железным (вне Китая) веком. Майя классического периода не знали металлических орудий и тягловых животных. Для Старого Света столь крупные сообщества с такой высокой численностью и плотностью населения пока даже не доказаны.
Для сравнения можно обратиться к данным по Древнему Египту. Даже самые высокие оценки численности его населения в эпоху строительства пирамид не выше 4,5 миллиона, а большинство — не выше 3,0 миллиона человек. И хотя площадь самой долины Нила существенно меньше, чем региона расселения майя классического периода, получается, плотность населения там все равно была равна или ниже, чем у находящихся в каменном веке майяских городов-государств.
Египет той поры вел активные завоевательные войны в самых разных регионах и держал большое число людей на общественных постройках — от каналов до пирамид весом в миллионы тонн. Аналогичные по масштабам походы вовне у цивилизации майя неизвестны, причем не только в классический период. Не вполне ясно и то, как исследователи с помощью лидаров могли бы отличить постройки позднего классического периода майя, который они изучали, от построек раннего классического или даже доклассических периодов.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Битва за небо Европы: Tempest против Next Generation Fighter
Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки
Бразильцы правда нашли в «Спутнике» живой вирус — или это фейк? И почему российская вакцина не вызывает тромбов, как у AstraZeneca и Johnson & Johnson?
Научные парадоксы
Скорость времени и «парадокс близнецов»
«По слову Кантора, сущность математики — в ее свободе». Интервью с Александром Буфетовым
После кори и свинки меньше инфарктов и инсультов — и это повод усилить прививки
