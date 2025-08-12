Государства майя имели вдвое больше населения, чем Древний Египет

Анализ заселенности ключевого региона майя классического периода привел ученых к новым данным о численности этого народа в первом тысячелетии нашей эры. Показатель оказался кратно выше оценок населения Древнего Египта эпохи строительства пирамид и вообще эпохи фараонов. Это достаточно необычно, поскольку майя не знали металлических орудий и тягловых животных, технологически находясь в каменном веке.

Исследователи из США обобщили лидарные данные по джунглям полуострова Юкатан и прилегающим к ним районам, где располагались города-государства майя позднего классического периода, то есть 600-900-х годов нашей эры. Ученые сконцентрировались на этом регионе потому, что после неизвестной катастрофы около 900 года майя покинули те земли. Поэтому строения более поздней эпохи там не смешиваются с ранними, позволяя оценить застройку именно того времени. Научную статью опубликовали в издании Journal of Archaeological Science.

Охваченная исследованием территория занимала 95 тысяч квадратных километров. Изучение данных лидаров позволило выявить на них несколько десятков тысяч искусственных структур более 30 квадратных метров (минимальный размер дома у майя). Учтя их плотность по всему региону, авторы пришли к выводу, что всего там жило от 9,5 до 16 миллионов человек. Ранее самые высокие оценки не уходили выше семи миллионов. Такая большая разница в выводах обусловлена учетом северной части региона, где плотность искусственных структур оказалась не 30 на квадратный километр, как на юге, а примерно 59, то есть значительно выше.

Почти все жилые здания располагались не далее пяти километров от площадей, центров городов майя, на которых совершали религиозные обряды и, предположительно, вели торговлю. В целом местность была заселена не так, как у древних цивилизаций Старого Света или древней Мексики: вместо крупных городов, окруженных сельской местностью, майя жили в городах в основном среднего размера и сами могли работать в расположенной поблизости сельской местности.

Новая научная работа вызывает ряд дополнительных вопросов. Хотя авторы упоминают, что цивилизации в Азии в тропическом поясе имели плотность населения даже выше, нельзя не отметить, что азиатские общества с высокой плотностью населения связывают с бронзовым (в Китае) или даже железным (вне Китая) веком. Майя классического периода не знали металлических орудий и тягловых животных. Для Старого Света столь крупные сообщества с такой высокой численностью и плотностью населения пока даже не доказаны.

Женщина майя, Гватемала, наши дни. Если новая работа верна, Центральная Америка снова достигла плотности населения классического периода майя (100-179 человек на квадратный километр) уже в XXI веке, на принципиально ином технологическом уровне

Для сравнения можно обратиться к данным по Древнему Египту. Даже самые высокие оценки численности его населения в эпоху строительства пирамид не выше 4,5 миллиона, а большинство — не выше 3,0 миллиона человек. И хотя площадь самой долины Нила существенно меньше, чем региона расселения майя классического периода, получается, плотность населения там все равно была равна или ниже, чем у находящихся в каменном веке майяских городов-государств.

Египет той поры вел активные завоевательные войны в самых разных регионах и держал большое число людей на общественных постройках — от каналов до пирамид весом в миллионы тонн. Аналогичные по масштабам походы вовне у цивилизации майя неизвестны, причем не только в классический период. Не вполне ясно и то, как исследователи с помощью лидаров могли бы отличить постройки позднего классического периода майя, который они изучали, от построек раннего классического или даже доклассических периодов.

