Генетики описали ранее неизвестный окрас кошек

Ученые выявили генетическую мутацию, ответственную за напоминающий лакричные конфеты «салмиак» окрас шерсти, который недавно появился у домашних кошек в Финляндии.

Исследователи из Хельсинкского университета (Финляндия) и Университета Миссури (США) при поддержке сотрудников британской компании Mars Petcare Science & Diagnostics провели секвенирование генома кошек необычного окраса и обнаружили у них мутацию. Этому новому фенотипу присвоили название w salmiak — в честь соленой лакрицы «салмиак», популярной в Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании и Исландии. Статья ученых опубликована в журнале Animal Genetics.

Уникальный окрас, который с 2007 года упоминают как «финскую мутацию», встречается только у одной популяции беспородных кошек. Такие животные будто бы одеты в стандартный черно-белый «смокинг», но с дополнительной градацией цвета внутри волосков: у основания они темные, а к кончикам становятся абсолютно белыми. Кроме того, у этих кошек белые шея и грудь, живот, лапы и зачастую кончик хвоста, глаза — желтые или зеленые.

Рисунок имеет индивидуальные различия: у некоторых особей на цветных участках наблюдается лишь небольшое количество белых волосков. «Салмиакский» окрас наиболее заметен у питомцев с черной шерстью, но может встречаться и у обладателей коричневой, черепаховой или серо-голубой шубки, у самок и самцов.

Кошки окраса «салмиак» / © Heidi Anderson et al., 2024, Animal Genetics

Ранее специалисты допускали, что такие кошки бесплодны из-за низкой распространенности этого цвета шерсти в популяции. Однако недавние наблюдения за «салмиакской» самкой, родившей четырех котят, опровергли это мнение.

Авторы нового исследования решили разгадать загадку окраса «салмиак» и провели анализ ДНК пяти домашних кошек с помощью скринингового теста MyCatDNATM. Он показал, что белую шерсть нельзя объяснить какими-либо генетическими особенностями. Затем ученые дополнительно генотипировали еще двух кошек.

Кошка окраса «салмиак» с котятами / © Heidi Anderson et al., 2024, Animal Genetics

Как оказалось, все дело в гене KIT — протоонкогене C-Kit, кодирующем трансмембранный белок — рецепторную тирозинкиназу, или CD117. Он ответственен за развитие многих типов клеток, включая клетки крови и пигментные (меланоциты). К примеру, у людей встречается не менее 69 мутаций KIT, связанных с пибальдизмом, или пегостью. У кошек — как породистых, так и беспородных — белая шерсть во многом объясняется двумя распространенными вариантами гена KIT (локус White, или W).

Изучив область вокруг KIT, генетики выявили у обеих кошек окраса «салмиак» довольно большую делецию — 95 тысяч пар оснований. Эта мутация, потеря участка хромосомы, располагалась ниже гена KIT и повлияла на его экспрессию.

Чтобы подтвердить выводы, ученые провели генотипирование еще 180 домашних кошек из Финляндии и трех питомцев окраса «салмиак». У этих трех кошек были две копии мутации wsal (по одной от каждого родители), в то время как у трех других, не имеющих такого цвета шерсти, обнаружили лишь одну копию мутации.

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