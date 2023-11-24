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В бассейне императора Тиберия нашли следы неолитического кораблекрушения
Подводные археологи обнаружили у берегов Италии груз с затонувшего неолитического судна. Это очередное свидетельство того, что древние люди пересекали морские пространства чаще, чем мы думали.
Около 15 лет назад итальянские археологи начали реконструкцию Голубого грота (Grotta Azzurra) на острове Капри в Неаполитанском заливе. В 27-37 годах нашей эры этот остров был фактической столицей Римской империи — на нем устроил свою резиденцию император Тиберий. Из Рима он уехал, так как опасался покушения, и жил поочередно на одной из 12 вилл, построенных для императора на Капри.
Голубой грот — естественная пещера, получившая свое название из-за ярко-голубого цвета воды и особенностей освещения. При Тиберии там сделали императорский бассейн: обеспечили удобный вход в воду, обустроили площадку для отдыха и, конечно, украсили грот мраморными статуями. Постаменты этих статуй сохранились до наших дней, но сами скульптуры оказались в воде.
Их поисками многие годы занимались подводные археологи, которые и нашли три статуи. А вот постаментов в гроте — семь. Поэтому исследователи приняли решение расширить область поиска. В результате в октябре 2023 года они обнаружили недалеко от Голубого грота крупный кусок обсидиана. О находке не стали сообщать, опасаясь мародеров.
Месяц спустя полицейские водолазы вместе с подводными археологами подняли обсидиан из воды, с глубины 30-40 метров. Вес обломка — примерно восемь килограммов. Размеры — 28 на 20 на 15 сантиметров. Обсидиан — разновидность вулканического стекла, которое древние люди использовали для изготовления очень острых орудий.
Это не самый легкодоступный материал, хотя на некоторых вулканических островах Италии он встречается, но не на Капри. На куске обсидиана археологи обнаружили характерные следы сколов: скорее всего, это база, от которой откалывали тонкие острые отщепы для клинков и других орудий.
Датировки еще не было (в случае подводной археологии она и не всегда возможна), но типологически исследователи отнесли находку к периоду неолита. Следы неолитических поселений есть на некоторых средиземноморских островах, но, так же, как и обсидиановые жилы, не на Капри.
Из этого можно сделать только один вывод: обсидиан попал в окрестности бассейна Тиберия в результате кораблекрушения, случившегося в неолите. Возможно, его перевозили для торговли, но могли и использовать как корабельный запас материала для быстрого изготовления необходимых инструментов.
Обломков судна не нашли, что неудивительно: сохранность дерева в воде обычно не поражает воображение. Тем не менее полицейский суперинтендант Неаполя заявил, что подводный поиск продолжат на большей территории в надежде обнаружить другие доказательства древнего кораблекрушения.
Пока не ясно происхождение обсидианового фрагмента из Голубого грота, но отметим, что это не первая находка такого материала на значительном расстоянии от места его получения. Например, обсидиан с острова Милос (Эгейское море) обнаружили в пещере Франхти на материковой части Греции.
От Милоса до берега Пелопоннеса — примерно 100 километров. И какие-то древние мореходы преодолели это расстояние примерно 13-15 тысяч лет назад. Все это подтверждает, что наши представления о примитивности неолитических обществ сильно устарели. И не только неолитических.
Другие древние орудия на Милосе ученые интерпретировали как свидетельство существования гоминид-мореплавателей около полумиллиона лет назад. Каменные орудия на острове Крит имеют возраст 130 тысяч лет. Это породило предположение, что неандертальцы приплыли в Европу с Ближнего Востока. Не будем забывать и о том, что древние люди как-то смогли высадиться на Флоресе в Индонезии почти миллион лет назад.
Есть надежда, что предстоящие работы по реставрации и анализу находки помогут не только определить возраст древнего обломка, но и восполнить значительные пробелы в наших знаниях о неолитическом Капри.
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