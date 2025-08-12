Уведомления
Окситоцин оказался необходим не только для любви, но и для дружбы
Исследование американских ученых показало: окситоцин, который часто называют «гормоном любви», играет важную роль и в формировании дружеских отношений.
Традиционно считается, что гормон окситоцин, накапливающийся в задней доле гипофиза головного мозга, выделяется в кровь во время секса, беременности, родов, кормления грудью и способствует возникновению привязанности, близости и доверия между сексуальными партнерами и матери с ребенком. Однако ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) в экспериментах с желтобрюхими полевками, которые, как и люди, способны создавать стабильные пары на всю жизнь, обнаружили: окситоцин, который действует как нейромодулятор, нужен не только для формирования моногамных отношений.
Исследователи провели серию экспериментов с мышами-полевками, генетически модифицированными таким образом, что у них отсутствовали рецепторы окситоцина. Выяснилось, что такие грызуны тратят больше времени на то, чтобы завязалась дружба. Обычно для этого им требуется около суток близкого соседства, но мышам с дефицитом окситоцина нужно было до недели. Вероятно, это означает, что выброс окситоцина в кровь не единственное условие для формирования привязанности. Другими словами, окситоцин играет решающую роль не в том, насколько мыши вообще способны формировать социальные связи, но действительно важен на ранних этапах отношений, чтобы способствовать их быстрому и эффективному развитию.
В другом эксперименте ученые поместили мышей в ситуацию, похожую на вечеринку. Обычные животные сначала держались вместе с друзьями, прежде чем знакомиться с другими. Полевки, у которых отсутствовали рецепторы окситоцина, быстро смешивались с незнакомцами, будто у них даже не было партнера. Интересно, что они к тому же демонстрировали меньше агрессии и недоверия по отношению к другим сородичам.
Наконец, исследователи проверили силу связей как с сородичами, так и с партнерами, разделив полевок. Они могли нажимать на рычаг, чтобы получить доступ к другу, партнеру или незнакомцу.
Самки обычных полевок скорее стремились попасть к любым знакомым. Генетически модифицированные мыши тоже нажимали на рычаг, чтобы попасть к партнеру, но почти не проявляли интереса к друзьям. Вероятно, дефицит окситоцина не только задерживал формирование дружеских отношений, но и препятствовал их долгосрочному поддержанию. Выводы ученые представили в статье для журнала Current Biology.
В то время как большинство подобных исследований направлено на изучение взаимодействия между партнерами, ученые из Университета в Беркли сосредоточились на отношениях между сородичами, похожими на человеческую дружбу. Эти эксперименты могут способствовать пониманию механизмов развития таких нарушений, как аутизм и шизофрения, которые не позволяют человеку формировать и поддерживать социальные связи.
