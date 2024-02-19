Подводные археологи нашли кораблекрушение без корабля

Польские ученые предположили, что обнаружили в Восточном Средиземноморье следы самого древнего утонувшего торгового судна. Правда, без каких-либо его фрагментов.

Следы кораблекрушения обычно ассоциируются у нас с остатками затонувшего судна. Но в последнее время все чаще случается так, что признаки морской трагедии есть, а никаких деталей корабля нет. Именно такое кораблекрушение исследовали ученые из Центра подводной археологии при Университете Николая Коперника в Торуни (Польша).

Некоторое время назад власти Турции сообщили, что в заливе Анталья местные рыбаки нашли странные медные слитки. Это сразу привлекло множество дайверов из разных стран. Медные слитки считают верным признаком древнего кораблекрушения со времен исследования Улубурунского корабля.

Сейчас археологи заняты в основном картографированием дна и фиксацией мест, где находится груз / © Mateusz Popek

Улубурунским называют финикийский корабль, затонувший у мыса Улубурун в Восточном Средиземноморье в конце XIV века до нашей эры. В 1982 году его нашли ныряльщики, и в течение 11 сезонов место кораблекрушения изучали подводные археологи. Они собрали груз, который перевозили финикийские торговцы. Основную его часть составляли медные слитки: их было около 10 тонн.

Сейчас польские исследователи предположили, что кораблекрушение в заливе Анталья произошло на несколько веков раньше, чем трагедия у мыса Улубурун. Проблема в том, что до сих пор они не нашли ни одного фрагмента самого корабля — это делает их датировку до некоторой степени условной.

Сам факт кораблекрушения установили, составив карту расположения на дне залива медных слитков: они явно лежали вместе, за прошедшие века их минимально разнесло течением и штормами. Вес одного слитка — примерно 20 килограммов. На сегодня археологи подняли 30 штук, многие еще находятся под грунтом.

Подводные (и не только) археологи постоянно сталкиваются с такими проблемами, как деградация органических материалов. Если дерево быстро не занесло донными отложениями, то его к нашим дням успевают съесть морские организмы. Теплые соленые воды Средиземного моря подходят для них гораздо лучше, чем холодное Балтийское, где деревянные фрагменты встречаются чаще, но не такой древности.

По мнению исследователей, корабль погиб после столкновения со скалами на входе в залив. Это место считают опасной навигационной зоной. Картина разноса груза, скорее всего, говорит о быстром затоплении.

Археологи подняли со дна залива 30 слитков. Полный объем груза пока неизвестен / © Mateusz Popek

Работа польских археологов — часть проекта по документированию и анализу древних морских маршрутов и затонувших кораблей. Все это позволяет получить ценные сведения о торговых и культурных обменах бронзового века.

Предварительный анализ меди показал, что она сильно загрязнена. В ней не менее десяти процентов примеси железа, что контрастирует с более чистым материалом, найденным на других древних затонувших кораблях, включая Улубурунский. Ученые считают это косвенным признаком большей древности находки.

Археологи подчеркнули, что затонувших кораблей позднего бронзового века должно быть больше, так как масштабы торговли медью в то время были очень велики. Медные руды добывали лишь в нескольких местах Средиземноморья, а спрос на них был огромен. В Центральной Европе металлургическое производство основывалось на контактах с анатолийским, балканским, кавказским и карпатским регионами добычи, а для Восточного Средиземноморья основным источником этого сырья был Кипр. Большое количество меди требовалось развивающимся микенской и минойской цивилизациям, а также Египту. Поэтому масштабы контактов были очень велики, и чем больше кораблей плавало, тем больше их тонуло.

Отметим, что предварительная датировка вызывает вопросы. На месте кораблекрушения нашли сосуды, которые сами исследователи назвали артефактами микенской цивилизации. Но 3600 лет назад эта цивилизация просто не достигла еще такого уровня, чтобы ее изделия стали предметами торговли. Доминирующее положение в этом регионе тогда занимала минойская цивилизация, чьи представители позже вели войны с микенской.

Также вызывает вопрос то, что в пресс-релизе Университета Николая Коперника это кораблекрушение называют «самым древним»: ранее мы рассказывали о подобной трагедии, случившейся в эпоху неолита у острова Капри. Там тоже не все однозначно с датировкой, но характер груза (обсидиан) указывает на эпоху каменного века.

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