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3 часа назад
Юлия Трепалина
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Странную вспышку пневмонии в Китае посчитали недостаточной для новой пандемии

5.3

В Китае участились случаи детской пневмонии неизвестного происхождения. Всемирная организация здравоохранения уже запросила дополнительную информацию об этом у властей КНР. В международной системе ProMed, отслеживающей вспышки заболеваний по всему миру, сообщают о переполненных детьми больницах в Пекине, Ляонине и других местах.

Медицина
# COVID-19
# дети
# Китай
# пандемия
# пневмония
# респираторные заболевания
детская больница
Дети в одной из больниц Пекина, Китай, 23 ноября 2023 года. / © JADE GAO/AFP via Getty Images

Под пневмонией принято понимать воспаление тканей легких, возникающее в результате инфекции. Среди возможных симптомов — кашель, одышка, жар и боль в груди. Большинство людей выздоравливают за несколько недель, но уязвимым категориям — грудным детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями — может потребоваться госпитализация.

Ситуация в Китае пока остается неясной. В одной из публикаций ProMED сказано, что некоторые школы оказались на грани приостановки работы. Болеют не только ученики, но и преподаватели. Среди родителей растет беспокойство, не пытаются ли власти скрыть эпидемию. Впрочем, о смертельных случаях не говорится.

По словам некоего «жителя Пекина», которые привели в ProMED, основной симптом у детей — это высокая температура, кашля нет. Тем не менее многие попадают в больницу, и у детей часто выявляют легочные узелки — уплотнения легочной ткани.

В заявлении Научного медиацентра Великобритании профессор медицины Пол Хантер (Paul Hunter) из Университета Восточной Англии (Великобритания) пояснил, что такого рода уплотнения обнаруживают примерно у трети пациентов, обследуемых с помощью рентгенографии или компьютерной томографии. Обычно это результат текущей или прошлой инфекции, скорее бактериальной, чем вирусной. По словам медика, легочные узелки могут быть следствием перенесенной бактериальной инфекции, например гриппа.

Хотя бактериальные инфекции могут быть не менее опасны, чем вирусные, с точки зрения пандемического потенциала они представляют меньшую угрозу. Это связано с тем, что бактерии размножаются и эволюционируют гораздо медленнее, чем вирусы. Кроме того, такие инфекции обычно успешно лечат антибиотиками широкого спектра. Словом, распространение подобных заболеваний проще контролировать.

Из другой публикации ProMED известно, что за последние два месяца из Китая поступала информация о вспышках респираторных заболеваний из-за Mycoplasma pneumoniae — распространенной бактерии, вызывающей нетяжелые инфекции горла и трахеи. Также этот патоген — основная причина детских пневмоний в США.

Вместе с тем при микоплазменной пневмонии в легких чаще наблюдаются очаговые инфильтраты, а не легочные узелки, о которых сообщили в Китае, отметили в ProMED, но допустили возможность атипичных случаев.

В Южной Корее тем временем на фоне аналогичной вспышки зарегистрировали более 200 случаев пневмонии у детей. Все они вызваны Mycoplasma pneumoniae, так что либо это отдельная от Китая вспышка, либо заболеваемость в КНР тоже связана с микоплазмой.

Впрочем, подъем респираторных инфекций в зимнее время — нормальное явление. Кроме того, это первая зима в Китае без строгих локдаунов, которые власти вводили с 2020 года, чтобы предотвратить распространение Covid-19. Это значит, что в стране сейчас много детей, которые ранее не сталкивались с определенными вирусами и бактериями и, следовательно, не имеют к ним иммунитета. Кроме того, у людей, ранее переносивших подобные инфекции, иммунитет тоже ослаблен. Это повышает вероятность вспышек респираторных заболеваний, как уже случалось в других странах после карантинов.

Однако профессор Хантер полагает, в этот раз ситуация вряд ли дойдет до пандемии. Ведь если бы в Китае речь шла о новом патогене, то заболеваемость росла бы не только среди детей, но и взрослых, поскольку они тоже не имели бы предыдущих контактов с инфекцией.

«Думаю, это не приведет к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения международного масштаба», — заявил он, но сделал оговорку, что не стал бы полностью исключать такую возможность до установления окончательного диагноза.

Из Вьетнама тоже приходят сообщения о вспышке пневмонии. Как и в Китае, основной удар приходится на детей: на опубликованных в соцсетях кадрах видно переполненные детские отделения больниц. Пока не ясно, есть ли связь между заболеваемостью в этих странах. Официальных комментариев, как и опровержений, нет.

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Медицина
# COVID-19
# дети
# Китай
# пандемия
# пневмония
# респираторные заболевания
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