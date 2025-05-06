Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

Что случилось?

Итак, суть: люди смотрят видео полета первого чисто женского космического экипажа и удивляются его отличиям от видео с МКС. У Суниты Уильямс волосы плавают настоящим облаком, а у Кэти Пэрри и летавших с ней женщин — нет. И дверь почему-то внутрь открывается. Начнем по порядку.

Уберите это подальше от редких животных и нанесите на голову

Когда-то, в начале 1990-х, автор этих строк был пятиклассником. И слышал от товарищей по играм жуткие истории, как они охотились на насекомых с помощью лака для волос «Прелесть». После распыления этого аэрозоля шестиногие какое-то время жили, но вот двигаться уже не могли.

В наше время женщины в норме уже не используют настолько небезопасные для животных средства фиксации волос. Исключение — поп-звезды и иные обитательницы больших экранов. Там свои стандарты внешности, поэтому волосы фиксируются предельно жесткими составами, по эффекту сравнимые с упомянутым лаком образца 1971 года. Естественно, что под таким воздействием волосам крайне сложно плавать облаком даже в микрогравитации. На видео они пытаются приподняться, но, как те насекомые, не слишком преуспевают.

Сунита Уильямс на МКС: волосы плавают облаком / © Wikimedia Commons

Естественно, что Сунита Уильямс как космонавт не издевается над собой, нанося на собственную голову подобные вещества. Что и позволяло ее волосам плавать в пространстве свободно.

Двери космических кораблей всегда открываются наружу? Или это неточно?

Вернемся к дверям в космические корабли. Вопреки высказываниям граждан из соцсетей, в норме они открываются именно внутрь. И причины, по которым это так, очень серьезны. Задумаемся: всегда ли космический корабль приземляется так, как надо? Ну конечно, нет.

Скажем, экипаж «Союза-18» из-за неудачного вывода на орбиту (чего он так и не достиг) садился в совершенно нерасчетном районе, на Алтае. Корабль катился по горному склону и остановился недалеко от обрыва только потому, что парашют случайно зацепился за деревья. К счастью, люк к концу этих покатушек оказался в верхней полусфере, и космонавты смогли выйти наружу. А что если бы край люка был заблокирован грунтом или снегом?

Исходно космические корабли «Аполлон» имели два люка, внутренний и внешний. Но после пожара, в котором погибло трое астронавтов, один из люков убрали, чтобы в следующий раз из корабля можно было выбраться быстрее / © Wikimedia Commons

При люке, открывающемся наружу, это означало бы нулевую возможность выйти. А при реально имевшемся — и грамотно спроектированном — люке, открывавшемся вовнутрь, можно было бы открыть его даже в этом случае. И попытаться хоть через суженный проход, но выбраться наружу.

Другая причина тому, что люки на космических кораблях открываются внутрь, — герметичность. Основную часть полета снаружи — давление ноль, внутри — примерно одна земная атмосфера. Избыток давления прижимает дверь, уплотнитель по ее краям не пропускает воздух. Если бы двери открывались наружу, избыток давления, напротив, действовал бы на дверь, облегчая утечки.

Значит ли это, что кораблей с дверью, открывающейся наружу, не было? Такой корабль был, и он назывался «Аполлон». Его конструкторы понимали все плюсы дверей, открывающихся внутрь, поэтому исходно у них было два люка: внутренний (открывался внутрь) и наружный, открывался, соответственно, наружу.

Но коснспирологов из ТитТока не затормозить всеми этими нашими разборами. Они уже нашли новую игрушку: болты над дверью до полета были… / © TikTok, bighadleju954

Но при наземных испытаниях случился пожар, и быстро открыть внутренний люк не вышло. Три члена экипажа сгорели заживо, а их крики транслировались по системе связи. Поэтому корабль перепроектировали: внутренний люк убрали, проигнорировав риски случайного открытия люка в космосе. Проблему «а что если люк упрется вниз» США перед собой не видели, поскольку их корабли тогда безопасно могли приземлиться только в воду. А там сама форма плавучей капсулы «Аполлонов» делала неизбежным нахождение люка в верхней полусфере.

А после полета пропали! Вот оно, свидетельство подделки! / © TikTok, bighadleju954

Корабль Reusable Space Ship, выводимый ракетой New Shepard, на котором слетала в космос Кэти Пэрри со товарищи, не имел угнетающего груза проблем «Аполлонов». Кроме того, он приземляется на суше. Опять становится актуальным вопрос: что будет, если край люк чем-то заблокирует из-за нерасчетной посадки? Звучит странно, но еще актуальнее эта проблема будет на «Старшипах». Корабль большой высоты проще заваливается на бок при нерасчетной посадке. Скорее всего, и там дверь будет открываться внутрь, а не наружу.

Откуда же все эти рассказы про нелетание Кэти Пэрри в космос?

Тут нам пришлось немало погуглить, потому что до написания ответа на этот вопрос редакция ничего о ней не знала (кроме того, что она была в составе первого женского космического экипажа, конечно). Насколько можно судить по СМИ, она пострадала во многом как раз из-за состава экипажа, в котором летела. Скажем, The Guardian охарактеризовала ее полет как «полное поражение американского феминизма» и «морально пустой». Тут же все стали вспоминать, «сколько проблем на Земле, какие тут могут быть полеты в космос».

Правда, если использовать не слепые скриншоты из видео низкого разрешения, а все же фотографии, то внезапно окажется, что как бы исчезнувшие болты над дверью отлично видны и после посадки. Но кому нужна скучная правда, когда есть настроение сочинить увлекательную теорию заговора? / © Blue Origin

Но почему-то никто не вспомнил, сколько яхт принадлежит миллиардерам на Земле, что их стоимость больше, чем нужно для спасения от голодной смерти всех африканских детей. Или что мужчины на планете покупают секс-услуги на пару сотен миллиардов долларов в год, что во много раз больше бюджета всех космических агентств планеты. Почему все СМИ мира критикуют полет чисто женского экипажа с целью пиара его участниц, но не критикуют постоянные вливания мужчин в индустрию, физически и морально травмирующую десятки миллионов женщин по всему миру?

Трудно сказать. Возможно, это связано с тем, что редактора СМИ и критиковавшие — в основном мужчины, и многие из них — сами часть описанной проблемы. Наше дело проще — всего лишь изложить факты. И они просты: Кэти Пэрри была в космосе, двери космических кораблей открываются и будут открываться внутрь. А первый женский экипаж в космосе стоил землянам считаные миллионы долларов — меньше, чем мужчины на этой планете тратят на секс в неделю.

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