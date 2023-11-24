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Очистители воздуха не защитили от респираторных инфекций
В России, как и во множестве других стран, начался сезон респираторных инфекций. Многие в качестве профилактики используют очистители воздуха. Особенно их популярность возросла после пандемии коронавируса. Однако доказательств эффективности таких приборов ученые не нашли.
Установка технологий удаления или дезактивации респираторных патогенов из воздуха в помещениях — одна из самых распространенных стратегий нефармацевтической борьбы с инфекционными заболеваниями. Есть два основных типа устройств для очистки воздуха: фильтры и обеззараживатели. Фильтры удаляют из воздуха частицы, которые могут содержать вирусы. Дезинфекторы воздуха используют ультрафиолетовое излучение или озон для инактивации патогенов.
Во время пандемии Covid-19 такие устройства рекламировали как практическую меру по смягчению последствий в условиях, когда трудно поддерживать социальную дистанцию. Правительства разных стран рассматривали возможность установки очистителей во многих учреждениях, особенно в школах. Этим стремлениям препятствовали большие затраты и неуверенность в том, какие именно устройства могут быть действительно эффективными. Тогда начались кластерные рандомизированные контролируемые исследования для получения возможных доказательств эффективности в школах и домах престарелых, однако результаты еще не доступны.
Недавно ученые из Нориджской медицинской школы (Великобритания) изучили 32 клинических и когортных исследования на эту тему, проведенных с 1970 по 2022 год. Результаты опубликованы в журнале Preventive Medicine.
Авторы работы искали данные об инфекциях и исходах болезней у людей, которые проводили минимум 20 часов в неделю в помещениях с очистителями воздуха. Но найти доказательств того, что эти технологии могут очистить воздух от респираторных или желудочно-кишечных патогенов либо снизить их способность проникать в клетки человека, не удалось.
«Несмотря на то что количество проб из окружающей среды и поверхностей снижается после обработки воздуха, особенно бактерицидного воздействия и высокоэффективной фильтрации твердых частиц, еще не появилось убедительных доказательств эффективности для риска инфицирования в реальных условиях», — сообщили исследователи.
При рассмотрении лабораторно подтвержденных случаев гриппа или норовирусной инфекции наблюдалась тенденция к снижению числа инфекций. Однако эти данные показались авторам предвзятыми.
Изучить эффективность очистителей при коронавирусе ученым не удалось: доступных исследований на эту тему еще нет.
Тем не менее в июле этого года немецкие ученые представили результаты исследования, в котором изучали влияние высокоэффективных фильтров твердых частиц (HEPA) на коронавирус в детских садах. Исследователи сравнили уровень заболеваемости в школах, где работали новые фильтры, и в тех, где их не было. Оказалось, между ними нет существенной разницы. Уровень заражения даже оказался немного выше среди детей в школах с фильтрами.
Еще одним методом нефармацевтической борьбы с респираторными заболеваниями считают поддержание высокой абсолютной (а не относительной) влажности воздуха. Однако по ней работы пока выполнены только для морских свинок, а исследования по людям отсутствуют. Тем не менее ряд работ дают основание полагать, что как минимум для гриппа поддержание в теплом помещении влажности не ниже 40% действительно может снижать вероятность заражения.
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