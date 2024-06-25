Ученые узнали, какой алкоголь и в каком количестве пьют европейцы

В прошлом ученые рассматривали национальные модели потребления спиртного в Европе. Однако из-за произошедших в регионе экономических и политических изменений они могли перестать быть актуальными, поэтому исследователи решили обновить данные. Свежий анализ показал, что большинство европейских стран стабильны в плане питейных привычек.

В научной работе, опубликованной в журнале Addiction, авторы рассмотрели ситуацию в государствах Евросоюза, а также в Исландии, Норвегии и на Украине в 2000, 2010, 2015 и 2019 годах. В основу анализа легли сведения системы мониторинга ВОЗ о потреблении алкоголя на душу населения, типах напитков и манере их питья, преобладающем статусе потребления спиртного (воздержание от алкоголя на протяжении жизни, нынешнее потребление, потребление в прошлом, эпизодическое злоупотребление).

Кроме того, исследователи оценили связанный с алкоголем вред, изучив данные о стандартизированных по возрасту потерях лет жизни с учетом инвалидизации (DALYs) и смертях на 100 000 человек (только за 2019 год).

По результатам анализа ученые распределили страны на шесть групп. Две трети рассмотренных государств в 2019 году остались в том же кластере, что и в 2000-м.

К «винопьющим» странам, жители которых потребляют много вина, но мало пива и крепкого алкоголя, отнесли Францию, Грецию, Италию, Португалию и Швецию. Среди них же зарегистрировали самый низкий уровень общего потребления алкоголя.

Во вторую группу, с предпочтением к пиву и относительно низким потреблением крепких напитков, попали Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения и Испания. Также для этих стран оказался характерен высокий уровень потребления спиртного приезжими и туристами.

Хорватию, Чехию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию отнесли к странам, пьющим больше всего пива и много алкоголя в целом. В этой группе выявили наибольшую распространенность тяжелого эпизодического пьянства у населения.

Эстонию, Латвию и Литву причислили к группе с высоким потребления спиртного, включая пиво и другой алкоголь. Кроме того, страны Балтии отличились самыми низкими в Европе показателями потребления вина и числа трезвенников, но в то же время невысокой распространенностью тяжелого эпизодического пьянства.

В пятую группу, для которой характерны высокое и регулярное потребление спиртного, но при этом — низкая распространенность пьющих и самая высокая доля трезвенников среди населения, вошли Украина, Болгария и Кипр. Также в этих странах менее всего выражено тяжелое эпизодическое пьянство.

В заключительную группу выделили страны с наивысшей долей пьющего населения и жителей, эпизодически злоупотребляющих алкоголем. Среди них — Финляндия, Исландия, Ирландия, Люксембург и Мальта.

Исследование выявило значительную связь между характером потребления алкоголя, смертностью и вредом спиртного для здоровья. В странах, где распространено потребление крепких напитков и/или пьянство — в Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии, на Украине и Кипре, — отмечены самые высокие средние показатели смертности и вреда здоровью из-за алкоголя.

Учитывая, что общий уровень «алкоголизации» в Европе остается высоким, авторы призвали искать способы изменить сложившиеся в регионе модели потребления спиртного, ведущие к росту заболеваний и числа смертей. Недавно группа японских ученых установила, что результаты генетического теста на метаболизм алкоголя способны побудить выпивающих ограничить вредную привычку.

Высокое потребление спиртного — острая проблема и для России. В 2023 году продажи алкоголя в нашей стране стали рекордными за девять лет, причем особенно сильно вырос спрос на крепкие напитки. Об этом сообщили аналитики проекта «Если быть точным», изучив данные Минздрава, Росстата и Росалкогольрегулирования. Эксперты связали тенденцию со стрессами из-за «ковидных ограничений» и «геополитической напряженности».

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