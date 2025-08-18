Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Собака впала в летаргию, «перебрав» с кокаином
Собаки — падальщики по своей природе — стремятся исследовать все, что лежит на земле или на полу. Хозяевам питомцев следует об этом помнить и быть бдительными, чтобы не допустить того, что недавно произошло с самцом чихуахуа в США. Как установили ветеринары, собака каким-то образом употребила кокаин, из-за чего впала в летаргию и, вероятно, могла бы умереть, если бы не своевременная помощь.
Отчет о необычном случае из ветеринарной практики опубликовал журнал Frontiers in Veterinary Science. Двухлетний стерилизованный пес попал к зооврачам в состоянии летаргии. Как рассказали хозяева, они обнаружили питомца лежащим с высунутым языком. Собака не реагировала на звуки, а взгляд был расфокусированным.
При осмотре в больнице у чихуахуа обнаружили очень медленное сердцебиение (32 удара в минуту), синюшный оттенок слизистых и расширенные зрачки. По результатам ЭКГ также выявили признаки атриовентрикулярной блокады — прерывания проведения электрических импульсов от предсердий к желудочкам. При тяжелой АВ-блокаде возможна полная остановка сердца.
Псу ввели большую дозу атропина и адреналина, после чего у него восстановился нормальный синусовый ритм. Затем собаку направили в ветеринарную клинику при Университете штата Северная Каролина для дальнейшего обследования и наблюдений.
Токсикологическое исследование мочи чихуахуа показало наличие кокаина, метаболитов кокаина, норфентанила и следов фентанила. Это подтвердили и результаты жидкостной хроматографии. Собаку госпитализировали на ночь, в течение которой у нее отслеживали температуру, работу сердца и показатели крови, а также проводили терапию для стабилизации уровня электролитов.
Каким образом и в каком точно количестве наркотики попали в организм животного, так и не выяснилось. Зооврачи предположили, что собака проглотила или вдохнула до 96 миллиграммов кокаина. Однако владельцы чихуахуа отрицали наличие в их доме подобных запрещенных веществ. Также они заверили, что не теряли лекарств и что хранят рецептурные медикаменты в недоступном месте.
В то же время хозяева собаки сообщили, что питомец живет на улице, хотя может заходить в дом. Кроме того, выяснилось, что ранее у чихуахуа были два эпизода отравления неизвестными препаратами. По словам владельцев, они с собакой навещали друга, о котором не смогли сказать, держит ли он наркотики дома.
Поскольку обследование не выявило сердечных патологий, а состояние собаки нормализовалось, на следующей день пациента выписали. Врачи рекомендовали продолжать наблюдать за питомцем, а чтобы он не мог случайно съесть что-то неподходящее, надевать специальный пластиковый намордник, когда пес остается без присмотра.
Ветеринарам случай показался примечательным из-за реакции пса на кокаин в виде резкого замедления пульса. Авторы прошлых исследований о кокаиновой интоксикации у собак сообщали, что под действием вещества часто возникали тахикардия и фибрилляция предсердий. Как правило, это были эксперименты с внутривенным введением препарата, поэтому зооврачи посчитали важным описать реальный случай с нетипичным проявлением.
Ранее ученые из Ветеринарного колледжа Онтарио (Канада) установили, что легализация каннабиса в Канаде и США привела к повышению частоты случаев отравления марихуаной домашних животных, в особенности собак. В другом исследовании американские врачи выразили обеспокоенность из-за 12-кратного роста числа отравлений детей синтетическим опиоидом фентанилом.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Ученые провели эксперимент и установили, что вблизи машины черного цвета, простоявшей на солнце несколько часов, температура поднималась на 3,8 °C выше, чем у асфальта на прилегающем свободном участке.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
xDrive vs. quattro vs. 4MATIC: что лучше?
Марс – это вам не Луна. Почему так сложно отправить человека на Красную планету?
Лукавый предок: с чего началось все живое
Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?
«Путь через „долину смерти“ — это факт, с которым приходится мириться, и эту „долину“ нам необходимо преодолевать как можно быстрее»
Счастливы вместе
В поисках темной материи: Как квантовые технологии могут раскрыть тайны Вселенной. Интервью с Олегом Астафьевым
Люди, ставшие гениями после удара по голове
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии