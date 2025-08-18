Собака впала в летаргию, «перебрав» с кокаином

Собаки — падальщики по своей природе — стремятся исследовать все, что лежит на земле или на полу. Хозяевам питомцев следует об этом помнить и быть бдительными, чтобы не допустить того, что недавно произошло с самцом чихуахуа в США. Как установили ветеринары, собака каким-то образом употребила кокаин, из-за чего впала в летаргию и, вероятно, могла бы умереть, если бы не своевременная помощь.

Отчет о необычном случае из ветеринарной практики опубликовал журнал Frontiers in Veterinary Science. Двухлетний стерилизованный пес попал к зооврачам в состоянии летаргии. Как рассказали хозяева, они обнаружили питомца лежащим с высунутым языком. Собака не реагировала на звуки, а взгляд был расфокусированным.

При осмотре в больнице у чихуахуа обнаружили очень медленное сердцебиение (32 удара в минуту), синюшный оттенок слизистых и расширенные зрачки. По результатам ЭКГ также выявили признаки атриовентрикулярной блокады — прерывания проведения электрических импульсов от предсердий к желудочкам. При тяжелой АВ-блокаде возможна полная остановка сердца.

Псу ввели большую дозу атропина и адреналина, после чего у него восстановился нормальный синусовый ритм. Затем собаку направили в ветеринарную клинику при Университете штата Северная Каролина для дальнейшего обследования и наблюдений.

Токсикологическое исследование мочи чихуахуа показало наличие кокаина, метаболитов кокаина, норфентанила и следов фентанила. Это подтвердили и результаты жидкостной хроматографии. Собаку госпитализировали на ночь, в течение которой у нее отслеживали температуру, работу сердца и показатели крови, а также проводили терапию для стабилизации уровня электролитов.

Каким образом и в каком точно количестве наркотики попали в организм животного, так и не выяснилось. Зооврачи предположили, что собака проглотила или вдохнула до 96 миллиграммов кокаина. Однако владельцы чихуахуа отрицали наличие в их доме подобных запрещенных веществ. Также они заверили, что не теряли лекарств и что хранят рецептурные медикаменты в недоступном месте.

В то же время хозяева собаки сообщили, что питомец живет на улице, хотя может заходить в дом. Кроме того, выяснилось, что ранее у чихуахуа были два эпизода отравления неизвестными препаратами. По словам владельцев, они с собакой навещали друга, о котором не смогли сказать, держит ли он наркотики дома.

Поскольку обследование не выявило сердечных патологий, а состояние собаки нормализовалось, на следующей день пациента выписали. Врачи рекомендовали продолжать наблюдать за питомцем, а чтобы он не мог случайно съесть что-то неподходящее, надевать специальный пластиковый намордник, когда пес остается без присмотра.

Ветеринарам случай показался примечательным из-за реакции пса на кокаин в виде резкого замедления пульса. Авторы прошлых исследований о кокаиновой интоксикации у собак сообщали, что под действием вещества часто возникали тахикардия и фибрилляция предсердий. Как правило, это были эксперименты с внутривенным введением препарата, поэтому зооврачи посчитали важным описать реальный случай с нетипичным проявлением.

Ранее ученые из Ветеринарного колледжа Онтарио (Канада) установили, что легализация каннабиса в Канаде и США привела к повышению частоты случаев отравления марихуаной домашних животных, в особенности собак. В другом исследовании американские врачи выразили обеспокоенность из-за 12-кратного роста числа отравлений детей синтетическим опиоидом фентанилом.

