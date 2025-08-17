  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
17 августа, 18:10
Рейтинг: +666
Посты: 1652

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

В прошлом году в мире произвели более 92 миллионов автомобилей. Лидерами по этому показателю стали Китай, США и Япония. На эти три страны пришлось 54% всех произведенных транспортных средств, однако такие развивающиеся рынки, как Индия, Мексика и Бразилия, также поднимаются в рейтинге.

Сообщество
# автомобили
# инфографика
# статистика
# транспорт
# экономика
Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам / © Visualcapitalist 
Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам / © Visualcapitalist 

На инфографике, представленной выше, отображено мировое производство транспортных средств по странам, основанное на данных Международной организации производителей автомобилей (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles, OICA).

В 2024 году Китай произвел более 31 миллиона автомобилей, что превышает совокупный объем производства США и Японии. Этот масштаб обусловлен высоким внутренним спросом, быстрым внедрением электромобилей и растущей экспортной сетью. США и Япония — следующие по величине автопроизводители в мире, хотя в обеих странах наблюдался спад производства по сравнению с 2023 годом.

Интересно отметить, как производство различается в разных странах. Например, в Китае большую часть производства составляют легковые автомобили (27,5 миллиона), а не коммерческие (3,8 миллиона). В США ситуация диаметрально противоположная: в 2024 году там было произведено 9,1 миллиона коммерческих автомобилей и всего 1,4 миллиона легковых.

Развивающиеся рынки укрепляют свой статус основных центров производства автомобилей. Их рост обусловлен повышением уровня доходов, региональными торговыми сделками и перемещением цепочек поставок из регионов с более высокими затратами. Например, Мексика стала крупной производственной базой для таких брендов, как BMW, которая в 2019 году открыла свой завод в Сан-Луис-Потоси. Tesla также планирует построить Gigafactory в Мексике.

Россия продемонстрировала самый высокий годовой рост производства в 2024 году — 35%. Уход западных автопроизводителей создал в стране дефицит производства, который заполняется отечественными и китайскими брендами. По состоянию на 2023 год LADA — самая популярная автомобильная марка в России с долей рынка 30,7%, за ней следуют китайские бренды, такие как Chery (11,2%), Haval (10,6%) и Geely (8,8%).

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Авг
700
Личная система самообмана
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Архитектурные утопии XX века
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Русские мифы: как и зачем их исследуют ученые?
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
16 августа, 11:58
Александр Березин

Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.

Космонавтика
# внеземная жизнь
# космонавтика
# марс
17 августа, 11:56
Любовь С.

Нейробиологи раскрыли, как мозг объединяет сенсорные сигналы зрения и слуха для принятия решений

Чтобы понять, как именно мозг объединяет разные сенсорные сигналы, ученые проверили реакцию добровольцев на простые визуальные и слуховые стимулы, отслеживая изменения в движении точек на экране и в звуковых сигналах с помощью ЭЭГ. Результаты показали, что за обработку информации ответственны разные процессы, которые «сходятся» в едином механизме в решающий момент.

Биология
# зрение
# компьютерное моделирование
# мозг
# нейроны
# слух
# ЭЭГ
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
16 августа, 11:58
Александр Березин

Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.

Космонавтика
# внеземная жизнь
# космонавтика
# марс
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Нейробиологи раскрыли, как мозг объединяет сенсорные сигналы зрения и слуха для принятия решений

    17 августа, 11:56

  2. На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

    16 августа, 19:09

  3. Научно-фантастические миры Шона Харгривза

    16 августа, 14:31

  4. Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

    16 августа, 11:58
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Николай Цыгикало
17 минут назад
Sergey, Владимир и есть автор. Это его оригинальный текст. Поэтому никакой ссылки не нужно.

Финикийцы: что они дали миру?

Евгений Глариантов
1 час назад
Alexf, Про преимущество в экономике это было смешно. ;)

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Челомин
1 час назад
Daniel, согласен, но к сожалению человек слаб и более того он слабее искусственого интеллекта, потому что он боится, боится всего вокруг, поэтому я

Ученый предложил новый план защиты человечества от опасного ИИ

Иван Колупаев
2 часа назад
Alexf, насчет мечты вы правы - Роскосмосу остается только мечтать о суммах в районе 1% ВВП которые тратил на космос СССР. Впрочем и НАСА тоже о бюджетах

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Иван Колупаев
2 часа назад
Monkey, рад что мой комент заставил вас думать

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Sergey Kz
3 часа назад
Автор где ссылка на оригинал? Кто автор? Как уже отметили ранее это похоже перевод "все это становится возможным именно потому, that язык теперь

Финикийцы: что они дали миру?

Alexf Last
3 часа назад
Комментаторы в очередной раз выискивают недостатки, докапываются до мелочей и т.п. Но если взглянуть на вопрос шире: в отечественной космонавтике

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Андрей Владимирович
3 часа назад
Так вопрос ставят как будто это возможно... 🤦

Нужна ли «резервная копия» человечества на Марсе?

Nikita Lazarenko
4 часа назад
По существу не объясняется ни чего))) Разницы между верой в слова объясняющие работу памяти и слова обьясняющие существования бога нету. С такой

Что такое память: как мозг решает, что стоит запомнить

Н J
4 часа назад
РАКа мозга не существует! Как и рака крови! Запомните уже это, господа писаки! Так писать безграмотно! Рак- это злокачественное новообразование из

ИИ определил рак мозга с рекордной точностью и локализовал его

Robert Yusupov
5 часов назад
r.e.zhamoitin, Попытайтесь понять "Теорию Природы". Ну хотя бы сначала статью "Что такое ПРИРОДА?". Роберт Юсупов из Владивостока, независимый

О проблемах теоретической физики

Robert Yusupov
5 часов назад
Анатолій, Вы писали: "Касательно фундамента физики и коммунистического взгляда на жизнь, то партийность и физика не совместимы". Дюже ошибаетесь!

О проблемах теоретической физики

Robert Yusupov
5 часов назад
Неделю назад предоставил на рассмотрение свою статью "Сообщение о свершении научной Революции в физике и космогонии (космологии)". Статья была

О проблемах теоретической физики

Sergey User
5 часов назад
Ангара-А5 тупикова не из-за Сокола-9, а из-за пакетов, отсутствия перелива топлива и выдвижных сопловых насадков, но да пятая колонна и либерасня

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Дождиков Антон
5 часов назад
Начнем с того, что "традиционные ценности" - также являются предметом строгого научного анализа. И ничего странного в этом деле нет. Так же как и

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Дождиков Антон
5 часов назад
Вопрос по термину "точность". Это perception или accuracy? И насколько сбалансированы классы (если мы про классификацию) выборки. Как изображение

ИИ определил рак мозга с рекордной точностью и локализовал его

tv ovic
5 часов назад
Кому нужна тот пусть и создает , у бестолочей постоянно дела находятся далекие от реальности.

Нужна ли «резервная копия» человечества на Марсе?

Илья Кучеров
5 часов назад
Стремиться и создать - это разные вещи . Например - стремиться создать тяжелую лунную ракету и потом закопать ее по желанию левой ноги

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Дождиков Антон
6 часов назад
Возникают вопросы по исследованию (ссылка, к сожалению, с телефона не открывается, чтоб посмотреть текст статьи) : какая мера исользовалась под

Новая нейросеть предскажет кризисы на фондовом рынке России за 1-2 дня до начала

Monkey Do
6 часов назад
Иван, да что ты говоришь... А мы думали там лицо реального ксеноморфа.

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно