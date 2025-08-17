Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам
В прошлом году в мире произвели более 92 миллионов автомобилей. Лидерами по этому показателю стали Китай, США и Япония. На эти три страны пришлось 54% всех произведенных транспортных средств, однако такие развивающиеся рынки, как Индия, Мексика и Бразилия, также поднимаются в рейтинге.
На инфографике, представленной выше, отображено мировое производство транспортных средств по странам, основанное на данных Международной организации производителей автомобилей (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles, OICA).
В 2024 году Китай произвел более 31 миллиона автомобилей, что превышает совокупный объем производства США и Японии. Этот масштаб обусловлен высоким внутренним спросом, быстрым внедрением электромобилей и растущей экспортной сетью. США и Япония — следующие по величине автопроизводители в мире, хотя в обеих странах наблюдался спад производства по сравнению с 2023 годом.
Интересно отметить, как производство различается в разных странах. Например, в Китае большую часть производства составляют легковые автомобили (27,5 миллиона), а не коммерческие (3,8 миллиона). В США ситуация диаметрально противоположная: в 2024 году там было произведено 9,1 миллиона коммерческих автомобилей и всего 1,4 миллиона легковых.
Развивающиеся рынки укрепляют свой статус основных центров производства автомобилей. Их рост обусловлен повышением уровня доходов, региональными торговыми сделками и перемещением цепочек поставок из регионов с более высокими затратами. Например, Мексика стала крупной производственной базой для таких брендов, как BMW, которая в 2019 году открыла свой завод в Сан-Луис-Потоси. Tesla также планирует построить Gigafactory в Мексике.
Россия продемонстрировала самый высокий годовой рост производства в 2024 году — 35%. Уход западных автопроизводителей создал в стране дефицит производства, который заполняется отечественными и китайскими брендами. По состоянию на 2023 год LADA — самая популярная автомобильная марка в России с долей рынка 30,7%, за ней следуют китайские бренды, такие как Chery (11,2%), Haval (10,6%) и Geely (8,8%).
