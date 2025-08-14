Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Так называемый «искусственный интеллект» стал привычной частью повседневной жизни, качественно выполняя самые разные задачи. Например, авторы недавних научных работ создали ИИ-переводчик со 100 языков, точность которого оказалась на 23% выше, чем у аналогов, а также выяснили, что люди не только путают нейросетевую поэзию со стихами классиков, но и отдают ей предпочтение.
Считая искусственный интеллект напарником, пользователи часто советуются с ним так же, как с помощником-человеком, однако это заведомо проигрышная стратегия. Колонка специалиста в сфере ИИ Бенджа Эдвардса о логике работы нейросетей и их способностях оценивать самих себя появилась в издании Ars Technica.
Прежде всего автор подчеркнул, что стоит помнить: ChatGPT, Perplexity и другие генеративные модели — не то же, что «личности» с определенным типом мышления, системными знаниями и способностями к анализу собственных действий. Это алгоритмы, которые несколько месяцев или лет обучались на огромных массивах данных и тренировались выполнять одну и ту же задачу — генерацию некоторой последовательности (текста, кода на каком-то языке программирования и так далее), соответствующей найденным в обучающих данных закономерностям и запросу пользователя.
При этом нейросеть не работает с запросом как человек. Она делит текст на более мелкие смысловые единицы — токены, а затем каждый токен кодирует исходя из информации о том, как часто он встречается рядом с каждым другим токеном в массиве обучающих текстов. Слова из одной тематической области (например, «компьютер» и «монитор») встречаются рядом чаще, чем слова из разных сфер (допустим, «компьютер» и «помидор»). Соответственно, когда пользователь просит модель искусственного интеллекта ответить на вопрос, она оценивает информацию о токенах, из которых этот запрос состоит, дополняет ею обучающие данные и генерирует ответ, ставя рядом друг с другом те единицы, которые, исходя из статистики, с большей вероятностью сочетаются.
Каждый ответ генеративной языковой модели — не результат вдумчивого анализа содержания запроса или найденных источников, а попытка расположить смысловые единицы так, как они с наибольшей вероятностью располагались бы в обучающих данных. Следовательно, ответить, почему нейросеть сгенерировала что-то, что не соответствует действительности, она не сможет.
Получится ли у искусственного интеллекта проанализировать данные о собственной архитектуре и сделать «выводы» о своих способностях? Скорее, нет. Если вы сформулируете запрос как «Почему ты решила уравнение неправильно?», то нейросеть, не имея доступа к коду, определяющему ее функционирование, сформулирует ответ на основе информации об известных ограничениях предыдущих моделей ИИ. Если же вы добавите в запрос название и версию модели (например, отправите GPT-4o mini следующий текст: «Почему модель GPT-4o mini неправильно решает уравнения?»), то вероятность получить релевантный ответ повысится. Однако он все равно не объяснит ошибку конкретно в вашем уравнении и останется обоснованным предположением, а не результатом саморефлексии.
Кроме того, как отметил Бендж Эдвардс, даже если нейросети обучаются предсказывать собственное поведение при стандартных обстоятельствах (например, «Ты умеешь писать тексты на русском языке?»), то в более сложных ситуациях точность ответов снижается. Получается, что модели искусственного интеллекта могут заявлять о невозможности выполнить задание, которое они выполнить способны, и наоборот — говорить, что легко справятся с задачей, которая им не по силам.
При этом нейросеть необязательно ориентируется только на смысл слов, содержащихся в запросе. Она также может оценивать их стилистические и эмоциональные характеристики и опираться на них. Именно поэтому в ответ на вопрос «Ты только что все уничтожила?» модель с большей вероятностью подтвердит опасения — не потому, что она проанализировала ситуацию и сообщила о собственных действиях, а потому, что сгенерировала текст, соответствующий эмоциональному фону запроса.
Важно также помнить, что ChatGPT и прочие сервисы, в которых пользователь ведет диалог с ИИ-ассистентом, — не отдельные модели, а организованные системы из нескольких нейросетей, каждая из которых в значительной степени «не подозревает» о существовании или возможностях других. Например, компания OpenAI, создавшая ChatGPT, отделяет в этом сервисе модерацию текста от его генерации. Это значит, что модели, создающие ответ, не могут предсказать, что из него удалится на этапе модерации и какие инструменты для этого будут использоваться. Ситуация почти такая же, как если бы мы спросили один из отделов компании о возможностях отдела, с которым он никогда не взаимодействовал.
Таким образом, несмотря на схожесть ответов нейросетей с человеческими, создаются эти два типа текстов совершенно по-разному. Чтобы использовать искусственный интеллект грамотно, стоит помнить о логике его работы.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Россия — родина слонов. И страусов, и гиен: в Крыму открывается уникальная пещера
5 необычных «экспериментов» с расплавленной медью
Лекарство от здоровья: как работает допинг
Гамма-всплески, марсианский лед и космическая пассионарность: как Россия исследует Вселенную. Интервью с Игорем Митрофановым
«А вот мы в ваши годы»: бумер, зумер и миллениал
Дар богини: создана лучшая в истории трехмерная карта Млечного Пути
Самые старые деревья на Земле
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии