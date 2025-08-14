Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Так называемый «искусственный интеллект» стал привычной частью повседневной жизни, качественно выполняя самые разные задачи. Например, авторы недавних научных работ создали ИИ-переводчик со 100 языков, точность которого оказалась на 23% выше, чем у аналогов, а также выяснили, что люди не только путают нейросетевую поэзию со стихами классиков, но и отдают ей предпочтение.

Считая искусственный интеллект напарником, пользователи часто советуются с ним так же, как с помощником-человеком, однако это заведомо проигрышная стратегия. Колонка специалиста в сфере ИИ Бенджа Эдвардса о логике работы нейросетей и их способностях оценивать самих себя появилась в издании Ars Technica.

Прежде всего автор подчеркнул, что стоит помнить: ChatGPT, Perplexity и другие генеративные модели — не то же, что «личности» с определенным типом мышления, системными знаниями и способностями к анализу собственных действий. Это алгоритмы, которые несколько месяцев или лет обучались на огромных массивах данных и тренировались выполнять одну и ту же задачу — генерацию некоторой последовательности (текста, кода на каком-то языке программирования и так далее), соответствующей найденным в обучающих данных закономерностям и запросу пользователя.

При этом нейросеть не работает с запросом как человек. Она делит текст на более мелкие смысловые единицы — токены, а затем каждый токен кодирует исходя из информации о том, как часто он встречается рядом с каждым другим токеном в массиве обучающих текстов. Слова из одной тематической области (например, «компьютер» и «монитор») встречаются рядом чаще, чем слова из разных сфер (допустим, «компьютер» и «помидор»). Соответственно, когда пользователь просит модель искусственного интеллекта ответить на вопрос, она оценивает информацию о токенах, из которых этот запрос состоит, дополняет ею обучающие данные и генерирует ответ, ставя рядом друг с другом те единицы, которые, исходя из статистики, с большей вероятностью сочетаются.

Каждый ответ генеративной языковой модели — не результат вдумчивого анализа содержания запроса или найденных источников, а попытка расположить смысловые единицы так, как они с наибольшей вероятностью располагались бы в обучающих данных. Следовательно, ответить, почему нейросеть сгенерировала что-то, что не соответствует действительности, она не сможет.

Получится ли у искусственного интеллекта проанализировать данные о собственной архитектуре и сделать «выводы» о своих способностях? Скорее, нет. Если вы сформулируете запрос как «Почему ты решила уравнение неправильно?», то нейросеть, не имея доступа к коду, определяющему ее функционирование, сформулирует ответ на основе информации об известных ограничениях предыдущих моделей ИИ. Если же вы добавите в запрос название и версию модели (например, отправите GPT-4o mini следующий текст: «Почему модель GPT-4o mini неправильно решает уравнения?»), то вероятность получить релевантный ответ повысится. Однако он все равно не объяснит ошибку конкретно в вашем уравнении и останется обоснованным предположением, а не результатом саморефлексии.

Кроме того, как отметил Бендж Эдвардс, даже если нейросети обучаются предсказывать собственное поведение при стандартных обстоятельствах (например, «Ты умеешь писать тексты на русском языке?»), то в более сложных ситуациях точность ответов снижается. Получается, что модели искусственного интеллекта могут заявлять о невозможности выполнить задание, которое они выполнить способны, и наоборот — говорить, что легко справятся с задачей, которая им не по силам.

При этом нейросеть необязательно ориентируется только на смысл слов, содержащихся в запросе. Она также может оценивать их стилистические и эмоциональные характеристики и опираться на них. Именно поэтому в ответ на вопрос «Ты только что все уничтожила?» модель с большей вероятностью подтвердит опасения — не потому, что она проанализировала ситуацию и сообщила о собственных действиях, а потому, что сгенерировала текст, соответствующий эмоциональному фону запроса.

Важно также помнить, что ChatGPT и прочие сервисы, в которых пользователь ведет диалог с ИИ-ассистентом, — не отдельные модели, а организованные системы из нескольких нейросетей, каждая из которых в значительной степени «не подозревает» о существовании или возможностях других. Например, компания OpenAI, создавшая ChatGPT, отделяет в этом сервисе модерацию текста от его генерации. Это значит, что модели, создающие ответ, не могут предсказать, что из него удалится на этапе модерации и какие инструменты для этого будут использоваться. Ситуация почти такая же, как если бы мы спросили один из отделов компании о возможностях отдела, с которым он никогда не взаимодействовал.

Таким образом, несмотря на схожесть ответов нейросетей с человеческими, создаются эти два типа текстов совершенно по-разному. Чтобы использовать искусственный интеллект грамотно, стоит помнить о логике его работы.

Полина Меньшова 385 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.