Высокочувствительные оказались более подвержены депрессии и тревожности

Ученые из Лондонского университета королевы Марии и Королевского колледжа Лондона провели первый в своем роде метаанализ исследований, связывающих высокую чувствительность человека и его психологическую уязвимость. Люди, которые лучше считывают настроение других, и восприимчивые к внешним раздражителям больше подвержены депрессии и тревоге. Это следует учитывать в клинической практике.

Опираясь на прошлые исследования, ученые отнесли к категории высокочувствительных людей треть населения (31 процент от общего числа подростков от 12 лет и взрослых). В отличие от большинства, они реагируют на малейшие изменения в окружающей обстановке и настроении других людей, более чутки к таким внешним факторам, как яркий свет или шум, и более вдумчиво изучают информацию.

В статье, опубликованной в журнале Clinical Psychological Science, авторы оговорились, что связь между способностью принимать все близко к сердцу и психическими патологиями хорошо известна, но черты характера часто упускают из виду в исследованиях. Существует «большая пятерка» личностных черт: доброжелательность, добросовестность, экстраверсия, открытость новому опыту и нейротизм. Их тоже нужно рассматривать как факторы, влияющие на психическое здоровье, по мнению авторов статьи. Это может помочь определить, является ли чувствительность индивидуальным свойством, которое нужно учитывать в клинической науке и практике.

При подготовке к метаанализу исследования были разделены на три группы, в зависимости от изучаемых психических патологий: депрессивные, тревожные и иные (психосоматические симптомы, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, агорафобия и социальная фобия). Однако выведенные данные третьей категории были слишком разнородные, поэтому ученые от нее отказались.

Всего они рассмотрели 33 исследования — международные и сделанные в разных странах, опубликованные с 2000 по 2024 год. Средний возраст участников составил 25,35 года, общее число — 12 697, из которых 62,51% были женщинами. Анализ выявил умеренную связь чувствительности с возможной депрессией (коэффициент корреляции составил 0,36) и с тревожностью (0,39).

Ученые сделали вывод, что, независимо от диагноза, легковозбудимым людям пойдет на пользу укрепление навыков эмоциональной регуляции, прикладной релаксации и осознанности, а на людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта положительное воздействие окажут искусство, музыка и природа.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Елена Авдеева 70 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.