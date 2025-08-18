Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Высокочувствительные оказались более подвержены депрессии и тревожности
Ученые из Лондонского университета королевы Марии и Королевского колледжа Лондона провели первый в своем роде метаанализ исследований, связывающих высокую чувствительность человека и его психологическую уязвимость. Люди, которые лучше считывают настроение других, и восприимчивые к внешним раздражителям больше подвержены депрессии и тревоге. Это следует учитывать в клинической практике.
Опираясь на прошлые исследования, ученые отнесли к категории высокочувствительных людей треть населения (31 процент от общего числа подростков от 12 лет и взрослых). В отличие от большинства, они реагируют на малейшие изменения в окружающей обстановке и настроении других людей, более чутки к таким внешним факторам, как яркий свет или шум, и более вдумчиво изучают информацию.
В статье, опубликованной в журнале Clinical Psychological Science, авторы оговорились, что связь между способностью принимать все близко к сердцу и психическими патологиями хорошо известна, но черты характера часто упускают из виду в исследованиях. Существует «большая пятерка» личностных черт: доброжелательность, добросовестность, экстраверсия, открытость новому опыту и нейротизм. Их тоже нужно рассматривать как факторы, влияющие на психическое здоровье, по мнению авторов статьи. Это может помочь определить, является ли чувствительность индивидуальным свойством, которое нужно учитывать в клинической науке и практике.
При подготовке к метаанализу исследования были разделены на три группы, в зависимости от изучаемых психических патологий: депрессивные, тревожные и иные (психосоматические симптомы, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, агорафобия и социальная фобия). Однако выведенные данные третьей категории были слишком разнородные, поэтому ученые от нее отказались.
Всего они рассмотрели 33 исследования — международные и сделанные в разных странах, опубликованные с 2000 по 2024 год. Средний возраст участников составил 25,35 года, общее число — 12 697, из которых 62,51% были женщинами. Анализ выявил умеренную связь чувствительности с возможной депрессией (коэффициент корреляции составил 0,36) и с тревожностью (0,39).
Ученые сделали вывод, что, независимо от диагноза, легковозбудимым людям пойдет на пользу укрепление навыков эмоциональной регуляции, прикладной релаксации и осознанности, а на людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта положительное воздействие окажут искусство, музыка и природа.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Ученые провели эксперимент и установили, что вблизи машины черного цвета, простоявшей на солнце несколько часов, температура поднималась на 3,8 °C выше, чем у асфальта на прилегающем свободном участке.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Шон Кэрролл — о судьбе Вселенной, разных мирах и ходе времени
Собачье сердце, собачья голова
Новый Свет заселили вдвое раньше — но неизвестно кто
Что такое «поколения истребителей» и можно ли считать Су-57 пятым
Животные-экстремалы
Адам Франк: «Что может быть важнее вопроса о жизни в других мирах?»
Сколько секунд до Марса? Возьмут ли вас в полет на Красную планету? Тест Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии