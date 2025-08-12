Уведомления
Слушатели узнают про диковинных обитателей зоопарков Юго-Восточной Азии.
О мероприятии
Слышали ли вы о таких животных: канчиль, бинтуронг, мунтжак, серау, бабирусса, куканг, шерстокрыл, лягушкорот?
А между тем, этих и многих других удивительных животных можно встретить в зоопарках Юго-Восточной Азии.
В марте 2025 года состоялась поездка специалистов Московского зоопарка к коллегам в Сингапур, Индонезию и Малайзию. Они успели посетить семь учреждений за 10 дней, а в одном из них побывали дважды.
Целью визита стало изучение особенностей работы зоопарков разных стран, обмен опытом и поиск новых стратегий для сохранения редких видов, а также налаживание дружеских отношений и взаимного сотрудничества.
В ходе лекции будет совершена виртуальная прогулка по всем зоопаркам данного региона, которые посетили сотрудники Московского зоопарка. Слушатели узнают про диковинных обитателей зоопарков Юго-Восточной Азии.
ул. Б. Грузинская, дом 1, стр. 1
