В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах
Ученые провели эксперимент и установили, что вблизи машины черного цвета, простоявшей на солнце несколько часов, температура поднималась на 3,8 °C выше, чем у асфальта на прилегающем свободном участке.
Под термином «городской остров тепла» понимают более сильное повышение температуры в городах по сравнению с окружающей местностью, чаще всего — сельской. Хотя этот эффект довольно хорошо изучен, в посвященных ему исследованиях зачастую не рассматривали роль автомобилей, в особенности припаркованных. Группа специалистов из Португалии, Ирландии и Бразилии в эксперименте показала, что в зависимости от цвета транспорт может влиять на температурную обстановку. Статья об этом вышла в журнале City and Environment Interactions.
Эксперимент проходил 23 июля 2024 года на парковке Лиссабонского университета (Португалия). Ученые провели температурные замеры возле двух припаркованных автомобилей черного и белого цвета. Машины простояли под солнцем более пяти часов. Погода в тот день была безветренной, ясной и жаркой — температура воздуха в среднем достигала + 36 °C. В качестве контрольных рассматривали температурные показатели на участке по соседству на расстоянии примерно метра от асфальта.
В результате ученые установили, что цвет автомобиля значительно влиял на температуру рядом. Во время опытов столбики термометров вблизи машины черного цвета поднимались на 3,8 °C выше, чем у асфальта на прилегающем свободном участке. Металлические поверхности корпуса автомобиля и темная окраска активно поглощают солнечное тепло и быстро нагреваются. В результате около них могут формироваться «горячие зоны», усиливающие жару для проходящих мимо пешеходов.
Рядом с автомобилями светлого цвета такого эффекта не возникает, поскольку они отражают большую часть солнечной энергии и не прогреваются так сильно. В эксперименте около белой машины часто регистрировали температурные отклонения в меньшую сторону.
Ученые отметили, что на дороги Лиссабона ежедневно выезжают свыше 700 тысяч единиц транспорта, а припаркованные автомобили занимают до 10% площади дорожного покрытия в центре города. Поэтому большое количество машин темного цвета на стоянках может повышать температуру воздуха на городских улицах и усиливать дискомфорт для пешеходов из-за зноя.
Специалисты рекомендовали учитывать возможное влияние автомобилей в дальнейших исследованиях о городском острове тепла и при разработке стратегий градопланирования.
Для снижения выявленного эффекта ученые предложили ограничить парковку автомобилей темного цвета в наиболее жарких районах, оснащать открытые стоянки затеняющими конструкциями и предпринимать другие меры. Кроме того, поскольку на улицах становится все больше электромобилей, исследователи призвали сделать для них стандартом окраску теплоотражающим покрытием.
