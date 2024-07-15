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Социологи выяснили причины отказа зумеров пить алкоголь
Для профилактики алкоголизма среди молодежи важно не только понимать, что побуждает употреблять спиртное, но и знать, почему молодые люди могут отказываться от выпивки. Более десятка таких причин в недавнем исследовании привели ученые из Соединенных Штатов. Комплексный учет мотивов позволит предупреждать развитие пагубной привычки, отметили специалисты.
Авторы научной статьи, вышедшей в журнале Alcohol: Clinical & Experimental Research, — группа социологов и психологов из Мичиганского университета и Университета штата Техас (оба в США). В ее основу легли данные другого исследования об употреблении алкоголя среди молодежи, которое проводили при первом из вузов.
В итоговую выборку включили 614 юношей и девушек, примерно 65 процентов из которых составили студенты. Поскольку средний возраст участников на момент заполнения анкет в 2022 году составил 21,5 года, респондентов можно отнести к поколению Z, или зумерам, то есть людям, рожденным с 1997 по 2012 год.
Информацию о связанном с горячительными напитками поведении собрали с помощью онлайн-опросов, за прохождение которых выплачивали денежное вознаграждение. В частности, на протяжении двух недель респонденты ежедневно заполняли анкеты об употреблении алкоголя предыдущим днем и мотивах, побудивших их выпить или отказаться от спиртного. Полученные результаты и сопутствующие переменные затем проанализировали с помощью метода многоуровневой логистической регрессии.
Чаще всего зумеры воздерживались от алкоголя из-за отсутствия интереса к спиртному или нежелания пьянеть. Еще одним распространенным объяснением стал ответ «Обычно я не пью вечером этого дня недели». Такой вариант в основном указывали с воскресенья по четверг.
Более чем в половине случаев отказа от спиртного респонденты отмечали, что выпивка может помешать учебе или работе. Немногим реже решение объясняли стремлением сэкономить деньги на другие нужды.
Еще почти в 12% случаев воздержания участники признавались, что употребляли другое наркотическое вещество — как правило, каннабис. Также респонденты ссылались на отсутствие компании для выпивки, недавнее похмелье, нежелание расстраивать родных или друзей, медицинские причины и невозможность достать алкоголь.
По результатам исследования почти половину участников отнесли к умеренно пьющим. При этом 31,5% респондентов эпизодически проявляли неумеренность, выпивая пять-девять порций алкоголя друг за другом. Еще 18,6% участников отнесли к группе «интенсивно пьющих», поскольку потребление спиртного у них превышало 10 и более напитков за один день/вечер.
Анализ также выявил разные корреляции между побуждавшими к выпивке факторами и причинами воздержаться. Например, те, кто в первом случае указывал желание вписаться в группу людей, которая нравилась, чаще мотивировали отказ от спиртного отсутствием компании. У выпивавших ради удовольствия/развлечения была выше вероятность употребления других наркотических средств в дни, когда они обходились без спиртного.
Кроме того, исследователи отметили некоторые гендерные и этнические различия. Например, женщины чаще мужчин объясняли отказ от алкоголя отсутствием интереса к нему, нежеланием пьянеть и недавним похмельем. Среди латиноамериканцев чаще, чем у участников с белым цветом кожи, встречался ответ «Не хочу, чтобы выпивка помешала учебе или работе».
Говоря о важности исследования, его авторы подчеркнули, что глубокое понимание личностных и социальных факторов, влияющих на решение пить или обойтись без спиртного, поможет разработать эффективные способы предупреждения пьянства, вред которого хорошо известен.
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