  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
36 минут назад
Юлия Трепалина
134

Социологи выяснили причины отказа зумеров пить алкоголь

4.1

Для профилактики алкоголизма среди молодежи важно не только понимать, что побуждает употреблять спиртное, но и знать, почему молодые люди могут отказываться от выпивки. Более десятка таких причин в недавнем исследовании привели ученые из Соединенных Штатов. Комплексный учет мотивов позволит предупреждать развитие пагубной привычки, отметили специалисты.

Психология
# алкоголь
# зумеры
# молодежь
# пьянство
# спиртное
отказ от спиртного
Кадр из американского сериала «Эйфория» / © HBO Max

Авторы научной статьи, вышедшей в журнале Alcohol: Clinical & Experimental Research, — группа социологов и психологов из Мичиганского университета и Университета штата Техас (оба в США). В ее основу легли данные другого исследования об употреблении алкоголя среди молодежи, которое проводили при первом из вузов.

В итоговую выборку включили 614 юношей и девушек, примерно 65 процентов из которых составили студенты. Поскольку средний возраст участников на момент заполнения анкет в 2022 году составил 21,5 года, респондентов можно отнести к поколению Z, или зумерам, то есть людям, рожденным с 1997 по 2012 год.

Информацию о связанном с горячительными напитками поведении собрали с помощью онлайн-опросов, за прохождение которых выплачивали денежное вознаграждение. В частности, на протяжении двух недель респонденты ежедневно заполняли анкеты об употреблении алкоголя предыдущим днем и мотивах, побудивших их выпить или отказаться от спиртного. Полученные результаты и сопутствующие переменные затем проанализировали с помощью метода многоуровневой логистической регрессии.

Чаще всего зумеры воздерживались от алкоголя из-за отсутствия интереса к спиртному или нежелания пьянеть. Еще одним распространенным объяснением стал ответ «Обычно я не пью вечером этого дня недели». Такой вариант в основном указывали с воскресенья по четверг.

Более чем в половине случаев отказа от спиртного респонденты отмечали, что выпивка может помешать учебе или работе. Немногим реже решение объясняли стремлением сэкономить деньги на другие нужды.

Еще почти в 12% случаев воздержания участники признавались, что употребляли другое наркотическое вещество — как правило, каннабис. Также респонденты ссылались на отсутствие компании для выпивки, недавнее похмелье, нежелание расстраивать родных или друзей, медицинские причины и невозможность достать алкоголь.

По результатам исследования почти половину участников отнесли к умеренно пьющим. При этом 31,5% респондентов эпизодически проявляли неумеренность, выпивая пять-девять порций алкоголя друг за другом. Еще 18,6% участников отнесли к группе «интенсивно пьющих», поскольку потребление спиртного у них превышало 10 и более напитков за один день/вечер.

Анализ также выявил разные корреляции между побуждавшими к выпивке факторами и причинами воздержаться. Например, те, кто в первом случае указывал желание вписаться в группу людей, которая нравилась, чаще мотивировали отказ от спиртного отсутствием компании. У выпивавших ради удовольствия/развлечения была выше вероятность употребления других наркотических средств в дни, когда они обходились без спиртного.

Кроме того, исследователи отметили некоторые гендерные и этнические различия. Например, женщины чаще мужчин объясняли отказ от алкоголя отсутствием интереса к нему, нежеланием пьянеть и недавним похмельем. Среди латиноамериканцев чаще, чем у участников с белым цветом кожи, встречался ответ «Не хочу, чтобы выпивка помешала учебе или работе».

Говоря о важности исследования, его авторы подчеркнули, что глубокое понимание личностных и социальных факторов, влияющих на решение пить или обойтись без спиртного, поможет разработать эффективные способы предупреждения пьянства, вред которого хорошо известен.

Недавно итальянские медики предупредили, что смешение энергетиков и алкоголя в молодости нарушает работу мозга в зрелости.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# алкоголь
# зумеры
# молодежь
# пьянство
# спиртное
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Нейротехнологии, или как перепрограммировать мозг
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Российская частная космонавтика: 10 лет на орбите
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
600
Вестибулярный аппарат
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Космонавты на ВДНХ
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Платон о пределах мужества
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Особенности корейских мифов и легенд
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Здоровье мозга: как жить и работать продуктивнее
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Сны для осьминога. Интеллект животных
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Жизнь и смерть: наука суицидология
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:29
Татьяна

Генетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизни

Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.

Биология
# LUCA
# ДНК
# клетка
# эволюция
Вчера, 16:00
Полина Меньшова

Литературные вкусы наследуются так же, как внешность

Хотя на предпочтения в литературе влияют образование, круг общения и множество других факторов, частично они могут передаваться по наследству. Ученые из Дании провели исследование и выяснили, какая доля различий в литературных вкусах может зависеть от генетических особенностей.

Антропология
# литературные вкусы
# наследственность
8 часов назад
Юлия Трепалина

Новое исследование подтвердило: женщины чаще мужчин бывают «самозванцами»

Синдром самозванца, при котором люди испытывают чувство незаслуженности своих успехов, не раз становился предметом исследований. В свежем метаанализе американские психологи рассмотрели свыше сотни научных работ по этой теме и обнаружили четкую тенденцию: женщины набирали больше баллов в тестах на выявление этого состояния.

Психология
# мужчины и женщины
# половые различия
# работа
# самооценка
# синдром самозванца
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
Позавчера, 11:29
Татьяна

Генетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизни

Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.

Биология
# LUCA
# ДНК
# клетка
# эволюция
12 июля
Татьяна

Ученые разработали прототип перерабатывающих мочу скафандров как в «Дюне»

Американские астронавты давно жалуются на систему ассенизации в скафандрах, которая представляет собой просто большой подгузник. Хватает его максимум на восемь часов, есть риск развития опрелостей и инфекций. К тому же в костюме мало запасов питьевой воды. Чтобы решить эти проблемы, ученые предложили более эффективный способ утилизации продуктов метаболизма.

Космонавтика
# NASA
# космическая медицина
# Луна
# научная фантастика
# скафандры
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Социологи выяснили причины отказа зумеров пить алкоголь

    36 минут назад

  2. Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

    3 часа назад

  3. Астрономы выяснили, как галактики избегают ранней гибели

    3 часа назад

  4. Ученые рассказали, чем гены денисовцев помогли современным людям

    5 часов назад
Выбор редакции

Лед, зубы и солнечный ветер: как масс-спектрометрия и секвенирование генов совершили революцию в археологии

Позавчера, 20:13

Последние комментарии

Роман Очиров
49 минут назад
Потом правительство будущего будет контролировать численность умных и красивых людей. Антиутопия.

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Капитошка Рабинович
1 час назад
Увидели...60 секунд ...впомнить былое...свет в конце туннеля)

В Китае создали радар, способный отслеживать гиперзвуковые ракеты с беспрецедентной точностьюВ Китае создали радар, способный отслеживать гиперзвуковые ракеты с беспрецедентной точностью

Александр Березин
4 часа назад
Vlad, "У фалкона 9 всего две ступени. Никаких доп. разгонных блоков ему не нужно." Поэтому я и написал: "Я некорректно выразился выше: у спутников,

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусковУ SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Vlad Ok
5 часов назад
Александр, Открываем ту же вики и читаем правую колонку - первая ступень - 9 мерлинов Д, вторая ступень - 1 Мерлин Д. У фалкона 9 всего две ступени.

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусковУ SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Евгений Либерт
5 часов назад
Публично то запретили, но все мы понимаем что в секретных лабораториях только этим и занимаются. Отказываться от солдат будущего не хочется.

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Александр Панов
6 часов назад
Не забудем.

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Vlad Vul
6 часов назад
судя по этому сайту, Пермский политех - круче всех академий наук и всех вузов России вместе взятых. Правда я не понял сколько в итоге составил КПД

В Перми разработали новый метод определения КПД автомобиляВ Перми разработали новый метод определения КПД автомобиля

Александр Березин
6 часов назад
Alexey, простите. но ваше заболевание не лечится на научпоп-сайте. С ним надо совсем к другому специалисту.

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусковУ SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Александр Березин
6 часов назад
Владимир, " а что не помочь?" Потому что нельзя помочь человеку, не желающему видеть.

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусковУ SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

aRTUR Ko
7 часов назад
Статья для дошколят

В ПНИПУ рассказали, какие нагрузки должен выдержать батискаф при погружении к «Титанику»В ПНИПУ рассказали, какие нагрузки должен выдержать батискаф при погружении к «Титанику»

Юрий Завалов
8 часов назад
Как-то совпадает по времени с прилетом планетки к земле, что привело к образованию Луны.

Генетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизниГенетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизни

Дмитрий Шевченко
8 часов назад
Будущее все ближе

Треть армии США роботизируют в течение 10 летТреть армии США роботизируют в течение 10 лет

Alexander Baulin
8 часов назад
С F1 всё так. Тем более NASA переключились на водородные двигатели, предпочитая монопару для всех ступеней ракеты

Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?

Kir Akot
8 часов назад
Но каких-то прорывных открытий что то не видно.. Помню все надеялись, что он будет атмосферы планет изучать, но на этом поприще как-то не густо

«Джеймс Уэбб» отметил два года работы, получив изображение космического «пингвина»«Джеймс Уэбб» отметил два года работы, получив изображение космического «пингвина»

Роман Лежнев
9 часов назад
Да сколько уже можно,что боятся сказать то учёные - пришельцы мы,пришельцы. Не зародилась жизнь на Земле. Где то во вэВселенной был или есть какой

Генетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизниГенетики уточнили возраст последнего общего предка современной жизни

Alexey Novoselov
9 часов назад
Артем, ещё один... Вы про санкции что то слышали? Не купил у Маска запуск, получи тонну санкций по акции. Или Вы так же из тех, кто верит в то, что Немцы

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусковУ SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Alexey Novoselov
9 часов назад
Александр, что за чушь!? Или Вы считаете, что немцы по этому взорвали северные потоки, что бы дешевле покупать газ у США? Снимите уже розовые очки! Не

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусковУ SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Владимир Гнедышев
10 часов назад
А., а что не помочь? Вопрос простой: себестоимость запуска ракет Маска? Ответ: дёшево, но это же очевидно. Вопрос: Доказательства есть? Ответ: Тебе

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусковУ SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Александр Березин
12 часов назад
Владимир, давайте не будем тратить время друг друга. Вам уже не помочь. так к чему переводить символы зря?

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусковУ SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Александр Березин
12 часов назад
Evgeny, во-первых, текущий вариант SLS весит на 13% меньше Сатурна-5. Во-вторых, эффективность не определяется выводимой массой: можно поставить больше

Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно