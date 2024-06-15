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Генетический тест на метаболизм алкоголя помог снизить потребление спиртного
Персональные рекомендации на основе результатов генетического анализа, оценивающего индивидуальные особенности метаболизма алкоголя, способны побудить выпивающих молодых людей существенно ограничить вредную привычку. Это показал недавний эксперимент японских исследователей.
Невоздержанность в спиртном вредит здоровью, чревата ростом антиобщественного поведения и уровня преступности. Особенно подверженными риску злоупотребления крепкими напитками считаются молодые люди. Между тем частые возлияния в молодости в сочетании с другими факторами в дальнейшем могут вести к алкоголизму и прочим проблемам.
Медики ищут способы профилактики злоупотребления спиртным среди молодежи, и свой вклад в эту область внесла группа ученых из Университета Цукубы (Япония). Прошлые исследования показывали, что пьющие молодые люди имеют низкий уровень грамотности в вопросах здоровья. Специалисты предположили, что расширение знаний об индивидуальных последствиях неумеренности в спиртном поможет изменить к лучшему характер употребления алкоголя.
Для подтверждения гипотезы ученые организовали эксперимент. К участию в нем пригласили студентов, преподавателей и сотрудников Университета Цукубы в возрасте 20-30 лет с привычкой чрезмерного употребления алкоголя (для мужчин — четыре и более напитка в день, для женщин — два и более напитка в день) и отсутствием серьезных проблем со здоровьем.
В итоге набрали 196 добровольцев, которых разделили на группу воздействия и контрольную. Участникам первой (100 человек) предложили пройти тест на оценку генетической предрасположенности к алкоголизму и связанных с этим рисков для здоровья. В исследовании по анализу слюны определили генетические варианты двух ферментов, участвующих в окислении спирта и его метаболитов: алкогольдегидрогеназы 1B (ADH1B) и альдегиддегидрогеназы 2 (ALDH2).
Всем участникам также предстояло заполнить анкеты о питье алкоголя, пройти тест AUDIT-C для оценки выраженности злоупотребления спиртным и наличия зависимости от него. По этим сведениям исследователи рассчитывали среднесуточное количество выпитого на исходном уровне, спустя три и шесть месяцев наблюдений.
Примерно через месяц со сдавшими генетический тест провели очные или онлайн-консультации по результатам анализов и данных об употреблении алкоголя. Добровольцам из контрольной группы раздали традиционные просветительские материалы о вреде злоупотребления спиртным.
Изучив предоставленные участниками данные, исследователи выяснили, что через три и шесть месяцев после старта программы среднее потребление алкоголя значительно сократилось по сравнению с начальным уровнем в группе воздействия, но не в контрольной. Кроме того, у получивших консультацию по результатам генетического теста наблюдали более выраженное снижение показателей в тесте AUDIT-C.
Меньшее потребление алкоголя в группе воздействия сохранилось и по прошествии полугода, но к этому времени позитивный эффект ослабел: разница в результатах с контрольными участниками была уже несущественной.
Несмотря на это и ограничения, связанные с национальным составом и тем, что более 20% участников из каждой групп не завершили последующие наблюдения, исследователи положительно оценили достигнутые результаты. По мнению авторов научной работы, вышедшей в журнале BMC Medicine, выбранная тактика с генетическим тестом подтвердила свою эффективность и ее можно использовать для профилактики злоупотребления спиртным среди молодежи.
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