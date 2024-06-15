Генетический тест на метаболизм алкоголя помог снизить потребление спиртного

Невоздержанность в спиртном вредит здоровью, чревата ростом антиобщественного поведения и уровня преступности. Особенно подверженными риску злоупотребления крепкими напитками считаются молодые люди. Между тем частые возлияния в молодости в сочетании с другими факторами в дальнейшем могут вести к алкоголизму и прочим проблемам.

Медики ищут способы профилактики злоупотребления спиртным среди молодежи, и свой вклад в эту область внесла группа ученых из Университета Цукубы (Япония). Прошлые исследования показывали, что пьющие молодые люди имеют низкий уровень грамотности в вопросах здоровья. Специалисты предположили, что расширение знаний об индивидуальных последствиях неумеренности в спиртном поможет изменить к лучшему характер употребления алкоголя.

Для подтверждения гипотезы ученые организовали эксперимент. К участию в нем пригласили студентов, преподавателей и сотрудников Университета Цукубы в возрасте 20-30 лет с привычкой чрезмерного употребления алкоголя (для мужчин — четыре и более напитка в день, для женщин — два и более напитка в день) и отсутствием серьезных проблем со здоровьем.

В итоге набрали 196 добровольцев, которых разделили на группу воздействия и контрольную. Участникам первой (100 человек) предложили пройти тест на оценку генетической предрасположенности к алкоголизму и связанных с этим рисков для здоровья. В исследовании по анализу слюны определили генетические варианты двух ферментов, участвующих в окислении спирта и его метаболитов: алкогольдегидрогеназы 1B (ADH1B) и альдегиддегидрогеназы 2 (ALDH2).

Всем участникам также предстояло заполнить анкеты о питье алкоголя, пройти тест AUDIT-C для оценки выраженности злоупотребления спиртным и наличия зависимости от него. По этим сведениям исследователи рассчитывали среднесуточное количество выпитого на исходном уровне, спустя три и шесть месяцев наблюдений.

Примерно через месяц со сдавшими генетический тест провели очные или онлайн-консультации по результатам анализов и данных об употреблении алкоголя. Добровольцам из контрольной группы раздали традиционные просветительские материалы о вреде злоупотребления спиртным.

Изучив предоставленные участниками данные, исследователи выяснили, что через три и шесть месяцев после старта программы среднее потребление алкоголя значительно сократилось по сравнению с начальным уровнем в группе воздействия, но не в контрольной. Кроме того, у получивших консультацию по результатам генетического теста наблюдали более выраженное снижение показателей в тесте AUDIT-C.

Меньшее потребление алкоголя в группе воздействия сохранилось и по прошествии полугода, но к этому времени позитивный эффект ослабел: разница в результатах с контрольными участниками была уже несущественной.

Несмотря на это и ограничения, связанные с национальным составом и тем, что более 20% участников из каждой групп не завершили последующие наблюдения, исследователи положительно оценили достигнутые результаты. По мнению авторов научной работы, вышедшей в журнале BMC Medicine, выбранная тактика с генетическим тестом подтвердила свою эффективность и ее можно использовать для профилактики злоупотребления спиртным среди молодежи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.