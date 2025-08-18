Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ИИ помог разгадать природу странных ожогов у туристов, которые не понял врач

На Сахалине участники полевого лагеря биостанции «Анива» столкнулись с симптомами загадочного заболевания. Найти его причину им помог искусственный интеллект.

Стафилинид-синекрыл (Paederus) / © Alvesgaspar, Wikipedia

Несколько обитателей палаточного городка обнаружили на открытых участках кожи странные «полосатые ожоги». Люди предполагали разные варианты заболеваний, включая лишай и неизвестный вирус. Врач, находящийся на биостанции, пришёл к выводу, что это контактный дерматит.

Участники лагеря сделали фото, сопоставили время появления ожогов, описали повреждения и отправили информацию искусственному интеллекту. Они получили подсказку, что причиной могли быть стафилиниды-синекрылы (Paederus).

Если придавить насекомое, оно оставляет на коже педерин. Этот яд вызывает у человека экземоподобные дерматиты.

Жители палаточного городка, сверившись с фотографиями жука в сети, при осмотре палатки обнаружили сразу несколько оранжево-чёрных насекомых.