В Финляндии придумали, как спасти оленей от ДТП — их рога покрывают светоотражающей краской

Чтобы сделать диких оленей заметнее на дорогах в тёмное время суток, финские экологи и фермеры начали покрывать их рога светоотражающей краской. Эта мера помогает снизить число аварий и защитить как животных, так и водителей.

Олень с рогами, покрытыми светоотражающей краской, в лесах Лапландии / © Eeva Mäkinen, Visit Finland

Проект стартовал в северных регионах Финляндии, где крупные животные нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Особенно остро проблема стоит зимой и осенью, когда большую часть суток темно.

Идея состоит в том, чтобы сделать рога животных заметными в свете фар. Для этого используется специальная краска, безопасная для оленей и стойкая к погодным условиям. Подобные меры уже были опробованы на ограниченной группе животных, и теперь экологи обсуждают возможность расширения программы.

Метод оказался не только гуманным, но и практичным: по наблюдениям, водители начинают притормаживать, заметив свечение рогов задолго до того, как увидят самого оленя.

Финские дорожные службы и организации по охране животных поддержали инициативу. Власти надеются, что она поможет снизить количество столкновений и сохранить жизни — как диких животных, так и людей.