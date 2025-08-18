  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Roman Markin
Roman Markin
18 августа, 18:52
Рейтинг: +332
Посты: 221

В Финляндии придумали, как спасти оленей от ДТП — их рога покрывают светоотражающей краской

Чтобы сделать диких оленей заметнее на дорогах в тёмное время суток, финские экологи и фермеры начали покрывать их рога светоотражающей краской. Эта мера помогает снизить число аварий и защитить как животных, так и водителей.

Сообщество
# безопасность
# дорожно-транспортные происшествия
# животные
# олени
# север
# Финляндия
# экология
Олень с рогами, покрытыми светоотражающей краской, в лесах Лапландии / © Eeva Mäkinen, Visit Finland
Олень с рогами, покрытыми светоотражающей краской, в лесах Лапландии / © Eeva Mäkinen, Visit Finland

Проект стартовал в северных регионах Финляндии, где крупные животные нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Особенно остро проблема стоит зимой и осенью, когда большую часть суток темно.

Идея состоит в том, чтобы сделать рога животных заметными в свете фар. Для этого используется специальная краска, безопасная для оленей и стойкая к погодным условиям. Подобные меры уже были опробованы на ограниченной группе животных, и теперь экологи обсуждают возможность расширения программы.

Метод оказался не только гуманным, но и практичным: по наблюдениям, водители начинают притормаживать, заметив свечение рогов задолго до того, как увидят самого оленя.

Финские дорожные службы и организации по охране животных поддержали инициативу. Власти надеются, что она поможет снизить количество столкновений и сохранить жизни — как диких животных, так и людей.

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Данила Земцов
Данила Земцов
1 минута назад
-
0
+
Интересно, на сколько долго такая краска может продержаться?
Ответить
-
0
+
