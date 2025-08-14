О мероприятии

Ученые совершают множество открытий каждый день. Знать о каждом из них невозможно, а может и не нужно… но очень хочется. Лишь за последний месяц ученые разобрались: почему пол ребенка не случаен; как муравьи повлияли на растения, млекопитающих и… мух; и как нейроны синхронизируют восприятие мира. Подводя итоги июля, учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудит эти и многие другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления людей об устройстве жизни.