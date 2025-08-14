  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Неожиданная биология: ключевые открытия июля

Слушатели узнают о важных открытиях в биологии, совершенных за последний месяц.

Центр «Архэ»
20 августа, 19:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Ученые совершают множество открытий каждый день. Знать о каждом из них невозможно, а может и не нужно… но очень хочется. Лишь за последний месяц ученые разобрались: почему пол ребенка не случаен; как муравьи повлияли на растения, млекопитающих и… мух; и как нейроны синхронизируют восприятие мира. Подводя итоги июля, учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудит эти и многие другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления людей об устройстве жизни.

Расписание
20
Среда
Август 2025
timepad Онлайн
19:00
14 августа, 11:51
Александр Речкин
4
Комментарии

