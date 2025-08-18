Уведомления
Ученые прочитали мысли с рекордной точностью
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Несколько месяцев назад инженеры из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) представили устройство, которое расшифровывало речь пациента, неспособного членораздельно разговаривать из-за бокового амиотрофического склероза. Ему имплантировали электроды в область коры головного мозга, ответственную за двигательную активность, которая, как известно, участвует в произнесении слов. Чтобы система «мозг — компьютер» могла работать, пациент должен был изо всех сил стараться «проговаривать» слова, артикулируя их. Однако это решение было очень неудобным и утомительным для больного.
Исследователи из Стэнфорда, используя ту же технологию имплантации электродов в мозг, пошли другим путем. Сначала они попросили четырех испытуемых читать слова и пытаться «произносить» их вслух. Затем больные просто думали об этих словах. Команда ученых, регистрируя мозговую деятельность с помощью электроэнцефалограммы, обнаружила, что нейроны моторной области коры головного мозга тоже активны, хотя с меньшей интенсивностью.
С помощью искусственного интеллекта исследователи обучили систему «мозг — компьютер» распознавать фонемы (наименьшие единицы речи), сопоставляя «произнесенные» и «представленные» слова. Затем ИИ собрал фонемы в слова и предложения из словаря, содержащего 125 000 записей.
Участникам эксперимента предложили представить, что они произносят целые предложения, используя готовый набор слов. Компьютерная система смогла декодировать внутреннюю речь в режиме реального времени с погрешность от 26 до 54 процентов. Это самая высокая точность расшифровки внутренней речи на сегодня.
Это исследование, результаты которого ученые опубликовали в журнале Cell, стало важным вкладом в изучение нейронных механизмов, лежащих в основе внутренней речи. Однако для усовершенствования технологии еще потребуется дополнительная работа.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Цифровой художник Шон Харгривз в своих концептуальных работах погружает в брутальный мир научной фантастики.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
