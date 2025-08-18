  • Добавить в закладки
18 августа, 11:11
Денис Яковлев
12

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
Участникам эксперимента предложили представить, что они произносят целые предложения, используя готовый набор слов. Компьютерная система смогла декодировать внутреннюю речь в режиме реального времени с погрешность от 26 до 54 процентов / © Cell

Несколько месяцев назад инженеры из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) представили устройство, которое расшифровывало речь пациента, неспособного членораздельно разговаривать из-за бокового амиотрофического склероза. Ему имплантировали электроды в область коры головного мозга, ответственную за двигательную активность, которая, как известно, участвует в произнесении слов. Чтобы система «мозг — компьютер» могла работать, пациент должен был изо всех сил стараться «проговаривать» слова, артикулируя их. Однако это решение было очень неудобным и утомительным для больного.

Исследователи из Стэнфорда, используя ту же технологию имплантации электродов в мозг, пошли другим путем. Сначала они попросили четырех испытуемых читать слова и пытаться «произносить» их вслух. Затем больные просто думали об этих словах. Команда ученых, регистрируя мозговую деятельность с помощью электроэнцефалограммы, обнаружила, что нейроны моторной области коры головного мозга тоже активны, хотя с меньшей интенсивностью.

С помощью искусственного интеллекта исследователи обучили систему «мозг — компьютер» распознавать фонемы (наименьшие единицы речи), сопоставляя «произнесенные» и «представленные» слова. Затем ИИ собрал фонемы в слова и предложения из словаря, содержащего 125 000 записей.

Участникам эксперимента предложили представить, что они произносят целые предложения, используя готовый набор слов. Компьютерная система смогла декодировать внутреннюю речь в режиме реального времени с погрешность от 26 до 54 процентов. Это самая высокая точность расшифровки внутренней речи на сегодня.

Это исследование, результаты которого ученые опубликовали в журнале Cell, стало важным вкладом в изучение нейронных механизмов, лежащих в основе внутренней речи. Однако для усовершенствования технологии еще потребуется дополнительная работа.

Денис Яковлев
73 статей
Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.
Комментарии

Последние комментарии

Сергей Татичек
24 минуты назад
Иван, немного напоминает уход от темы практикуемый немогликами, "пусть слетают на Луну ещё раз тогда поверим" ;) В статье обсуждается именно проект

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
42 минуты назад
Илья, если бы "лунная ракета" была технологически перспективна, то сейчас бы все страны мира (и мы) делали бы ракеты стежневой конструкции и с

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Панов
43 минуты назад
А если астероид на Марс упадет?

Нужна ли «резервная копия» человечества на Марсе?

Testvrg
47 минут назад
Eternal, //Что экономический эффект достигается только при пуске более 4 ракет в год. // У нас Протоны в 90е-2000е летали по 20 в год. Отбилось бы😏

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
50 минут назад
Есть что то похожее😏

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

biplanemaniac
50 минут назад
Александр, где все эти тысячи великолепных спутников возьмут энергию? Реактор - нихт. 4 года прошло, а как не было на орбите действующего реактора,

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

nemoXX
50 минут назад
Alexf, Вероятно, стоит обсуждать не мечты и надежды, а неприглядную реальность. А она проста: в обозримом будущем России будет не до космоса. Всё

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Monkey Do
1 час назад
Иван, думать мы умели очень раньше. Мы тут как бы изначально имеем мыслительную деятельность, чтобы понять, что это не реальность, а угол обзора.

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Sergey Gorovoy
2 часа назад
1 - удивил тираж Италии; 2 - интересен подсчет у китайцев и рф. как пример: выпускается условный "хавал" в поднебесной территории, затем вывозится в

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Лариса Цедик
3 часа назад
Nikita, обьяснено ВСЕ. Ключ обьяснения: изменение структуры (мозга) в процессе запоминания. ( хотя взаимодействия различных отделов мозга остаются в

Что такое память: как мозг решает, что стоит запомнить

Сергей
5 часов назад
Как генералы готовятся к прошедшей войне, так и здесь: многоразовая РН как Труба с крылышками. Поворотными, блин. Сейчас-то видно, что и эта

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Иван Колупаев
9 часов назад
tt, а что англичанка перестала?

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Иван Колупаев
9 часов назад
Сергей, стремление к делу не пришьешь. Вот если бы достигла тогда бурные аплодисменты переходящие в овации.

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Сергей Татичек
10 часов назад
Николай, Спейс Шаттл не был полностью многоразовым. Бак сбрасывался да и двигатели практически заново собирались. Собственно, стоимость запуска

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Иван Колупаев
10 часов назад
журавлёв, а неуспехи вы просто не замечаете. Меж тем повторить пилотируемую миссию на Луну у амеров не получается и все это видят. Кроме вас.

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Sergey Kz
12 часов назад
Редакция, спасибо за пояснения.

Финикийцы: что они дали миру?

Аниме Бой
12 часов назад
Сканирование мозга, мысли, образы, и конечно же то как человек трудяга работает, какие логические цепочки он разруливает. Представьте себе

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

tt
12 часов назад
Апхаха. Канеш, в СССР все было придумано, ага) реализовывать только не получалось. Но тогда понятно- "англичанка гадила", а сейчас? На тридцатом годе

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Сергеев
12 часов назад
Не понял, кого и где вы собираетесь "сделать"?

Обогнать Россию и США: на Украине представили концепт гиперзвуковой ракеты

Александр Сергеев
12 часов назад
Dmytro, а чем вам не нравится "НА"? НА пример мой прапор в советской армии говорил на эту тему "НА Украине, потому, что "в" может быть только в "пи..ду"

Обогнать Россию и США: на Украине представили концепт гиперзвуковой ракеты

