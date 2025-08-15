  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 августа, 08:25
Любовь С.
9

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

❋ 5.0

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
Астрономы смогли заглянуть внутрь конуса джета PKS 1424+240. Изображение получено с помощью радиоинтерферометра VLBA / © NSF/AUI/NRAO/B. Saxton/Y.Y. Kovalev et al.

Блазары — яркие внегалактические объекты — представляют собой активные ядра галактик с джетами, направленными в сторону наблюдателя. Они, как и квазары, связаны со сверхмассивными черными дырами в центрах гигантских эллиптических галактик и по праву считаются одними из самых высокоэнергетических явлений во Вселенной. Их изучают начиная с середины ХХ века, чтобы объяснить природу космических лучей — высокоэнергетических частиц, достигающих Земли. Особый интерес вызывают нейтрино, почти не взаимодействующие с материей и потому с трудом регистрируемые.

Настоящей загадкой для ученых стал блазар PKS 1424+240, который астрономы видят таким, каким он был примерно 6,7 миллиарда лет назад. Изучая его, исследователи столкнулись с парадоксом: данные радионаблюдений указывали на сравнительно «медленный» джет, в то время как поток гамма-квантов и нейтрино — на колоссальную скорость и мощь плазменных струй.

Еще больше вопросов возникло в 2020 году, после публикации данных нейтринной обсерватории IceCube, построенной на антарктической станции Амундсен-Скотт. Тогда исследователи установили, что PKS 1424+240 может входить в число рекордсменов по яркости в гамма-диапазоне и стать самым мощным источником высокоэнергетических нейтрино в северной части неба.

Решение пришло после объединения данных 42 наблюдений, полученных за 15 лет в рамках программы MOJAVE на сети радиотелескопов VLBA: полученное изображение позволило буквально «заглянуть» внутрь конуса джета. Результаты новой научной работы, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, показали, что джет на самом деле не «медленный», а кажется таковым из-за почти точной направленности на Землю — с углом менее 0,6 градуса. Такая геометрия усиливает излучение в сторону наблюдателя в десятки раз, из-за чего движения струи кажутся замедленными, что также объясняет данные, полученные с помощью IceCube.

«Око Саурона»: джет, пронизывающий тороидальное магнитное поле. / © Y.Y. Kovalev et al.

К такому выводу исследовательская группа под руководством Юрия Ковалева из Института радиоастрономии имени Макса Планка (Германия) пришла, применив поляризационный анализ излучения в радиодиапазоне. С его помощью ученые выявили присутствие четкой тороидальной компоненты магнитного поля — признака джета, практически напрямую направленного в сторону наблюдателя.

Именно эта структура, судя по всему, играет ключевую роль в ускорении частиц до колоссальных энергий, включая протоны, порождающие нейтрино во взаимодействиях с фотонами. Встречаются такие объекты очень редко: лишь несколько процентов активных ядер галактик имеют джеты, «устремленные» к нашей планете с таким малым углом линии зрения.

По мнению астрономов, блазары, подобные PKS 1424+240, могут составлять особый класс сверхъярких источников, одинаково заметных и в гамма-лучах, и в потоке космических нейтрино. Это означает, что изображение далекого «Ока Саурона» может оказаться долгожданным решением космической головоломки, которая 10 лет не давала ученым покоя.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
240 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Авг
Бесплатно
Археологические тайны: что хранит в себе земля
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК
Экспериментаниум
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Экологичная архитектура
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
17 Авг
600
Как выбрать лучший оффер и не уйти в монастырь
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
17 Авг
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Авг
700
Личная система самообмана
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
14 августа, 15:30
Денис Яковлев

Новый участок генома помог объяснить, как мозг обезьяны развился до мозга Homo sapiens

Исследование американских ученых позволило понять роль эволюционных генетических изменений в формировании важнейших когнитивных способностей человека.

Биология
# генетика
# головной мозг
# когнитивные способности
# эволюция
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
13 августа, 10:56
Юлия Трепалина

Биологи проанализировали, зачем контактируют усатые киты и дельфины

Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.

Биология
# дельфины
# игровое поведение
# интеллект китообразных
# китообразные
# киты
# поведение животных
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

    15 августа, 08:25

  2. Школа анализа данных «Яндекса» запустила программу подготовки ученых к использованию ИИ

    14 августа, 20:16

  3. Новый участок генома помог объяснить, как мозг обезьяны развился до мозга Homo sapiens

    14 августа, 15:30

  4. Во время пандемии родителей чаще тянуло на измену, чем людей из бездетных пар

    14 августа, 15:11
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Роман Родыгин
37 минут назад
Я правильно понимаю, то, про что Вы пишете, это какой-то эффект общей теории относительности, и работает только около чёрной дыры? С точки зрения

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Анатолий А
48 минут назад
Николай, вылетающая пулька будет иметь обратный импульс, который передастся на стрельнувший спутник. Изменится траектория, что может привести ко

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Sam Dowson
53 минуты назад
Запретить, объявить иноагентом, блокировать! Те, кто ищет макс в поисковиках, скачивает или рекламирует приравнять к преступникам и приговорить к

Лже-сотрудники Роскомнадзора выманили у женщины почти полмиллиона рублей через мессенджер MAX

Николай Цыгикало
2 часа назад
Vlad, спасибо за любезность. Я говорил о том, что для перехода на орбиту вокруг дыры не нужно торможение в принципе. Аппарат она захватит на любой

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Vlad Vlad
6 часов назад
А расскажите мне, ув. орбитальный баллистик, как вы собираетесь попасть на орбиту вокруг черной дыры. радиусом вряд ли больше 1-2 сотен км с

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Marie Onegai
7 часов назад
HoD, хватит называть телефон на стероидах - смартфоном а телегу на стероидах - самобеглой коляской! Чат-бот это когда у тебя стопиццот ответов и их

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Игорь Биллер
8 часов назад
Будет потом называется. Долина котиков.

Perseverance нашел на Марсе камень странной формы

Николай Цыгикало
8 часов назад
Олеся, в статье указано расстояние 1650 световых лет, а лучше 20-25 световых лет. Это, очевидно, никак не сверхмассивные дыры. А до центра нашей

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Олеся Парака
9 часов назад
Николай, в статье не сказано, что нужна "нормальная" чёрная дыра. Там написано просто про чёрную дыру. Вот я и спрашиваю, чем не подходит

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Aziza Zhunusova
10 часов назад
О боже опять пишут что нейросеть это генератор токенов по вероятности. Это не так! Там есть преобразования в многомерных пространствах а не

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Victor Vlasov
12 часов назад
Сергей, надо что-то вроде 1 кВт/мм^2. А сфокусировать в 1 мм на серьёзном расстоянии не получится. В результате киловатт 10 света минимум. Поверьте,

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Игорь Коняшов
12 часов назад
Конрад, Понятно, очередной энтузиаст, верящий в сладкие сказки) Меня убедили бы цифры конкретных испытаний, показанная эффективность

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

охх
12 часов назад
Я б на месте антилоп обосрался бы, увидев такого зомби.

Китайские ученые впервые внедрили бионического робота в стадо тибетских антилоп

HoD No
13 часов назад
Хватит называть чатботы на стероидах - ИИ. Настоящего ИИ нет и в ближайшем будущем не предвидится.

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Павел
17 часов назад
Violet, лазер не мгновенно прожигает объект. Требуется некоторое время, чтобы нагреть поверхность. Всё это время надо сопровождать лазерным лучом

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Valery Vasiliev
17 часов назад
Авторше этой статьи нужно почитать о Расхождении лазерного луча (дивергенции). И удивиться, что пятно от лазерного пучка на Луне составляет

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Violet Writer
17 часов назад
Наброс. Положение объектов размером с мяч футбольный отслеживается с Земли. Кто летал рядом будет понятно. А вывести из строя спутник можно и с

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Rafis F.
18 часов назад
Ударник прилетел со своей звездой, которая пролетела близко от солнечной системы. Звезды разлетелись, а одна планета или несколько планет были

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Rafis F.
18 часов назад
Всё просто там было: тело задело землю и отскочив влетело в Венеруш

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Rafis F.
18 часов назад
Всё просто там было: тело задело землю и отскочив влетело в Венеруш

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно