Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Блазары — яркие внегалактические объекты — представляют собой активные ядра галактик с джетами, направленными в сторону наблюдателя. Они, как и квазары, связаны со сверхмассивными черными дырами в центрах гигантских эллиптических галактик и по праву считаются одними из самых высокоэнергетических явлений во Вселенной. Их изучают начиная с середины ХХ века, чтобы объяснить природу космических лучей — высокоэнергетических частиц, достигающих Земли. Особый интерес вызывают нейтрино, почти не взаимодействующие с материей и потому с трудом регистрируемые.

Настоящей загадкой для ученых стал блазар PKS 1424+240, который астрономы видят таким, каким он был примерно 6,7 миллиарда лет назад. Изучая его, исследователи столкнулись с парадоксом: данные радионаблюдений указывали на сравнительно «медленный» джет, в то время как поток гамма-квантов и нейтрино — на колоссальную скорость и мощь плазменных струй.

Еще больше вопросов возникло в 2020 году, после публикации данных нейтринной обсерватории IceCube, построенной на антарктической станции Амундсен-Скотт. Тогда исследователи установили, что PKS 1424+240 может входить в число рекордсменов по яркости в гамма-диапазоне и стать самым мощным источником высокоэнергетических нейтрино в северной части неба.

Решение пришло после объединения данных 42 наблюдений, полученных за 15 лет в рамках программы MOJAVE на сети радиотелескопов VLBA: полученное изображение позволило буквально «заглянуть» внутрь конуса джета. Результаты новой научной работы, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, показали, что джет на самом деле не «медленный», а кажется таковым из-за почти точной направленности на Землю — с углом менее 0,6 градуса. Такая геометрия усиливает излучение в сторону наблюдателя в десятки раз, из-за чего движения струи кажутся замедленными, что также объясняет данные, полученные с помощью IceCube.

«Око Саурона»: джет, пронизывающий тороидальное магнитное поле. / © Y.Y. Kovalev et al.

К такому выводу исследовательская группа под руководством Юрия Ковалева из Института радиоастрономии имени Макса Планка (Германия) пришла, применив поляризационный анализ излучения в радиодиапазоне. С его помощью ученые выявили присутствие четкой тороидальной компоненты магнитного поля — признака джета, практически напрямую направленного в сторону наблюдателя.

Именно эта структура, судя по всему, играет ключевую роль в ускорении частиц до колоссальных энергий, включая протоны, порождающие нейтрино во взаимодействиях с фотонами. Встречаются такие объекты очень редко: лишь несколько процентов активных ядер галактик имеют джеты, «устремленные» к нашей планете с таким малым углом линии зрения.

По мнению астрономов, блазары, подобные PKS 1424+240, могут составлять особый класс сверхъярких источников, одинаково заметных и в гамма-лучах, и в потоке космических нейтрино. Это означает, что изображение далекого «Ока Саурона» может оказаться долгожданным решением космической головоломки, которая 10 лет не давала ученым покоя.

Любовь С. 240 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.