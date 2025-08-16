Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученый предложил новый план защиты человечества от опасного ИИ
Британский и канадский ученый, лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон, известный как «крестный отец искусственного интеллекта», на конференции индустрии ИИ в Лас-Вегасе подробно рассказал о своем антиутопическом видении, заявив, что ИИ будет слишком умным, чтобы поддаться попыткам людей доминировать над ним.
«Если агенты ИИ достаточно умны, они очень быстро поставят перед собой две цели. Одна из них — выжить… [и] другая — получить контроль», — заявил на конференции Хинтон.
Вместо войны с опасной технологией Хинтон посоветовал людям выбрать иной подход: по сути превратить агентов ИИ в матерей, которые будут заботиться о своих несовершенных «детях» — то есть людях.
По мнению ученого, это единственный хороший исход возможного противостояния человечества и ИИ. Сверхразумные заботливые матери на базе искусственного интеллекта, по мнению Хинтона, будут подчиняться материнскому инстинкту и не захотят уничтожать своих «детей».
