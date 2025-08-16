Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученый предложил новый план защиты человечества от опасного ИИ

Британский и канадский ученый, лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон, известный как «крестный отец искусственного интеллекта», на конференции индустрии ИИ в Лас-Вегасе подробно рассказал о своем антиутопическом видении, заявив, что ИИ будет слишком умным, чтобы поддаться попыткам людей доминировать над ним.

Джеффри Хинтон / © Getty Images

«Если агенты ИИ достаточно умны, они очень быстро поставят перед собой две цели. Одна из них — выжить… [и] другая — получить контроль», — заявил на конференции Хинтон.

Вместо войны с опасной технологией Хинтон посоветовал людям выбрать иной подход: по сути превратить агентов ИИ в матерей, которые будут заботиться о своих несовершенных «детях» — то есть людях.

По мнению ученого, это единственный хороший исход возможного противостояния человечества и ИИ. Сверхразумные заботливые матери на базе искусственного интеллекта, по мнению Хинтона, будут подчиняться материнскому инстинкту и не захотят уничтожать своих «детей».