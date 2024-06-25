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На привлекательность человека повлияли с помощью электростимуляции мозга
Воздействие электрическим током на кору лобных долей головного мозга оказалось способно сделать человека более или менее привлекательным в глазах других. При этом на собственное восприятие внешности электростимуляция не повлияла.
То, как человека воспринимают окружающие, зависит от множества факторов. Одно из недавних исследований выявило связь между употреблением быстрых углеводов (они содержатся, например, в сладком и выпечке) на завтрак и привлекательностью человека в глазах противоположного пола.
Исследователи из Государственного университета Монклера в США выяснили, что влиять на привлекательность людей можно также с помощью воздействия на головной мозг электрическим током. Они провели эксперимент, результаты которого опубликовал журнал Frontiers in Human Neuroscience.
В исследовании участвовали 10 человек, мозг которых стимулировали с помощью тока, и 430 человек, которые оценивали их внешность по фотографиям после нескольких видов электрического воздействия. Первый вид стимуляции повышал активность нейронов в коре лобных долей головного мозга, второй — снижал. Третий и четвертый типы воздействия создавали контрольные условия, а пятый был «обманным», то есть никак не менял состояние мозга человека.
Когда фотографии 10 участников эксперимента предложили оценить 430 респондентам, выяснилось, что увеличение активности мозга снизило их привлекательность в глазах других, а уменьшение — наоборот, повысило. Сами люди, участвовавшие в исследовании, не стали считать себя более или менее привлекательными. Не изменился и их уровень уверенности в себе. По словам ученых, это указывает на отсутствие связи между собственной оценкой внешности и тем, как тебя видят окружающие.
В дальнейшем команда исследования планирует выяснить, вызывает ли электростимуляция мозга какие-то осознаваемые изменения, чувствует ли человек себя по-другому после воздействия током. Для этого ученые хотят проанализировать вопросы, которые задавали участникам эксперимента, и при необходимости скорректировать формулировки:
«Возможно, мы задали неправильные вопросы. Почувствовали ли участники, мозг которых подвергся стимуляции, какие-либо изменения? Насколько нам известно, нет. Но мы, вероятно, задали не все вопросы, которые у нас должны были возникнуть».
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