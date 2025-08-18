Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Исследователи обнаружили предел человеческого воображения

Когнитивные психологи выяснили, сколько объектов люди могут отследить в своём воображении. Как оказалось, человек может представить движение одного мяча после его исчезновения, но предсказать падение двух объектов уже не получается.

Кадр из фильма «Игры разума» / © Universal Pictures

Авторами эксперимента, опубликованного в журнале Nature Communications, стали доцент кафедры психологии Гарварда (Harvard’s Department of Psychology) Томер Д. Ульман (Tomer D. Ullman) и доцент кафедры когнитивной психологии Открытого университета Израиля (Open University of Israel) Хейли Балабан (Halely Balaban).

Они показали участникам анимацию прыгающего мяча, как на корте для ракетбола. Вторая группа следила за двумя шарами, двигающимися в разном ритме.

В обоих случаях мячи исчезали и участники эксперимента должны были предсказать их падение. Как оказалось, люди достаточно легко могли предугадать движение одного шара, но отследить в воображении два объекта никто не смог.

Результаты эксперимента удивили соавторов. Опираясь на прошлые исследования, они предполагали, что воображение сможет отследить около трех или четырех объектов.