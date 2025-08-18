Уведомления
Финансовая нестабильность во время беременности повлияла на мозг младенца
Стресс, инфекции, вредные привычки матери — неблагоприятные факторы влияют на развитие нервной системы плода в утробе и могут привести к нарушениям когнитивных функций. Американские ученые исследовали, в частности, как отражается на развитии головного мозга малыша нестабильность доходов родителей.
Известно, что основные этапы развития мозга человека приходятся на внутриутробный период, во многом определяя когнитивные и интеллектуальные способности. Высшие когнитивные функции обеспечивают такие области, как префронтальная область коры, гиппокамп и подкорковые ядра, в частности миндалевидное тело.
Негативно на их развитии могут сказаться факторы, вызывающие стресс, например низкий доход и социальное неблагополучие семьи во время беременности матери, что неоднократно исследовалось. Однако до сих пор, как подчеркнули ученые из Денверского университета (США), мало что известно о влиянии нестабильности заработков на состояние матери и процессы нейрогенеза плода.
Новая научная работа, опубликованная в журнале Developmental Science, посвящена изучению непредсказуемости дохода в семье, где ждут малыша, и его влиянию на объем правого гиппокампа и миндалевидного тела у младенца после рождения. В исследовании участвовали 63 родителя и их дети начиная с первого триместра беременности из акушерско-гинекологических клиник Денвера.
Данные собирали с марта 2018-го по июнь 2022 года. Исследование включало три дородовых визита на дом (на 12-й, 24-й и 32-й неделях беременности) и два послеродовых визита на дом (через один месяц и один год после родов). Примерно спустя месяц после родов, кроме того, мамы и младенцы (во время сна) прошли обследование с помощью магнитно-резонансной томографии.
Во время каждого дородового визита родителей расспрашивали обо всех видах дохода, включая род занятий, часы работы и заработок всех взрослых членов семьи, а также о любых других источниках дохода (арендная плата за недвижимость, алименты, социальное обеспечение, пособия, компенсации, помощь родственников, стипендии). Учитывали и изменения уровня заработной платы и в графике выплат. По результатам интервью доход домохозяйств рассчитывался помесячно, начиная с месяца, предшествовавшего зачатию, и до месяца рождения ребенка.
Как выяснилось, 43 процента участников испытали как минимум одно финансовое потрясение за девять месяцев, кто-то столкнулся с падением уровня заработка, иные — с потерей работы и уходом в неоплачиваемый декрет. Критическим порогом считалось снижение доходов на четверть. Чем чаще родители сталкивались с экономическим кризисом в семье, тем больше это отражалось на развитии мозга ребенка: меньше были правый гиппокамп и миндалевидное тело.
Именно финансовая нестабильность, а не усредненный уровень благосостояния в семье, как фактор неопределенности стала стрессом для матери и повлияла на формирование выбранных областей мозг малышей. Ученые отметили, что государственная поддержка семей в такие периоды критически важна для здоровья обоих поколений.
