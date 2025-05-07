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24 минуты назад
Юлия Трепалина
75

Названы привычки и черты, способные повысить генетический риск алкоголизма у партнера в паре

4.4

Вредные привычки и определенные личностные качества людей могут влить на модель потребления спиртного у их партнеров по паре не только напрямую, но и косвенно — через усиление или ослабление роли генетических факторов, связанных с пьянством. К такому выводу пришли американские и финские медики в новом исследовании с использованием близнецового метода, позволяющего разделить воздействие наследственности и среды.

Психология
# алкоголизм
# алкоголь
# вредные привычки
# генетическая предрасположенность
# личностные качества
# отношения
# партнер
# привычки
# пьянство
# спиртное
выпивающая пара
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит» / © 20th Century Fox

Ранее та же группа психиатров и специалистов других направлений из нескольких вузов США и Финляндии установила, что люди с природной предрасположенностью к алкоголизму реже злоупотребляли крепкими напитками и страдали зависимостью от них, если состояли в романтических отношениях. В новой работе, статья о которой вышла в журнале Clinical Psychological Science, исследователи решили разобраться, могут ли характеристики партнеров в паре влиять на генетический риск пристраститься к выпивке.

Медики воспользовались данными многолетнего финского исследования с участием близнецов FinnTwin16. В выборку включили 1620 близнецов 30-37 лет, состоявших в стабильных отношениях и употреблявших спиртное. В опросах, которые касались в том числе алкогольных привычек, курения, личностных особенностей и психического здоровья, наряду с близнецами участвовали их спутники и спутницы жизни.

Специалисты подчеркнули, что изучение разнояйцевых и однояйцевых пар близнецов, у которых гены совпадают на 50% и 100%, позволяет понять, как наследственные и средовые факторы взаимодействуют друг с другом и играют роль в развитии определенных моделей поведения.

Исследование подтвердило то, что отмечалось в прошлых работах: увлечение выпивкой и курение одного из партнеров в паре систематически коррелировало с большим потреблением спиртного и запоями у другого. Когда ученые отдельно рассмотрели монозиготных близнецов, выяснилось, что поведение второй половины влияло на алкогольные привычки мужчин сильнее, чем женщин.

Кроме того, статистическое моделирование позволило выявить дополнительный нюанс. Хотя гены на 50% определяют вероятность развития пристрастия к алкоголю, оказалось, что под воздействием партнера влияние наследственности могло меняться.

В частности, исследователи установили, что генетический риск пьянства проявлялся сильнее у людей, чьи романтические партнеры чаще курили, характеризовались сниженным уровнем добросовестности (сознательности) и повышенным — нейротизма и экстраверсии.

В то же время ученые неожиданно обнаружили, что если партнеры сами любили выпить, это снижало влияние генетической составляющей, усиливая роль факторов среды.

По словам авторов работы, их открытия могут помочь в разработке новых стратегий парной психотерапии и вариантов вмешательства при лечении зависимости от спиртного. Также специалисты планируют продолжить исследование, сосредоточив внимание на том, как характер отношений в паре и родительство влияют на алкогольные привычки людей.

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Психология
# алкоголизм
# алкоголь
# вредные привычки
# генетическая предрасположенность
# личностные качества
# отношения
# партнер
# привычки
# пьянство
# спиртное
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t y
19 минут назад
Что точно понял из статьи, так это то, что автор - м*дак

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Александр Березин
49 минут назад
Alexander, частота начинает плясать потому, что у источников постоянного тока (фотоэлементов) нет инерции по частоте. Она же у них полностью

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Денис Перов
55 минут назад
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Alexander Dementeyev
1 час назад
Не понял почему когда из постоянного тока делают переменный, то вдруг начинает плясать частота... Кажется, что на много сложнее контролировать

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Mark Loger
1 час назад
Алексей, Нет, тот который Трумпу в ухо стрелял в 2024 году.

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Александр Березин
2 часа назад
Имя, "Так это именно ВЫ написали в статье: "Стоит частоте тока в сети упасть на 0,2 герца ниже или подняться на 0,2 герца выше 50 герц — и часть приборов

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Александр Березин
2 часа назад
Дмитрий, заметьте, проверить не смогли не только в редакции -- Артур вот тоже ни одной конкретной опечатки назвать не смог.

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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

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4 часа назад
asd, зачем это им? И так сойдет🤣🤣🤣 люди существа всеедящее и пережовывающее🤣🤣🤣

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