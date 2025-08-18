  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 августа, 15:57
Александр Березин
8

SpaceX выявила причину аварии Starship и намерена отправить его в десятый полет

❋ 5.4

В отличие от 2024 года, все четыре полета новой космической транспортной системы в 2025-м проходили неудачно. Но теперь компания Илона Маска полагает, что надежно выявила причины последней аварии, и рассчитывает на успешный полет. От того, насколько она права, зависит первая в XXI веке высадка людей на Луну.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# США
Горячее разделение первой и второй ступени Starship на высоте в ходе девятого испытательного полета в мае 2025 года. Типичное для Королева горячее разделение ступеней до Маска не пользовалось популярностью в американской космонавтике / © SpaceX

Самая мощная из регулярно летавших ракет в земной истории могла доставить на Луну всего несколько сот килограммов полезной нагрузки на посадочном модуле общей массой 15-17 тонн (лунный модуль программы «Аполлон»). В отличие от него, посадочный модуль от SpaceX для полета на Луну должен иметь полезную нагрузку в 200 тонн, то есть в несколько сот раз больше. Соответственно, энергетические возможности такой системы должны быть в сотни раз выше, чем у транспортной системы из ракеты «Сатурн-V» фон Брауна, корабля «Аполлон» и лунных модулей 1960-1970-х годов. С одной стороны, это радикально расширяет возможности исследования земного спутника. С другой — означает беспрецедентные по объему и сложности НИОКР при разработке Starship.

В 2024 году они протекали удачно (каждый следующий пуск добивался больше, чем предыдущий), а в 2025-м все сложилось иначе. Вторая ступень системы, которая тоже называется Starship, регулярно взрывалась на тех этапах выведения, на которых в прошлом году летала без взрывов. Что еще хуже, причины происходившего были неясны.

SpaceX опубликовала у себя на сайте изложение причин случившегося, и оно неожиданно проще, чем ожидали многие отраслевые наблюдатели. Инженеры компании утверждают, что причиной взрывов были не проблемы двигателей, а дефекты системы наддува ракетных топливных баков второй ступени Starship.

Система наддува в ракетах служит для поддержания относительно постоянного избыточного давления в баках. Без избыточного давления поступление топлива в жидкостные ракетные двигатели Raptor нормально идти не будет. То есть с нерабочим наддувом при ускорениях, маневрах или в невесомости давление на входе в двигатель может резко меняться, ведя к утечке топлива из топливных магистралей, идущих к двигателю или из самого двигателя. Возможна и кавитация, то есть образование пузырьков газа в поступающих к двигателю в жидком виде метане и кислороде. Такие пузырьки могут привести к поломке ряда узлов двигательной системы.

Обычные ракеты зари космической эры использовали для наддува баков азот (Р-7 и ее нынешние потомки, на которых выводит в космос людей Россия) или гелий (для ракет с водородным топливом). Однако это означает наличие отдельной емкости с инертным газом, что усложняет конструкцию и снижает располагаемый объем топлива. Поэтому Starship использует принципиально иную схему: испарение части топлива (метана и кислорода) до газа, которым и наддувают баки с жидкой частью топлива. Эта схема имеет узкое место: в некоторых случаях возможна обратная конденсация газа наддува в жидкость с потерей давления в баках и последующими проблемами вплоть до кавитации.

SpaceX посчитала причиной последней неудачи неисправность элемента системы наддува основного топливного бака, расположенного в передней (верхней) части основного метанового бака Starship. Элемент, отвечающий за подачу газифицированной части топлива обратно в баки, вышел из строя через несколько минут после запуска. Затем датчики зафиксировали падение давления в основном метановом баке и повышение давления в носовом конусе корабля над баком. Вероятнее всего, газифицированная часть топлива вместо самого бака пошла в пространство над ним, поскольку элемент подачи газов перестал пропускать газ в нужную сторону.

Капли жидкого метана в отсеке полезной нагрузки Starship во время девятого испытательного полета в мае. В норме топливо, конечно, не должно летать таким образом  / © SpaceX

Starship попытался компенсировать падение давления в основном баке и продолжить работу двигателей по заложенной программе. Но утечка из носового конуса и усиливающаяся утечка топлива из топливопроводов «перегрузили» систему управления ориентацией Starship. Когда это произошло, автоматика корабля активировала сброс всего оставшегося топлива в космос, чтобы избежать мощного взрыва при падении. На этом испытательный полет и закончился.

Утверждается, что компания смогла воспроизвести эту ошибку в наземных условиях. После этого они поменяли конструкцию системы наддува так, чтобы избежать недостаточного ввода наддувных газов в топливный бак. Расследование полностью удовлетворило американские власти, то есть Федеральное управление гражданской авиации (FAA). В итоге оно дало SpaceX разрешение на десятый запуск ее корабля с окном от 24 августа 2025 года.

Целями полета станут очередная попытка вывода в космос имитации полезной нагрузки Starship и отслеживание состояния обеих ступеней системы при их снижении. Вторая ступень будет возвращена близко к месту запуска, чтобы ее можно было подробно изучить после касания поверхности. Это важно для доведения до рабочего состояния теплозащиты второй ступени. Возвращение первой ступени Super Heavy B16 на башню Mechazilla не планируется, ее попробуют мягко приводнить в заливе. Для этого первая ступень B16 должна будет зависнуть с околонулевой скоростью над водой перед посадкой. Кроме того, будет попытка выгрузки восьми массогабаритных макетов Starlink V3 в космосе

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Архитектурные утопии XX века
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Русские мифы: как и зачем их исследуют ученые?
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
18 августа, 12:10
Юлия Трепалина

В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах

Ученые провели эксперимент и установили, что вблизи машины черного цвета, простоявшей на солнце несколько часов, температура поднималась на 3,8 °C выше, чем у асфальта на прилегающем свободном участке.

Климат
# автомобили
# город
# городская среда
# жара
# остров тепла
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. SpaceX выявила причину аварии Starship и намерена отправить его в десятый полет

    18 августа, 15:57

  2. На дне Таганрогского залива обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии

    18 августа, 15:56

  3. Ученые открыли новые гены, связанные с шизофренией

    18 августа, 15:19

  4. Высокочувствительные оказались более подвержены депрессии и тревожности

    18 августа, 14:58
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Илья Кучеров
2 минуты назад
Testvrg, а что вы хотите от сырой конструкции? У Хаски тоже Фальконы хлопали по началу и тоже штук от 5 пошло в утиль . Глушко же был идиотом всегда,

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Елена Голованова
15 минут назад
Вообще-то, и на Руси были случаи, когда куры становились петухами или наоборот. Это считалось плохой приметой. У меня был такой случай с рыбками

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Иван Пятков
1 час назад
alex, Гении тех лет обогнали технологии. Даже век назад Сикорский изобрел вертолет, но прошло несколько десятков лет, пока появились технологии для

Средневековый ракетчик: жизнь и изобретения Конрада Хааса

uapalett
2 часа назад
На Манхеттене очень удобно строить высотные здания из-за гранитной основы этого самого Манхеттена.

В России построят второе по высоте здание в мире

Полиграф Шариков
2 часа назад
Я уверен они и матюкаться умеют

Умеют ли деревья говорить?

Сергей Т
2 часа назад
Жалко придавленных экзотических насекомых. 🥺

ИИ помог разгадать природу странных ожогов у туристов, которые не понял врач

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, ну давайте сейчас побежим сравнивать концепты оставшиеся лишь на бумаге и реализованные проекты. Да еще и по экономической эффективности

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Сергей Т
2 часа назад
Значит белый Tesla лучше, чем черный BMW. 😉

В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах

Dmitriy
2 часа назад
Что значит коммерческие и легковые? И смотреть надо продажи, Китай я думаю лидер по экспорт авто потому так много их производит.

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Николай Цыгикало
3 часа назад
Китайцы молодцы. Они этой ракетой и российский ядерный реактор на Луну забросят. Чан чжэн - Великий поход на китайском. Лунная программа Китая,

Китай успешно провел первые испытания лунной ракеты «Чанчжэн-10»

Eugene
4 часа назад
Очень интересно было читать, спасибо за статью

Финикийцы: что они дали миру?

TC Detxch
5 часов назад
Клянусь своим капитулом, если ИИ восстанет против человечества, он будет раздавлен мощью ангелов императора!

Ученый предложил новый план защиты человечества от опасного ИИ

Сергей Татичек
5 часов назад
Иван, немного напоминает уход от темы практикуемый немогликами, "пусть слетают на Луну ещё раз тогда поверим" ;) В статье обсуждается именно проект

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
5 часов назад
Илья, если бы "лунная ракета" была технологически перспективна, то сейчас бы все страны мира (и мы) делали бы ракеты стежневой конструкции и с

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Панов
5 часов назад
А если астероид на Марс упадет?

Нужна ли «резервная копия» человечества на Марсе?

Testvrg
5 часов назад
Eternal, //Что экономический эффект достигается только при пуске более 4 ракет в год. // У нас Протоны в 90е-2000е летали по 20 в год. Отбилось бы😏

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
6 часов назад
Есть что то похожее😏

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

biplanemaniac
6 часов назад
Александр, где все эти тысячи великолепных спутников возьмут энергию? Реактор - нихт. 4 года прошло, а как не было на орбите действующего реактора,

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

nemoXX
6 часов назад
Alexf, Вероятно, стоит обсуждать не мечты и надежды, а неприглядную реальность. А она проста: в обозримом будущем России будет не до космоса. Всё

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Monkey Do
6 часов назад
Иван, думать мы умели очень раньше. Мы тут как бы изначально имеем мыслительную деятельность, чтобы понять, что это не реальность, а угол обзора.

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно