Китай успешно провел первые испытания лунной ракеты «Чанчжэн-10»

В Китае завершились критически важные испытания ракеты-носителя «Чанчжэн-10», предназначенной для достижения амбициозной цели — высадки китайских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли к 2030 году. Ракета-носитель «Чанчжэн-10» прошла первые огневые испытания на космодроме Вэньчан в южной островной провинции Хайнань.

Первые огневые испытания первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-10» на стартовой площадке LC-301, космодром Вэньчан, остров Хайнань, Китай / © CMSEO

По данным Китайского управления пилотируемых космических программ (CMSA), это важная новая веха в программе пилотируемого освоения Луны Китая, следующая за успешными испытаниями системы аварийного спасения корабля «Мэнчжоу» на нулевой высоте, а также комплексными тестами посадки и взлета лунного модуля «Лань Юэ».

Семь двигателей YF-100K первой ступени испытательного образца ракеты одновременно запустились, после чего выполнили серию запланированных тестовых операций. Испытание оценило способность семи параллельно работающих двигателей первой ступени функционировать в штатных и повышенных режимах, а также позволило собрать полный объем данных. По заявлению ведомства, тест прошел полностью успешно. Созданная тяга достигла почти 1000 тонн, что стало крупнейшим подобным испытанием в истории Китая.

Семейство «Чанчжэн-10» разработано для пилотируемых лунных миссий и включает два варианта: «Чанчжэн-10» и «Чанчжэн-10А». «Чанчжэн-10» — трехступенчатая ракета с двумя боковыми ускорителями, диаметром пять метров и максимальной высотой 92,5 метра. Она будет использоваться для вывода пилотируемого корабля и лунного посадочного модуля.

«Чанчжэн-10А» — двухступенчатая многоразовая ракета диаметром пять метров и высотой до 67 метров, первая ступень которой будет возвращаемой. Она предназначена для запусков корабля «Мэнчжоу» и грузового «Тяньчжоу» в период эксплуатации и развития китайской орбитальной станции.