Китай успешно провел первые испытания лунной ракеты «Чанчжэн-10»
В Китае завершились критически важные испытания ракеты-носителя «Чанчжэн-10», предназначенной для достижения амбициозной цели — высадки китайских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли к 2030 году. Ракета-носитель «Чанчжэн-10» прошла первые огневые испытания на космодроме Вэньчан в южной островной провинции Хайнань.
По данным Китайского управления пилотируемых космических программ (CMSA), это важная новая веха в программе пилотируемого освоения Луны Китая, следующая за успешными испытаниями системы аварийного спасения корабля «Мэнчжоу» на нулевой высоте, а также комплексными тестами посадки и взлета лунного модуля «Лань Юэ».
Семь двигателей YF-100K первой ступени испытательного образца ракеты одновременно запустились, после чего выполнили серию запланированных тестовых операций. Испытание оценило способность семи параллельно работающих двигателей первой ступени функционировать в штатных и повышенных режимах, а также позволило собрать полный объем данных. По заявлению ведомства, тест прошел полностью успешно. Созданная тяга достигла почти 1000 тонн, что стало крупнейшим подобным испытанием в истории Китая.
Семейство «Чанчжэн-10» разработано для пилотируемых лунных миссий и включает два варианта: «Чанчжэн-10» и «Чанчжэн-10А». «Чанчжэн-10» — трехступенчатая ракета с двумя боковыми ускорителями, диаметром пять метров и максимальной высотой 92,5 метра. Она будет использоваться для вывода пилотируемого корабля и лунного посадочного модуля.
«Чанчжэн-10А» — двухступенчатая многоразовая ракета диаметром пять метров и высотой до 67 метров, первая ступень которой будет возвращаемой. Она предназначена для запусков корабля «Мэнчжоу» и грузового «Тяньчжоу» в период эксплуатации и развития китайской орбитальной станции.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Цифровой художник Шон Харгривз в своих концептуальных работах погружает в брутальный мир научной фантастики.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
