Лекция
6+
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе

Слушатели узнают, какие требования выдвигались кандидатам в космонавты среди собак.

Космонавтика и авиация
20 августа, 19:20 Идет 40 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 333

О мероприятии

Дорогу в космос человеку проложили мягкие лапки его четвероногих друзей. Слушатели узнают, какие требования выдвигались кандидатам в космонавты среди собак, сколько всего их побывало на орбите и в суборбитальных полетах, как их чуткие ушки и носики помогали ученым, а также почему для собак-космонавтов важна была симпатичная мордочка и блестящая шерстка.

Расписание
20
Среда
Август 2025
просп. Мира, 119, стр. 333 Москва
19:20
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 333

18 августа, 11:50
Александр Речкин
2
# история
# космос
# собаки
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
16 августа, 11:58
Александр Березин

Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.

Космонавтика
# внеземная жизнь
# космонавтика
# марс
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
Комментарии

Последние комментарии

TC Detxch
29 минут назад
Клянусь своим капитулом, если ИИ восстанет против человечества, он будет раздавлен мощью ангелов императора!

Ученый предложил новый план защиты человечества от опасного ИИ

Сергей Татичек
58 минут назад
Иван, немного напоминает уход от темы практикуемый немогликами, "пусть слетают на Луну ещё раз тогда поверим" ;) В статье обсуждается именно проект

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
1 час назад
Илья, если бы "лунная ракета" была технологически перспективна, то сейчас бы все страны мира (и мы) делали бы ракеты стежневой конструкции и с

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Панов
1 час назад
А если астероид на Марс упадет?

Нужна ли «резервная копия» человечества на Марсе?

Testvrg
1 час назад
Eternal, //Что экономический эффект достигается только при пуске более 4 ракет в год. // У нас Протоны в 90е-2000е летали по 20 в год. Отбилось бы😏

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
1 час назад
Есть что то похожее😏

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

biplanemaniac
1 час назад
Александр, где все эти тысячи великолепных спутников возьмут энергию? Реактор - нихт. 4 года прошло, а как не было на орбите действующего реактора,

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

nemoXX
1 час назад
Alexf, Вероятно, стоит обсуждать не мечты и надежды, а неприглядную реальность. А она проста: в обозримом будущем России будет не до космоса. Всё

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Monkey Do
2 часа назад
Иван, думать мы умели очень раньше. Мы тут как бы изначально имеем мыслительную деятельность, чтобы понять, что это не реальность, а угол обзора.

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Sergey Gorovoy
2 часа назад
1 - удивил тираж Италии; 2 - интересен подсчет у китайцев и рф. как пример: выпускается условный "хавал" в поднебесной территории, затем вывозится в

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Лариса Цедик
4 часа назад
Nikita, обьяснено ВСЕ. Ключ обьяснения: изменение структуры (мозга) в процессе запоминания. ( хотя взаимодействия различных отделов мозга остаются в

Что такое память: как мозг решает, что стоит запомнить

Сергей
5 часов назад
Как генералы готовятся к прошедшей войне, так и здесь: многоразовая РН как Труба с крылышками. Поворотными, блин. Сейчас-то видно, что и эта

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Иван Колупаев
9 часов назад
tt, а что англичанка перестала?

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Иван Колупаев
9 часов назад
Сергей, стремление к делу не пришьешь. Вот если бы достигла тогда бурные аплодисменты переходящие в овации.

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Сергей Татичек
10 часов назад
Николай, Спейс Шаттл не был полностью многоразовым. Бак сбрасывался да и двигатели практически заново собирались. Собственно, стоимость запуска

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Иван Колупаев
11 часов назад
журавлёв, а неуспехи вы просто не замечаете. Меж тем повторить пилотируемую миссию на Луну у амеров не получается и все это видят. Кроме вас.

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Sergey Kz
12 часов назад
Редакция, спасибо за пояснения.

Финикийцы: что они дали миру?

Аниме Бой
13 часов назад
Сканирование мозга, мысли, образы, и конечно же то как человек трудяга работает, какие логические цепочки он разруливает. Представьте себе

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

tt
13 часов назад
Апхаха. Канеш, в СССР все было придумано, ага) реализовывать только не получалось. Но тогда понятно- "англичанка гадила", а сейчас? На тридцатом годе

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Сергеев
13 часов назад
Не понял, кого и где вы собираетесь "сделать"?

Обогнать Россию и США: на Украине представили концепт гиперзвуковой ракеты

Самые обсуждаемые

