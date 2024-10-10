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В России построят второе по высоте здание в мире
В Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива, начали готовить территорию для строительства сразу двух новых небоскребов: «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3». Их проектная высота составит 703 и 555 метров соответственно. Небоскреб «Лахта Центр — 2» собираются завершить до 2031 года. Он станет вторым по высоте зданием в мире.
Сегодня вторым по высоте небоскребом планеты считается малайзийская башня Merdeka 118: ее высота — 678,9 метра.
Однако конкуренты не дремлют. В Саудовской Аравии запланировали построить сразу два сверхвысоких здания: пока безымянный небоскреб высотой два километра и башню Jeddah Tower, которая будет возвышаться на 1000 метров над землей.
Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты обнародовали планы по строительству нового небоскреба в Дубае — башни «Бурдж-Азизи» (Burj Azizi). Она поднимется на высоту в 725 метров к 2028 году.
Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.
Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.
Ожидания влияют на то, как человек интерпретирует происходящие события и в целом воспринимает окружающий мир. Международная команда ученых проанализировала эту закономерность с помощью острого соуса.
Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.
В Мурманской области не добывают золото: его месторождений здесь пока не нашли. Впрочем, сообщения о находках этого металла датируются еще XVIII веком. Геологам также известны в Кольском регионе рудопроявления золота — минеральные тела, содержащее драгоценный металл в ассоциации с другими минералами, характерными для промышленных руд, но в таком количестве, что при нынешнем развитии экономики и технологий добывать его нерентабельно. Чтобы обнаружить в Кольском Заполярье месторождения золота, необходимы новые исследования. Ученые Геологического института Кольского научного центра провели их и узнали о природе местных рудопроявлений.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
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