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В России построят второе по высоте здание в мире

В Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива, начали готовить территорию для строительства сразу двух новых небоскребов: «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3». Их проектная высота составит 703 и 555 метров соответственно. Небоскреб «Лахта Центр — 2» собираются завершить до 2031 года. Он станет вторым по высоте зданием в мире.

Рендер башни «Лахта Центр — 2» / © АО «Синергия»

Сегодня вторым по высоте небоскребом планеты считается малайзийская башня Merdeka 118: ее высота — 678,9 метра.

Макеты трех небоскребов «Лахта Центра» / © АО «Синергия»

Однако конкуренты не дремлют. В Саудовской Аравии запланировали построить сразу два сверхвысоких здания: пока безымянный небоскреб высотой два километра и башню Jeddah Tower, которая будет возвышаться на 1000 метров над землей.

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты обнародовали планы по строительству нового небоскреба в Дубае — башни «Бурдж-Азизи» (Burj Azizi). Она поднимется на высоту в 725 метров к 2028 году.