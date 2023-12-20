Советы Сунь-цзы повлияли на экологию сильнее, чем климат

Автор «Искусства войны» стоял у истоков целой традиции использования огня в военных целях. Как теперь выяснилось, она оставила неизгладимый след в экосистемах Евразии.

Многочисленные исследования показали, что частота возникновения пожаров зависит от изменений климата и состава растительности — но только до тех пор, пока за дело не берутся люди. Хозяйственная деятельность человека иногда была пострашнее изменений климата: земледелие, скотоводство, металлургия требовали новых площадей и новых дров.

В журнале PNAS Nexus вышла работа, авторы которой решили узнать, влияла ли на частоту пожаров такая сторона человеческой деятельности, как война. Для этого они проанализировали донные отложения из горного озера Тяньчи. Оно находится на северо-западе Китая, недалеко от основного маршрута Шелкового пути.

Район исследования: А) расположение озера Тяньчи, стрелками показаны основные муссоны; B) анализ донных отложений в районе восточной части Шелкового пути и его связь с военной активностью за последние 2000 лет / © Shanjia Zhang et al.

Ученые исследовали отложения, которые образовались в озере за последние шесть тысяч лет, и сравнили данные с известными изменениями климата за тот же период. Оказалось, в среднем и позднем голоцене, вплоть до нашей эры, их измерения вполне совпадают с климатическими прогнозами.

В среднем голоцене пожаров было мало, но уже к позднему их число серьезно возрастает. Причиной исследователи назвали изменение климата — он становился все более холодным и поэтому засушливым, — а также следующее за ним изменение растительности (появилось много легковоспламеняющейся сухой травы).

Но две тысячи лет назад что-то произошло, и частота пожаров в окрестностях Тяньчи более не показывала корреляцию с изменением климата. Авторы новой работы считают, что это связано с военными традициями древних китайцев.

Шелковый путь был самым важным сухопутным маршрутом в Евразии в исторический период. Китайские династические правители придавали большое значение его функционированию, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение и торговлю между Востоком и Западом. Это, в свою очередь, приводило к неизбежным войнам между различными государствами вдоль Шелкового пути.

А еще в V веке до нашей эры военный стратег Сунь-цзы, автор книги «Искусство войны», советовал максимально широко использовать огонь против вражеских войск и припасов. К его советам прислушались.

«Искусство войны» Сунь-цзы в виде «бамбуковой книги»-цзяньду времен императора Цяньлуна (1736—1795) / © wikipedia.org

Первый пик пожаров, никак не связанных с климатическими изменениями, соответствует династии Восточная Хань (25-220 годы нашей эры), которая участвовала в 115 военных конфликтах с племенами куйсяо и цян. С упадком династии Восточная Хань начались бесконечные гражданские войны, восстания и мятежи, которые часто затрагивали и исследуемые территории, добавляя ей пожаров.

Второй пик пожаров приходится на период Восточной Цзинь (317-420 годы нашей эры) и Северных и Южных династий (420-589 годы нашей эры), когда зафиксировано 182 и 96 войн соответственно. В тот период Китай находился в хаосе: границы менялись с частотой смены правителя.

На восточном отрезке Шелкового пути существовали несколько государств, включая Цинь, Лян, Ся, Чжао, Цзинь, Туюхунь, Ди, Руран, Вэй, Сун и другие, которые постоянно сталкивались друг с другом. Помимо завоевательных и гражданских войн, происходили крестьянские восстания.

Третий пик пожаров соответствует позднему периоду династии Тан (755-907 годы нашей эры), которая активно воевала с корейским государством Когурё на северо-востоке и тюрками в Северном Китае. Четвертый приходится на период правления династии Северная Сун (960-1127 годы). В это время в Китае появилось огнестрельное оружие, но советы Сунь-цзы оставались актуальными и востребованными.

Пятый, самый высокий пик пожаров, пришелся на период правления династии Мин (1368-1644 годы). Это государство постоянно вело оборонительные войны против кочевников с севера. Чтобы предотвратить их вторжения, армия Мин зимой и весной поджигала пастбища. Также в этот период происходило необычайно много внутренних восстаний.

«Мы пришли к выводу, что режим пожаров вдоль восточного участка Шелкового пути за последние 2000 лет, вероятно, был в значительной степени обусловлен военными действиями человека, хотя климат и растительность могли в определенной степени способствовать этому», — подытожили авторы исследования.

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