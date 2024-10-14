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16 минут назад
Алиса Гаджиева
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Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

4.7

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
Рагнарёк
Рагнарёк на гравюре иллюстратора XIX века Йоханнеса Гертса / © Kim Diaz Holm, wikipedia.org

Ученые из Национального музея Дании и Оксфордского университета (Великобритания) провели археоботаническое исследование и анализ свободных изотопов растительных остатков, взятых из 39 мест в Дании. Эти остатки датированы разными периодами — от бронзового века до эпохи викингов — и охватывают промежуток в 1250 лет (с 500 года до нашей эры по 750-й нашей эры). Результаты работы опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Исследователей интересовало в основном то, как все это время развивалось сельское хозяйство и какие новые практики вводили земледельцы. Они выяснили, что в раннем железном веке поселения становились крупнее. Скорее всего, их жители совместно обрабатывали общие поля.

Дания
На карте показаны места, где брали образцы растительных остатков / © Mette Marie Hald et al., Journal of Archaeological Science: Reports

В то же время наличие ограждений вокруг отдельных усадеб указывает на то, что определенные практики (например, производство меда или сыра) оставались на уровне домохозяйств.

Ученые отметили, что некоторые поселения, существовавшие на протяжении столетий, регулярно меняли местоположение в пределах своей водосборной площади. Возможно, это делали, чтобы перевести земли, обогащенные человеческими или животными отходами, в сельскохозяйственное использование.

В позднем железном веке жители Дании стали больше внимания уделять скотоводству. Они увеличивали размеры хлевов и постепенно меняли состав скота. Если в бронзовом веке местные выращивали в основном овец, коз и относительно немного крупного рогатого скота, то потом они отдавали предпочтение свиньям и большому поголовью КРС.

Климатические данные показывают, что после относительно мягкого и стабильного бронзового века примерно в 800 году до нашей эры погодные условия Скандинавии изменились. Стало холодно и дождливо. Некоторые поля затопило, люди покидали обжитые места, но на новых продолжали жить так, как привыкли.

Примерно с 250 года до нашей эры начался новый период мягкого и стабильного климата. Но вот завершился он не просто похолоданием, как предыдущий. Это потепление закончилось Фимбульвинтером — трехлетней зимой, после которой должна состояться последняя битва богов и чудовищ.

В 535-536 годах в Северной Америке и, возможно, в Исландии произошло сразу несколько крупных извержений вулканов. Последствия были настолько серьезными, что их заметили жители Средиземноморья и Византии.

Прокопий Кесарийский в «Истории войн» писал: «И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шел десятый год правления Юстиниана (536-537 годы. — Прим. ред.)».

Авторы научной работы провели дендрохронологическое исследование (датировка древесных колец с точностью до года их образования на дереве) образцов дуба, чтобы проанализировать влияние изменения климата на рост деревьев в период с 300 по 800 год нашей эры. Затем результаты сопоставили с данными ледяных кернов из Гренландии, в которых исторические извержения вулканов отслеживают по отложениям серной кислоты в осадках.

годовые кольца дуба
Спил дуба, ставший образцом для дендрохронологического исследования / © Jonas O. Jensen, Moesgaard Museum

Исследование показало: с 539 по 541 год толщина годовых колец деревьев резко сократилась, что указывает на довольно значительное глобальное похолодание.

«Когда деревья не могли расти, ничего не могло вырасти и на полях. В обществе, где все зависело от сельского хозяйства, это имело катастрофические последствия. Мы видим резкое падение производства зерна, районы, покинутые людьми, и леса, разросшиеся на опустевших полях», — пояснил один из исследователей.

В Дании среднегодовая температура упала тогда на 3,5 градуса (по планете в целом — на 1,5-2,7 градуса). По мнению ученых, из-за этой климатической катастрофы в Скандинавии погибло до половины населения. И все это позже могло лечь в основу мифа о Фимбульвинтере и Рагнарёке.

К этому же периоду относятся найденные археологами крупные золотые клады, отметили ученые. Они считают, что закопанные сокровища могли быть жертвоприношением богам с просьбой вернуть солнце. Эта версия выглядит логичной, но напомним, что люди в период войн, катастроф и революций частенько прятали нажитое имущество без всяких сакральных целей и далеко не всегда за ним возвращались.

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История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
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