  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 августа, 15:56
ЮФУ
2

На дне Таганрогского залива обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии

❋ 5.1

Исследователи ЮФУ провели комплексный анализ донных отложений Таганрогского залива и выявили повышенный уровень экотоксичности в большинстве проб. Кроме того, были обнаружены бактерии с генами устойчивости к антибиотикам.

ЮФУ
# Азовское море
# антибиотики
# антибиотикорезистентность
# бактерии
Место отбора проб / © Фото из архива Ивана Сазыкина

Группа ученых под руководством доктора биологических наук, профессора кафедры биохимии и микробиологии, ведущего научного сотрудника лаборатории экологии и молекулярной биологии микроорганизмов АБиБ ЮФУ Ивана Сазыкина провела комплексное исследование донных отложений прибойной зоны Таганрогского залива. По итогам исследования большинство проб показали экотоксичность, а в некоторых точках зафиксирована повышенная скорость окисления углеводородов, что, вероятно, свидетельствует о загрязнении нефтепродуктами.

В метагеномной ДНК, выделенной из донных отложений, обнаружено значительное количество генов, придающих бактериям устойчивость к тяжелым металлам и антибиотикам. Это говорит о том, что загрязнение морских экосистем может способствовать распространению генов устойчивости к антибиотикам в природных микробных сообществах даже в отсутствие непосредственно самих антибиотиков.

«Многие поллютанты (загрязнители), вероятно, даже большинство из них, при взаимодействии с бактериальными клетками дестабилизируют их геном, посредством различных стрессовых механизмов. Это приводит к усилению горизонтального переноса генов между бактериями, часто даже между разными неродственными видами бактерий. Таким образом ускоряется распространение разных генов, в том числе генов антибиотикорезистентности (АРГ). Кроме того, некоторые поллютанты могут выступать в роли селективных факторов, способствующих отбору и сохранению бактерий несущих АРГ», – отметил Иван Сазыкин.

Ученый также отметил, что даже без наличия антибиотиков в водном пространстве поллютанты могут способствовать распространению и накоплению генов резистентности к антибиотикам в природных микробных сообществах. Например, этому способствует загрязнение тяжелыми металлами. Исследователи обнаружили большое количественное содержание и широкое распространение генов резистентности к металлам в донных отложениях (ДО), что косвенно говорит о масштабном загрязнении Таганрогского залива этими поллютантами.

АРГ могут получить патогенные или условно-патогенные для человека бактерии, например, вибрионы, и в этом случае опасность для человека очевидна. Менее очевидна опасность, когда АРГ приобретают бактерии, сами по себе не опасные для человека. Однако при попадании в организм (например, при купании или с пищей) они способны снова передать АРГ другим бактериям, живущим в человеческом организме (в том числе патогенам).

Поскольку Таганрогский залив — важный рыбопромысловый район, существует вероятность попадания устойчивых бактерий в организм человека через морепродукты. Такие случаи происходят регулярно, хотя и не очень часто. Например, с пищей можно получить возбудителей пищевых инфекций, которые могут нести какие-либо АРГ. Рыба не всегда подвергается тепловой обработке (соленая, вяленая рыба, рыба хе) и в ней могут сохраняться живые бактерии. Кроме рыбы в пищу активно используют моллюсков, также не всегда с достаточной тепловой обработкой, а иногда и в сыром виде.

Изъять загрязненные донные отложения без разрушения водной экосистемы в данном месте невозможно. Однако снижение уровня загрязнения Таганрогского залива, безусловно, скажется положительно на всей экосистеме и в том числе на снижении распространения генов антибиотикорезистентности в ДО.

«Проблема усиления распространения АРГ под воздействием поллютантов является глобальной и относится ко всем типам экосистем, не только к водным. Кроме Таганрогского залива мы исследуем реку Дон в нижнем течении и соленые озера юга России. В следующем году мы планируем значительное расширение зоны исследований в Азовском море – все восточное побережье, вплоть до Керченского пролива», – комментирует Иван Сазыкин.

Исследование поддержано госзаданием, а также отвечает задачам стратегического проекта ЮФУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ЮФУ
125 статей
Южный федеральный университет образован в рамках национального проекта "Образование" распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 года N1616-р (pdf) и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N1447 путем присоединения к Ростовскому государственному университету трех вузов: Таганрогского государственного радиотехнического университета, Ростовского государственного педагогического университета, Ростовской государственной академии архитектуры и искусств.
Показать больше
ЮФУ
# Азовское море
# антибиотики
# антибиотикорезистентность
# бактерии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Архитектурные утопии XX века
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Русские мифы: как и зачем их исследуют ученые?
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
18 августа, 12:10
Юлия Трепалина

В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах

Ученые провели эксперимент и установили, что вблизи машины черного цвета, простоявшей на солнце несколько часов, температура поднималась на 3,8 °C выше, чем у асфальта на прилегающем свободном участке.

Климат
# автомобили
# город
# городская среда
# жара
# остров тепла
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно