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Панды оказались любителями «соцсетей»
Международная группа ученых пришла к выводу, что панды, которых всегда считали весьма замкнутыми животными, любят общение. И у них даже есть свой аналог социальных сетей — система меток, которые эти животные оставляют на деревьях для собратьев.
Исследование проводили в природном заповеднике China’s Wolong Nature Reserve в китайской провинции Сычуань, где сотрудники Мичиганского государственного университета (США) вместе с учеными из университетов Западного педагогического (КНР) и Саскачевана (Канада) изучали поведение панд. Внимание исследователей оказалось сосредоточено на «ароматных» маркировках, которые оставляют эти милые животные. Сами по себе такие метки были известны давно, но ученые не представляли, насколько интенсивно панды могут общаться с их помощью.
Дело в том, что анализ «социальных сетей» традиционно проводят в основном для видов, демонстрирующих общественное поведение — например, жизнь в группах. Панды же, как и другие медведи, считаются одиночными животными. Они могут общаться между собой с помощью меток, но ранее предполагалось, что такое контактирование довольно бедное.
Чтобы лучше понять поведение панд, ученые изучили образцы фекалий, оставленные представителями гигантской панды (Ailuropoda melanoleuca), живущими в заповеднике. Исследователи отбирали и изучали пробы фекалий с марта 2015-го по февраль 2016-го. Поскольку одна панда испражняется от 40 до 90 раз в день, материала для изучения было вдоволь.
Проанализировав экскременты животных, ученым удалось найти подтверждение своей гипотезы о «социальных сетях» у панд. Они извлекли ДНК из кала, собранного на площади 46 квадратных километров. Так исследователи идентифицировали отдельных панд и узнали, были ли они родственны тем, кто оставлял метки.
Например, ученые определили двух особей, которые хоть и не общались между собой напрямую, зато обменивались «сообщениями» на расстоянии — с помощью своих меток. Понюхав дерево, которое пометила другая особь, панда может понять, встречала ли она такие сообщения раньше, а еще определить пол, степень доминантности животного, готовность к спариванию и даже размеры особи.
Что это, как не общение между собой, очень похожее на то, которое демонстрируют люди, оставляя посты в соцсетях? Среди прочего ученые обнаружили, что поведение панд менялось в течение года. Львиную долю времени они предпочитали общаться с близкими родственниками из своей семьи, а вот в период размножения любили и новые знакомства. Исследователи предположили, что метки нужны животным не только для того, чтобы отмечать границы своих «владений», но и для предотвращения близкородственного скрещивания и излишней борьбы за противоположный пол. Работа ученых представлена в журнале Ursus.
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