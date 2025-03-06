Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Афина» попробовала доставить на Луну один ракетный лунопрыг и два лунохода, но что-то пошло не так
В 20:33 по московскому времени посадочный модуль компании Intuitive Machines попытался мягко прилуниться на 85-м градусе южной широты, близ полюса. На его борту, кроме инструментов для бурения и анализа воды, было три планетохода, один из которых довольно необычной конструкции. Увы, сама высадка пошла не по плану. показывая, что даже через 59 лет после первой мягкой посадки на Луну, она остается очень непростым пунктом назначения.
Видео попытки посадки аппарата на Луне:
В 2007 году новая гипотеза образования Луны (без Тейи) предсказала наличие на земном спутнике значительных объемов воды. В 2009-м зонды впервые показали ее как минимум у лунных полюсов. Однако вопрос о ее природе разрешен все еще не до конца. Если окажется, что соотношение обычного и тяжелого водорода в приполярном лунном льде как у комет, то подтвердится идея о том, что H2O туда принесли именно они. Если же соотношение изотопов будет как на Земле, это станет мощным аргументом в поддержку сценария образования Луны без Тейи.
В таком случае приполярная зона спутника может быть покрыта вечной мерзлотой километровой толщины, возможно, даже с линзами жидкой воды под мерзлым слоем. Но до сих пор изучение самых близких к полюсам районов шло только с орбиты. А оттуда нельзя установить соотношение изотопов и тем более нельзя бурить, даже на небольшую глубину.
Новая миссия американской компании Intuitive Machines должна была изменить эту ситуацию. Планировалось прилунить посадочный аппарат у Пика Мутон. Хотя в СМИ часто называют его «Монс Мутон», по сути, это неверно, поскольку в селенологии латинские названия гор переводятся полностью, а «Монс» — это «гора», «пик». Находится он на 84,6 градуса южной широты, между двумя затененными кратерами — Нобиле и Малаперт. Пик Мутон часто называют самой высокой из лунных гор с собственным именем (хотя это и спорный вопрос). Ее высота над окружающей местностью равна шести километрам. Название дано в честь вычислителя NASA 1960-х годов, афроамериканки Рой Мельбы Мутон. До 2022 года название было «Лейбниц Бета».
За счет высоты Пика Мутон площадка посадки не лежит в зоне вечной тени. В силу этого солнечные батареи «Афины» могли бы получать там энергию 14 земных суток (один лунный день). После прилунения аппарат, по плану, должен был включить бур The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT) и с его помощью взять образец с глубины до 0,9 метра. Масс-спектрометр оценил бы содержание воды в извлеченных образцах и их состав в целом.
Если бы все пошло хорошо, вскоре после посадки «Афину» покинула «МикроНова», лунопрыг с крошечным ракетным двигателем на гидразине. Его задача — малыми импульсами «ускакать» в зоны, представляющие наибольший интерес, то есть кратеры вечной тени рядом с Пиком Мутон. Теоретически такой аппарат может исследовать даже лавовые трубки, хотя рядом с точкой посадки входы в них не известны.
Проблемой с этой частью миссии исходно была устойчивость связи. За счет отсутствия колес или гусениц «МикроНова» действительно способна передвигаться даже по очень крутым склонам. Низкий центр тяжести не должен дать ей перевернуться. Но вот смогла были «Афина» поддерживать устойчивую связь с лунопрыгом, когда он попадет в по-настоящему глубокую часть кратеров, — непонятно. Хотя для связи «Афины» с развернутыми ею аппаратами и будет создана небольшая сеть 4G, первая на Луне. Вообще, опыта работы с лунопрыгом пока ни у кого нет, в этом смысле миссия экспериментальная.
С «Афины» также съедет небольшой колесный луноход Mobile Autonomous Prospecting Platform (MAPP). Кроме развертывания модуля сети 4G, он примечателен тем, что это первый американский луноход в истории. Он очень мал, 45 на 40 на 38 сантиметров, масса — менее пяти килограммов, максимальная скорость — 0,36 километра в час. Питается от солнечных батарей, размещенных на боках планетохода (у полюса солнце низко над горизонтом), радиоизотопных источников энергии нет. Поэтому, как и «Афина», он вряд ли «проснется» после лунной ночи и рассчитан всего на 14 суток. Оборудование на его борту — самое простое, в основном камеры.
Через пять суток после прилунения с «Афины» сойдет еще один луноход «Яоки», созданный японским стартапом Dymon. Это довольно необычный ползающий робот (на иллюстрации), по сути, пока располагающий только камерами. Плюсы подобной платформы — в ее потенциально высокой проходимости и способности передвигаться по крутым склонам. Размеры — лишь 15 на 15 на 10 сантиметров. При массе в 498 граммов он может выдерживать перегрузки до 100 g, что, по расчетам, позволит продолжать движение, даже если он сорвется с лунной горы высотой 600 метров.
К сожалению, при посадке тормозной двигатель не отключился вовремя. Насколько можно понять по трансляции, штатного прилунения не произошло, хотя какие-то сигналы от аппарата все же были получены. До какой степени прилунение произошло нештатно, все еще неясно. Компания попыталась отключить второстепенные системы на борту, рассчитывая, что это поможет стабилизировать связь с «Афиной».
Судя по трансляции, с высокой вероятностью аппарат завалился на бок, как это уже бывало в прошлом году с первым лунным посадочным автоматом Intuitive Machines «Одиссей». В том же 2024 году перевернулся при прилунении и японский лунный аппарат SLIM. Какая-то энергия от его солнечных батарей поступает, но, похоже, ее недостаточно для нормальной работы как и, возможно, для устойчивой связи с Землей.
Ледяной гигант Уран давно привлекает внимание экстремальным наклоном и самой холодной атмосферой в Солнечной системе. Тем не менее ученые подозревали, что он производит собственное тепло. Теперь данные измерений показали, что это действительно так.
В древних отложениях на севере Гренландии обнаружили путешествующие во времени микроорганизмы, ожившие при благоприятных условиях
Из всех геологических эпох плиоцен и ранний плейстоцен наиболее похожи на возможное будущее Земли, если глобальное потепление продолжится. Неудивительно, что ученые стремятся узнать больше о видовом разнообразии того периода. До недавнего времени они могли изучать только следы генома пыльцы и крупных окаменелостей. Решением проблемы стал метод анализа eDNA — генетического материала из продуктов жизнедеятельности, сохраняющегося в осадочных породах. Недавно он помог реконструировать экосистему геологической формации Кап-Кёбенхавн на Севере Гренландии, возникшую два миллиона лет назад при средней температуре на 10 градусов выше современной. Теперь ученые исследовали микроорганизмы оттуда и обнаружили поразительное сходство с современными болотными угодьями.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.
Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как не погибнуть под обломками рухнувшей биосферы: разговор за жизнь с экологом Владимиром Онипченко
Неопределенность бытия. Насколько хорошо вы знакомы с квантовой механикой?
Стон Земли
Самолеты стратегического привета
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии