«Афина» попробовала доставить на Луну один ракетный лунопрыг и два лунохода, но что-то пошло не так

В 2007 году новая гипотеза образования Луны (без Тейи) предсказала наличие на земном спутнике значительных объемов воды. В 2009-м зонды впервые показали ее как минимум у лунных полюсов. Однако вопрос о ее природе разрешен все еще не до конца. Если окажется, что соотношение обычного и тяжелого водорода в приполярном лунном льде как у комет, то подтвердится идея о том, что H2O туда принесли именно они. Если же соотношение изотопов будет как на Земле, это станет мощным аргументом в поддержку сценария образования Луны без Тейи.

В таком случае приполярная зона спутника может быть покрыта вечной мерзлотой километровой толщины, возможно, даже с линзами жидкой воды под мерзлым слоем. Но до сих пор изучение самых близких к полюсам районов шло только с орбиты. А оттуда нельзя установить соотношение изотопов и тем более нельзя бурить, даже на небольшую глубину.

Новая миссия американской компании Intuitive Machines должна была изменить эту ситуацию. Планировалось прилунить посадочный аппарат у Пика Мутон. Хотя в СМИ часто называют его «Монс Мутон», по сути, это неверно, поскольку в селенологии латинские названия гор переводятся полностью, а «Монс» — это «гора», «пик». Находится он на 84,6 градуса южной широты, между двумя затененными кратерами — Нобиле и Малаперт. Пик Мутон часто называют самой высокой из лунных гор с собственным именем (хотя это и спорный вопрос). Ее высота над окружающей местностью равна шести километрам. Название дано в честь вычислителя NASA 1960-х годов, афроамериканки Рой Мельбы Мутон. До 2022 года название было «Лейбниц Бета».

Пик Мутон до 2022 года назывался Лейбниц Бета (левая половина карты, внизу) / © Wikimedia Commons

За счет высоты Пика Мутон площадка посадки не лежит в зоне вечной тени. В силу этого солнечные батареи «Афины» могли бы получать там энергию 14 земных суток (один лунный день). После прилунения аппарат, по плану, должен был включить бур The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT) и с его помощью взять образец с глубины до 0,9 метра. Масс-спектрометр оценил бы содержание воды в извлеченных образцах и их состав в целом.

Если бы все пошло хорошо, вскоре после посадки «Афину» покинула «МикроНова», лунопрыг с крошечным ракетным двигателем на гидразине. Его задача — малыми импульсами «ускакать» в зоны, представляющие наибольший интерес, то есть кратеры вечной тени рядом с Пиком Мутон. Теоретически такой аппарат может исследовать даже лавовые трубки, хотя рядом с точкой посадки входы в них не известны.

Проблемой с этой частью миссии исходно была устойчивость связи. За счет отсутствия колес или гусениц «МикроНова» действительно способна передвигаться даже по очень крутым склонам. Низкий центр тяжести не должен дать ей перевернуться. Но вот смогла были «Афина» поддерживать устойчивую связь с лунопрыгом, когда он попадет в по-настоящему глубокую часть кратеров, — непонятно. Хотя для связи «Афины» с развернутыми ею аппаратами и будет создана небольшая сеть 4G, первая на Луне. Вообще, опыта работы с лунопрыгом пока ни у кого нет, в этом смысле миссия экспериментальная.

MAPP на Луне в представлении художника / © Wikimedia Commons

С «Афины» также съедет небольшой колесный луноход Mobile Autonomous Prospecting Platform (MAPP). Кроме развертывания модуля сети 4G, он примечателен тем, что это первый американский луноход в истории. Он очень мал, 45 на 40 на 38 сантиметров, масса — менее пяти килограммов, максимальная скорость — 0,36 километра в час. Питается от солнечных батарей, размещенных на боках планетохода (у полюса солнце низко над горизонтом), радиоизотопных источников энергии нет. Поэтому, как и «Афина», он вряд ли «проснется» после лунной ночи и рассчитан всего на 14 суток. Оборудование на его борту — самое простое, в основном камеры.

«Афины» и «Яоки» на Луне в представлении художника / © Wikimedia Commons

Через пять суток после прилунения с «Афины» сойдет еще один луноход «Яоки», созданный японским стартапом Dymon. Это довольно необычный ползающий робот (на иллюстрации), по сути, пока располагающий только камерами. Плюсы подобной платформы — в ее потенциально высокой проходимости и способности передвигаться по крутым склонам. Размеры — лишь 15 на 15 на 10 сантиметров. При массе в 498 граммов он может выдерживать перегрузки до 100 g, что, по расчетам, позволит продолжать движение, даже если он сорвется с лунной горы высотой 600 метров.

К сожалению, при посадке тормозной двигатель не отключился вовремя. Насколько можно понять по трансляции, штатного прилунения не произошло, хотя какие-то сигналы от аппарата все же были получены. До какой степени прилунение произошло нештатно, все еще неясно. Компания попыталась отключить второстепенные системы на борту, рассчитывая, что это поможет стабилизировать связь с «Афиной».

Судя по трансляции, с высокой вероятностью аппарат завалился на бок, как это уже бывало в прошлом году с первым лунным посадочным автоматом Intuitive Machines «Одиссей». В том же 2024 году перевернулся при прилунении и японский лунный аппарат SLIM. Какая-то энергия от его солнечных батарей поступает, но, похоже, ее недостаточно для нормальной работы как и, возможно, для устойчивой связи с Землей.

