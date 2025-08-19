Уведомления
Пластик превратили в экологически чистое топливо
В КБГУ разработали инновационный способ переработки пластиковых отходов в экологичное твердое топливо, используя термическое разложение в закрытой системе с нитратно-щелочными расплавами, которые не только ускоряют процесс, но и нейтрализуют токсичные газы, превращая их в безвредные соли. При этом выделяется значительное количество энергии — эксперименты показали, что при нагреве до 450 градусов образуется пламя высотой до трех метров, что делает эту технологию перспективным решением как для утилизации пластика, так и для получения альтернативного топлива без вредных выбросов.
Результаты опубликованы в журнале «Вестник КНИИ РАН. Серия «Естественные и технические науки».
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) предложили инновационный способ переработки пластика, позволяющий превращать его в эффективное твердое топливо без вредных выбросов. Данная технология может стать перспективным решением проблемы утилизации полимерных отходов, сделав процесс экологичным.
При горении полимерных материалов в условиях недостатка кислорода, поясняют исследователи КБГУ, образуются токсичные продукты неполного сгорания – угарный газ, оксиды азота и другие вредные соединения.
В связи с этим, ученые университета разработали альтернативный способ переработки пластиковых отходов, который объединяет в себе решение сразу двух актуальных проблем: утилизацию пластика и получение топлива.
Технология основана на термическом разложении измельченного пластика в закрытой системе с использованием нитратно-щелочных окислительных расплавов. Это специальные расплавленные соли, которые увеличивают скорость разложения, предотвращают токсичные выбросы и утилизируют пластик с выделением большого количества энергии.
«Наш подход практически не имеет аналогов. Он не только решает экологическую проблему, но и превращает опасные отходы в ценный энергетический ресурс, который потенциально можно использовать в качестве топлива», — рассказал профессор кафедры неорганической и физической химии института математики и естественных наук КБГУ Жамал Кочкаров.
Ранее утилизация пластика методом сжигания, а затем ее использование в качестве топлива затруднялись из-за образовывающихся в результате токсичных соединений.
Однако эксперименты с полиэтиленом показали, что при нагреве до 450°С происходит колоссальное выделение энергии с появлением пламени высотой до трех метров.
«Ключевая особенность разработки — двойное действие нашего состава. Мы используем нитраты, которые при нагреве выделяют атомарный кислород, — он гораздо активнее обычного и обеспечивает полное сгорание полимера. Одновременно щелочи, входящие в состав смеси, вступают в реакцию с образующимися токсичными газами, нейтрализуя их и превращая в безвредные соли», — уточнил Кочкаров.
На данном этапе перед учеными стоит задача проведения следующего этапа исследований, который потребует специализированного оборудования для проведения количественных расчетов.
