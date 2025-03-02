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9 часов назад
Александр Березин
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Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

5.7

Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.

Космонавтика
# Blue Ghost
# NASA
# космос
# Луна
# США
«Голубой призрак» при посадке на Луну в представлении художника / © NASA

До «Голубого призрака» на Луну садился еще частный аппарат IM-1. Однако при прилунении он перевернулся, из-за чего солнечные батареи не смогли нормально работать, и штатная программа миссии не была реализована. Теперь Firefly Aerospace заявила о первой успешной посадке частного аппарата на спутник Земли. Хотя Blue Ghost и выполняет миссию для NASA, в отличие от более ранних лунных аппаратов, он полностью спроектирован и построен частниками — не по проекту, чьи параметры спущены из Агентства, а самостоятельно.

Blue Ghost, сухой массой почти в полтонны, прилунился в районе Пика Латрейя в Море Кризисов примерно в 11.36 по Москве. Считается, что пик имеет вулканическое происхождение, поэтому анализ образцов грунта из этого района приборами посадочного аппарата может дать какие-то новые данные. В то же время отметим, что вулканические породы с Луны уже не раз анализировались (с 1970-х). Намного больше научных данных можно было бы получить при посадке у южного полюса Луны, однако сделать это там сложнее, чем в низких широтах. Впрочем, 6 марта другая частная компания попытается сесть именно там, у Пика Мутон.

На борту аппарата есть инструменты для анализа прилипчивости лунного реголита к разным искусственным материалам. Другой инструмент, Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager (LEXI), сделает с лунной поверхности снимки взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Бортовые системы проанализируют локальные электрические и магнитные поля в месте высадки, а также тепловой поток из лунных недр.

Море Кризисов и точка посадки «Голубого призрака» в нем / © NASA

Благодаря сравнению видео и фото поверхности до прилунения аппарата и после, миссия уточнит влияние посадочного выхлопа на площадку посадки. Это считается важным для обеспечения безопасной посадки крупных и тяжелых кораблей в будущем. Другая бортовая система, Electrodynamic Dust Shield (EDS), попробует отклонять лунную пыль электрическим полем. Такая пыль блокирует нормальную работу солнечных батарей, радиаторов охлаждения и даже скафандров, поэтому проработка мер против нее считается важным направлением работы. Кроме того, аппарат попробует принимать сигналы GPS с лунной поверхности, что технически довольно непросто.

Firefly Aerospace получила от NASA за миссию лишь 93 миллиона долларов, что по меркам Агентства очень немного. Некоторые специалисты предполагают, что активное привлечение частных исполнителей снизит издержки США на освоение космоса. В то же время до сих пор у частных компаний (за исключением SpaceX) не очень получались сложные миссии: тех же попыток мягкого прилунения было уже несколько, но ни одна не увенчалась полным успехом.

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Космонавтика
# Blue Ghost
# NASA
# космос
# Луна
# США
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Комментарии

Популярные По порядку
9 Комментариев
Сергей Соболев
Сергей Соболев
4 часа назад
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0
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Сколько раз можно говорить, что никакого вулканизма на Луне не было и нет, т.к нет никаких форм Жизни, как и на Меркурии и Венере и Плутоне и Юпитере. На всех остальных планетах, где существуют развитые формы Жизни--вулканизм и сейсмика есть.
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0
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Игорь Еньков
Игорь Еньков
5 часов назад
-
0
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Данную посадку снимали операторы, которые прилетели с Земли на Луну перед ней. Такая плавная. Лебедкой на тросе опустили. Можно смеяться! В реальности, если бы что-либо приближалось к поверхности Луны, оно неслось бы с огромной скоростью вследствие гравитации и разбилось бы при соприкосновении с ней. Для показанного на видео торможения нужен огромный цилиндр с топливом. И, при этом, тоже никакая посадка на Луну не получилась бы.
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Игорь Еньков
Игорь Еньков
5 часов назад
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Никто и ничто ещё с Земли никогда не были на Луне.
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-
0
+
Игорь Еньков
Игорь Еньков
5 часов назад
-
0
+
Данную посадку снимали операторы, которые прилетели с Земли на Луну перед ней. Такая плавная. Лебедкой на тросе опустили. Можно смеяться! В реальности, если бы что-либо приближалось к поверхности Луны, оно неслось бы с огромной скоростью вследствие гравитации и разбилось бы при соприкосновении с ней. Для показанного на видео торможения нужен огромный цилиндр с топливом.
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-
0
+
Иван Колупаев
Иван Колупаев
5 часов назад
-
0
+
Автор скромно умолчал что "техасской компанией" руководит украинский бизнесмен и начиналось все это счастье на территории незалежной 😁 Что в общем-то опять неприятный пинок в наш любимый Роскосмос и немного не бьется с теорией что укропы "сами ничего не могут"
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    Николай Лобачев
    Николай Лобачев
    1 час назад
    -
    0
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    Иван, умные свалили. А на украине половина Роскосмоса осталось в том числе и умных голов. Даже эти 30 лет народ в Украине пытался жить столько много интересного делал. Не того они выбрали.
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Дождиков Антон
Дождиков Антон
8 часов назад
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0
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Частники очень быстро и с минимальными затратами освоят космос. Барьер на выведение и создание сложных аппаратлв уже преодолен. Каравеллы и ааракки есть, впереди - галеоны. Если использовать аналогию из эпохи Великих географических открытий.
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Игорь Еньков
5 часов назад
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Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

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