Физики создали бескомпромиссный горячий кубит
Исследователям квантовых компьютеров обычно приходится выбирать: сделать стабильный кубит или быстрый. Международная группа ученых нашла способ создать кубиты, избавленные от этой необходимости.
От квантовых компьютеров ожидают технологического прорыва — они должны перевести вычисления на качественно более высокие показатели по скорости и сложности решаемых задач. Основа квантового компьютера — квантовый бит, кубит. В отличие от обычного, он может принимать не только значения «0» и «1», но и находиться одновременно в обоих, в суперпозиции. Именно это свойство обещает новую эру в науке и технике.
Ученые создают кубиты разными способами из множества материалов, а работают эти устройства на целой плеяде физических принципов. У всех есть общая проблема: либо они долго находятся в нужном для вычислений состоянии когерентности, либо кубитом можно быстро управлять.
Обычно исследователям приходится выбирать между быстротой управления квантовым компьютером и стабильностью его «квантовости». Физики впервые смогли настроить квантовый кубит так, чтобы одновременно увеличить и скорость его работы, и время когерентности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Команда под руководством профессора Доминика Цумбюля (Dominik Zumbühl) создала кубит из полупроводниковой нанопроволоки, состоящей из германия с тонким слоем кремния на поверхности. Ученые удаляли электрон с одного из энергетических уровней этой проволоки, что приводило к образованию «дырки», квазичастицы с положительным зарядом. Свойства образовавшейся дырки позволяют узнать, на каком из энергетических уровней она образовалась — «высоком» или «низком».
Для такой системы команда теоретиков несколько лет назад предсказала механизм, позволяющий ускорить управление кубитом и одновременно продлить его состояние когерентности. Он работает на основе спин-орбитального взаимодействия. При нем движущаяся заряженная частица — электрон или дырка — создает магнитное поле. Это поле связывается со спином той же частицы и влияет на ее энергию. Для дырок в твердых телах такой эффект силен и может регулироваться электрическим полем.
Ученые применили теорию к созданным нанопроволокам. Они прилагали электрическое напряжение к созданной системе и смогли так регулировать место рождения дырки. В зависимости от напряжения дырки появлялись на низком, более высоком энергетическом уровне или их комбинации. При определенном соотношении роли энергетических уровней в создании дырки возникает плато. В этой зоне попытка ускорить работу кубита наоборот его замедляет.
На этом плато внешние источники шумов гораздо меньше влияют на кубит, чем при обычном спин-орбитальном взаимодействии. Это значит, что квантовые состояния разрушаются медленнее, а время когерентности увеличивается.
«Нам удалось увеличить время когерентности нашего кубита в четыре раза и при этом сделать управление втрое быстрее. А вместо сверхнизких температур менее 100 милликельвин, обычно необходимых для работы кубитов, здесь достаточно сравнительно „теплых“ 1,5 кельвина. Это требует меньше энергии и позволяет обходиться без редкого изотопа гелия-3», — рассказал доктор Мигель Х. Карбальидо (Miguel J. Carballido), первый автор исследования.
Пока метод плато работает только в нанопроволоках этой группы. В них дырки могут двигаться лишь в одном пространственном измерении. Однако авторы научной работы надеются, что этот подход удастся применить и к двумерным полупроводникам, и к другим видам кубитов. Это станет важным шагом на пути к созданию более мощных квантовых компьютеров.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
