  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 августа, 21:25
Evgenia Vavilova
2

Физики создали бескомпромиссный горячий кубит

❋ 5.3

Исследователям квантовых компьютеров обычно приходится выбирать: сделать стабильный кубит или быстрый. Международная группа ученых нашла способ создать кубиты, избавленные от этой необходимости.

Физика
# дырки
# квантовые вычесления
# кубит
# спин-орбитали
# Спинтроника
a) Раскрашенное СЭМ-изображение созданной учеными системы с нанопроволокой. b) Схема блокировки Паули, обеспечивающей состояние суперпозиции / © Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-62614-z
a) Раскрашенное СЭМ-изображение созданной учеными системы с нанопроволокой. b) Схема блокировки Паули, обеспечивающей состояние суперпозиции / © Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-62614-z

От квантовых компьютеров ожидают технологического прорыва — они должны перевести вычисления на качественно более высокие показатели по скорости и сложности решаемых задач. Основа квантового компьютера — квантовый бит, кубит. В отличие от обычного, он может принимать не только значения «0» и «1», но и находиться одновременно в обоих, в суперпозиции. Именно это свойство обещает новую эру в науке и технике.

Ученые создают кубиты разными способами из множества материалов, а работают эти устройства на целой плеяде физических принципов. У всех есть общая проблема: либо они долго находятся в нужном для вычислений состоянии когерентности, либо кубитом можно быстро управлять.

Обычно исследователям приходится выбирать между быстротой управления квантовым компьютером и стабильностью его «квантовости». Физики впервые смогли настроить квантовый кубит так, чтобы одновременно увеличить и скорость его работы, и время когерентности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Команда под руководством профессора Доминика Цумбюля (Dominik Zumbühl) создала кубит из полупроводниковой нанопроволоки, состоящей из германия с тонким слоем кремния на поверхности. Ученые удаляли электрон с одного из энергетических уровней этой проволоки, что приводило к образованию «дырки», квазичастицы с положительным зарядом. Свойства образовавшейся дырки позволяют узнать, на каком из энергетических уровней она образовалась — «высоком» или «низком».

Для такой системы команда теоретиков несколько лет назад предсказала механизм, позволяющий ускорить управление кубитом и одновременно продлить его состояние когерентности. Он работает на основе спин-орбитального взаимодействия. При нем движущаяся заряженная частица — электрон или дырка — создает магнитное поле. Это поле связывается со спином той же частицы и влияет на ее энергию. Для дырок в твердых телах такой эффект силен и может регулироваться электрическим полем.

Ученые применили теорию к созданным нанопроволокам. Они прилагали электрическое напряжение к созданной системе и смогли так регулировать место рождения дырки. В зависимости от напряжения дырки появлялись на низком, более высоком энергетическом уровне или их комбинации. При определенном соотношении роли энергетических уровней в создании дырки возникает плато. В этой зоне попытка ускорить работу кубита наоборот его замедляет.

На этом плато внешние источники шумов гораздо меньше влияют на кубит, чем при обычном спин-орбитальном взаимодействии. Это значит, что квантовые состояния разрушаются медленнее, а время когерентности увеличивается.

«Нам удалось увеличить время когерентности нашего кубита в четыре раза и при этом сделать управление втрое быстрее. А вместо сверхнизких температур менее 100 милликельвин, обычно необходимых для работы кубитов, здесь достаточно сравнительно „теплых“ 1,5 кельвина. Это требует меньше энергии и позволяет обходиться без редкого изотопа гелия-3», — рассказал доктор Мигель Х. Карбальидо (Miguel J. Carballido), первый автор исследования.

Пока метод плато работает только в нанопроволоках этой группы. В них дырки могут двигаться лишь в одном пространственном измерении. Однако авторы научной работы надеются, что этот подход удастся применить и к двумерным полупроводникам, и к другим видам кубитов. Это станет важным шагом на пути к созданию более мощных квантовых компьютеров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
121 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Физика
# дырки
# квантовые вычесления
# кубит
# спин-орбитали
# Спинтроника
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Зоопарки Юго-Восточной Азии: оазисы биоразнообразия
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
21 Авг
Бесплатно
Гиганты неба
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Эволюция технологий искусственного интеллекта: от генеративных моделей к интерактивным системам
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
22 Авг
800
Сохранить для потомков: здание Политехнического музея в годы войны
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
19 августа, 10:44
Адель Романова

В архивах нашли записи о еще двух радиосигналах, похожих на Wow!

Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.

Астрономия
# космос
# радиоастрономия
# радиосигналы
# сигнал Wow!
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики создали бескомпромиссный горячий кубит

    19 августа, 21:25

  2. Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

    19 августа, 15:54

  3. Агрессивность неожиданно связали с низкой самооценкой

    19 августа, 15:49

  4. Бенну и Рюгу оказались «детьми» древней Пуланы

    19 августа, 15:22
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Андрей Капелькин
1 час назад
Эти снимки давно уже в общем доступе на сайте геолокации США лежат, а также частично на сайте Этоместо

Сотни спутниковых снимков времен Холодной войны стали общедоступны

Maksim Nizhegorodov
2 часа назад
Оказывается, раньше было неизвестно, что черный цвет сильнее поглощает тепло )) Давно пора уже что-то конструктивное делать с машинами,

В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах

Иван Колупаев
3 часа назад
Sam, так здоровых людей и не бывает - есть недообследованные )

Психологи опровергли отсутствие эмпатии у психопатов

Sergey Hiiri
6 часов назад
Что-то со Швецией не так... Вольво, Скания, Сааб.... Как-то рядом с указанными на карте финнами абыдна...

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Иван Колупаев
6 часов назад
Оля, а чего вас так взволновал финансовый вопрос? Ишь сколько ненависти сразу как салатик оплатить предложили 😁 Как там нынче таких называют...

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Елена Мелькова
6 часов назад
Как бы изначально понятно, что повторное применение приведет к таким последствиям так как сам пластик разлагается при нагревании на другие

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

1 2
6 часов назад
Всё так и есть. И до сих пор "глушковская школа" мелочно душит любые альтернативные разработки. Взять те же двигатели с дожиганием

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

1 2
6 часов назад
"До 40 тонн", мне встречалась цифра 35 тонн. При этом одноразовая Энергия поднимала 100 тонн. Сколько нужно запусков чтобы оправдать такое снижение ПН?

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Сергей Татичек
7 часов назад
Иван, а что тут сравнивать? Существует только один проект сколько ни будь похожий - Starship, надеюсь доживём до реализации. У Энергии 2 уже были

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Французов
8 часов назад
шлем конечно для прикола надели))

Первая Олимпиада роботов удивила комичными исходами

Дмитрий Воронцов
10 часов назад
Владимир, было несколько волн миграции: по некоторым данным, первая была около 120 тыс.лет, вторая - 80 т.л., кстати внеафриканское человечество

Исследователи нашли один из древнейших следов использования лука за пределами Африки

Павел Сундуков
11 часов назад
Oleg, не сказать что совсем не может быть... условия и случайности различные бывают [https://meduniver.com/Medical/toksikologia/vred_mrt.html]

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

Kate Kova
11 часов назад
А ссылка какая-нибудь имеется?

Световое загрязнение в Европе: где оно сильнее всего

Дмитрий Чебышев
11 часов назад
Сом громко сказано.аквариумные сомики, цвет красивый.

Ученые запечатлели, как южноамериканские сомы взбираются на водопад

Александр Березин
11 часов назад
Павел, да, уверен. Ссылка у вас не открывается (если вы скопируете ее название сюда, мне будет проще с ней ознакомиться, но должен отметить, потому

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

galinaaa7228
12 часов назад
Александр, мусульмане тоже идолопоклонники они верят в мохамеда и ходят вокруг камня....

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

galinaaa7228
12 часов назад
reactivnyi, более того в иудаизме сказано, о мусульманам что их вера огонь будет уничтожена огнем, так что не будет их

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

galinaaa7228
12 часов назад
Norman, а ещё сказано эта вера огонь и будет уничтожена огнем..и

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

galinaaa7228
12 часов назад
Илья, и это все будет разрушено и более того уничтоженно

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

galinaaa7228
12 часов назад
Sp, я не бабушка и знаний по этому поводу у меня больше чем у тебя...

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно