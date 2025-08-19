Бенну и Рюгу оказались «детьми» древней Пуланы

С помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» астрономы впервые детально изучили гигантский темный астероид главного пояса — Пулану (Polana). Это древнее небесное тело диаметром приблизительно 55 километров, как оказалось, может быть «прародителем» околоземных астероидов Бенну и Рюгу.

В 1875 году австрийский астроном Иоганн Пализа открыл большой и темный астероид главного пояса — Пулану. Объект, принадлежащий к редкому спектральному классу F, считается родоначальником семейства Нисы (или Пуланы) — крупнейшего семейства астероидов с низким альбедо, которое, вероятно, родилось на заре Солнечной системы, когда крупные астероиды сталкивались и распадались на части. Вот почему астрономы полагают, что Пулана, а также околоземные астероиды Бенну и Рюгу могли возникнуть в результате древнего столкновения. Новые данные, подкрепляющие эту гипотезу, представили авторы исследования, опубликованного в Planetary Science Journal.

Международная группа астрономов под руководством Анисии Арредондо (Anicia Arredondo) из Юго-Западного исследовательского института (США) наблюдала за Пуланой с помощью двух инструментов, установленных на борту космического телескопа «Джеймс Уэбб» — инфракрасного спектрометра NIRSpec (в ближнем инфракрасном диапазоне) и MIRI (в среднем инфракрасном диапазоне).

Эти данные затем сравнили с результатами спектроскопии и лабораторных анализов образцов грунта с астероидов Бенну и Рюгу, ранее доставленных на Землю миссиями Osiris-rex (NASA) и «Хаябуса-2» (JAXA). Результаты выявили удивительное сходство спектров трех небесных тел, что, по мнению астрономов, подкрепляет гипотезу их совместного происхождения.

Но были и различия: в спектрах Пуланы отсутствовало характерное «плато», типичное для других тел главного пояса астероидов. Более того, глобальный спектр Бенну (диаметром всего около 490 метров) имел «синий» наклон, а Пуланы — «красный». Однако спектры лабораторных образцов грунта с Бенну демонстрировали именно «красный» наклон, сходный с Пуланой, что может быть связано с космическим выветриванием и текстурными особенностями поверхности околоземного астероида.

Спектральные данные образцов с Рюгу также были схожи с Пуланой, за исключением слабой гидратации минералов — реакции, при которой вода добавляется в кристаллическую структуру, образуя новый минерал (гидрат). Эту разницу исследователи связали с тепловой историей Рюгу (диаметром около 870 метров) вследствие ограниченного водного изменения или последующего нагрева. Ранее в грунте этого небесного тела нашли следы соленой воды.

Как отметили авторы новой научной работы, все три астероида похожи настолько, что можно уверенно говорить об их общем происхождении. Бенну и Рюгу, вероятно, откололись от Пуланы миллиарды лет назад, а различия между ними объясняются разными «жизненными» путями: Пулана, судя по всему, дольше подвергался ударам микрометеороидов, а Бенну и Рюгу, ввиду близости к Солнцу, сильнее подверглись воздействию радиации светила.

