Первая Олимпиада роботов удивила комичными исходами

За последние несколько десятилетий Китай стремительно превратился из одной из беднейших стран мира в мирового лидера в производстве робототехники. В период с 2022 по 2023 год Китайская Народная Республика установила более 276 000 роботов в различных отраслях промышленности — больше, чем все остальные страны мира вместе взятые.

Забег роботов / © Kevin Frayer /Getty Images

На прошлой неделе в Пекин прибыли машины со всех уголков мира, чтобы принять участие в соревнованиях по кикбоксингу, легкой атлетике, футболу, настольному теннису и танцам в рамках первых в мире «Олимпийских игр роботов».

Как сообщило издание The Guardian, это безусловно впечатляющее событие, несмотря на то, что гуманоидная робототехника все еще находится в зачаточном состоянии, и некоторые результаты оказались непреднамеренно комичными. Например, в забеге на 1500 метров одному участнику пришлось сойти с дистанции из-за того, что его голова отлетела от туловища. Во время футбольного матча пять на пять маленькие гуманоидные роботы с трудом находили друг друга, часто сталкиваясь и замедляя игру до почти полной остановки. Другим роботам помогали люди, как, например, нокаутированному роботу-кикбоксеру, которого инженерам пришлось самостоятельно вытаскивать с ринга.

Робота уносят после поединка по кикбоксингу в первый день игр / © China News Service / Getty Images

По данным Reuters, в олимпиаде роботов приняли участие 280 команд, представлявших университеты и частные компании из 16 стран.