Агрессивность неожиданно связали с низкой самооценкой

Враждебное поведение по отношению к другим может выражаться в разных формах: от нарушения общепринятых правил до непосредственных физических проявлений. Изучая связь между агрессивностью и личностными качествами, психологи из США пришли к неожиданному выводу: социальную агрессию может стимулировать низкая самооценка.

Подчеркивая, что «один из самых сильных коррелятов агрессивного поведения» — это психопатия, которая внешне проявляется в склонности к манипулированию другими людьми, холодности, высокомерии и бесчувственности, психологи из Университета Пало-Альто (США) полагают: агрессивное поведение связано не только с этим расстройством личности. По крайней мере, некоторые из форм агрессии.

По мнению специалистов, есть и другие личностные характеристики, которые делают человека более или менее склонным к агрессивному поведению. В частности, важный фактор, который может на это повлиять, — низкая самооценка человека, заметили авторы в предварительной онлайн-публикации для издания Journal of Threat Assessment and Management. Хотя такие люди могут вести себя замкнуто и визуально буквально сливаться с толпой, не воспринимаясь окружающими как источник опасности, это не всегда так.

Оценивая связь между низкой самооценкой и агрессивностью как умеренную, ученые тем не менее отмечают: низкая самооценка может привести к таким формам пассивной агрессии, как отрицание принятых в обществе правил и социальная агрессия. Да, они не выглядят и никогда не ведут себя как жестокий убийца с топором из голливудского триллера. Социальная агрессия у таких субъектов может выражаться, например, в умышленном нанесении вреда репутации других.

Интересно, что социальный психолог Марк Лири считал: люди не стремятся к чему-то, чтобы повысить самооценку саму по себе. Цель обычно самозащита и повышение их ценности в глазах других и, таким образом, в увеличении вероятности межличностного принятия. Если исходить из этого предположения, социальная агрессия неуверенных в себе людей становится достаточно объяснимой и понятной: это самозащита от тех, кто кажется (вполне возможно, что неосознанно) по каким-то причинам «лучше» или «успешнее».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Денис Яковлев 76 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.