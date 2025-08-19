Уведомления
Агрессивность неожиданно связали с низкой самооценкой
Враждебное поведение по отношению к другим может выражаться в разных формах: от нарушения общепринятых правил до непосредственных физических проявлений. Изучая связь между агрессивностью и личностными качествами, психологи из США пришли к неожиданному выводу: социальную агрессию может стимулировать низкая самооценка.
Подчеркивая, что «один из самых сильных коррелятов агрессивного поведения» — это психопатия, которая внешне проявляется в склонности к манипулированию другими людьми, холодности, высокомерии и бесчувственности, психологи из Университета Пало-Альто (США) полагают: агрессивное поведение связано не только с этим расстройством личности. По крайней мере, некоторые из форм агрессии.
По мнению специалистов, есть и другие личностные характеристики, которые делают человека более или менее склонным к агрессивному поведению. В частности, важный фактор, который может на это повлиять, — низкая самооценка человека, заметили авторы в предварительной онлайн-публикации для издания Journal of Threat Assessment and Management. Хотя такие люди могут вести себя замкнуто и визуально буквально сливаться с толпой, не воспринимаясь окружающими как источник опасности, это не всегда так.
Оценивая связь между низкой самооценкой и агрессивностью как умеренную, ученые тем не менее отмечают: низкая самооценка может привести к таким формам пассивной агрессии, как отрицание принятых в обществе правил и социальная агрессия. Да, они не выглядят и никогда не ведут себя как жестокий убийца с топором из голливудского триллера. Социальная агрессия у таких субъектов может выражаться, например, в умышленном нанесении вреда репутации других.
Интересно, что социальный психолог Марк Лири считал: люди не стремятся к чему-то, чтобы повысить самооценку саму по себе. Цель обычно самозащита и повышение их ценности в глазах других и, таким образом, в увеличении вероятности межличностного принятия. Если исходить из этого предположения, социальная агрессия неуверенных в себе людей становится достаточно объяснимой и понятной: это самозащита от тех, кто кажется (вполне возможно, что неосознанно) по каким-то причинам «лучше» или «успешнее».
Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
