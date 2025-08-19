  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 августа, 15:49
Денис Яковлев
8

Агрессивность неожиданно связали с низкой самооценкой

Враждебное поведение по отношению к другим может выражаться в разных формах: от нарушения общепринятых правил до непосредственных физических проявлений. Изучая связь между агрессивностью и личностными качествами, психологи из США пришли к неожиданному выводу: социальную агрессию может стимулировать низкая самооценка.

Психология
# агрессия
# психопатия
# самооценка
Агрессивность неожиданно связали с низкой самооценкой
Несмотря на то, что люди c низкой самооценкой могут вести себя замкнуто и визуально буквально сливаться с толпой, не воспринимаясь окружающими как источник опасности, это не всегда так / © Healthyplace.com

Подчеркивая, что «один из самых сильных коррелятов агрессивного поведения» — это психопатия, которая внешне проявляется в склонности к манипулированию другими людьми, холодности, высокомерии и бесчувственности, психологи из Университета Пало-Альто (США) полагают: агрессивное поведение связано не только с этим расстройством личности. По крайней мере, некоторые из форм агрессии.

По мнению специалистов, есть и другие личностные характеристики, которые делают человека более или менее склонным к агрессивному поведению. В частности, важный фактор, который может на это повлиять, — низкая самооценка человека, заметили авторы в предварительной онлайн-публикации для издания Journal of Threat Assessment and Management. Хотя такие люди могут вести себя замкнуто и визуально буквально сливаться с толпой, не воспринимаясь окружающими как источник опасности, это не всегда так.

Оценивая связь между низкой самооценкой и агрессивностью как умеренную, ученые тем не менее отмечают: низкая самооценка может привести к таким формам пассивной агрессии, как отрицание принятых в обществе правил и социальная агрессия. Да, они не выглядят и никогда не ведут себя как жестокий убийца с топором из голливудского триллера. Социальная агрессия у таких субъектов может выражаться, например, в умышленном нанесении вреда репутации других.

Интересно, что социальный психолог Марк Лири считал: люди не стремятся к чему-то, чтобы повысить самооценку саму по себе. Цель обычно самозащита и повышение их ценности в глазах других и, таким образом, в увеличении вероятности межличностного принятия. Если исходить из этого предположения, социальная агрессия неуверенных в себе людей становится достаточно объяснимой и понятной: это самозащита от тех, кто кажется (вполне возможно, что неосознанно) по каким-то причинам «лучше» или «успешнее».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Денис Яковлев
76 статей
Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.
Показать больше
Психология
# агрессия
# психопатия
# самооценка
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Архитектурные утопии XX века
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Русские мифы: как и зачем их исследуют ученые?
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Зоопарки Юго-Восточной Азии: оазисы биоразнообразия
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
21 Авг
Бесплатно
Гиганты неба
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
19 августа, 10:44
Адель Романова

В архивах нашли записи о еще двух радиосигналах, похожих на Wow!

Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.

Астрономия
# космос
# радиоастрономия
# радиосигналы
# сигнал Wow!
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

    19 августа, 15:54

  2. Агрессивность неожиданно связали с низкой самооценкой

    19 августа, 15:49

  3. Бенну и Рюгу оказались «детьми» древней Пуланы

    19 августа, 15:22

  4. Новая теоретическая модель объяснила, как можно контролировать одно из самых опасных явлений в токамаке

    19 августа, 14:32
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Sergey Hiiri
26 минут назад
Что-то со Швецией не так... Вольво, Скания, Сааб.... Как-то рядом с указанными на карте финнами абыдна...

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Иван Колупаев
27 минут назад
Оля, а чего вас так взволновал финансовый вопрос? Ишь сколько ненависти сразу как салатик оплатить предложили 😁 Как там нынче таких называют...

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Елена Мелькова
32 минуты назад
Как бы изначально понятно, что повторное применение приведет к таким последствиям так как сам пластик разлагается при нагревании на другие

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

1 2
37 минут назад
Всё так и есть. И до сих пор "глушковская школа" мелочно душит любые альтернативные разработки. Взять те же двигатели с дожиганием

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

1 2
42 минуты назад
"До 40 тонн", мне встречалась цифра 35 тонн. При этом одноразовая Энергия поднимала 100 тонн. Сколько нужно запусков чтобы оправдать такое снижение ПН?

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Сергей Татичек
2 часа назад
Иван, а что тут сравнивать? Существует только один проект сколько ни будь похожий - Starship, надеюсь доживём до реализации. У Энергии 2 уже были

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Французов
2 часа назад
шлем конечно для прикола надели))

Первая Олимпиада роботов удивила комичными исходами

Дмитрий Воронцов
5 часов назад
Владимир, было несколько волн миграции: по некоторым данным, первая была около 120 тыс.лет, вторая - 80 т.л., кстати внеафриканское человечество

Исследователи нашли один из древнейших следов использования лука за пределами Африки

Павел Сундуков
5 часов назад
Oleg, не сказать что совсем не может быть... условия и случайности различные бывают [https://meduniver.com/Medical/toksikologia/vred_mrt.html]

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

Kate Kova
5 часов назад
А ссылка какая-нибудь имеется?

Световое загрязнение в Европе: где оно сильнее всего

Дмитрий Чебышев
6 часов назад
Сом громко сказано.аквариумные сомики, цвет красивый.

Ученые запечатлели, как южноамериканские сомы взбираются на водопад

Александр Березин
6 часов назад
Павел, да, уверен. Ссылка у вас не открывается (если вы скопируете ее название сюда, мне будет проще с ней ознакомиться, но должен отметить, потому

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

galinaaa7228
7 часов назад
Александр, мусульмане тоже идолопоклонники они верят в мохамеда и ходят вокруг камня....

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

galinaaa7228
7 часов назад
reactivnyi, более того в иудаизме сказано, о мусульманам что их вера огонь будет уничтожена огнем, так что не будет их

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

galinaaa7228
7 часов назад
Norman, а ещё сказано эта вера огонь и будет уничтожена огнем..и

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

galinaaa7228
7 часов назад
Илья, и это все будет разрушено и более того уничтоженно

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

galinaaa7228
7 часов назад
Sp, я не бабушка и знаний по этому поводу у меня больше чем у тебя...

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

galinaaa7228
7 часов назад
Илья, я не живу в России с 6 лет

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

galinaaa7228
7 часов назад
Скоро так лапы вырастут

Ученые запечатлели, как южноамериканские сомы взбираются на водопад

Anatoly Smalchenko
7 часов назад
Affidavit, вы правильно написали, теоретически. Главное, что бы сумма не попала в разряд, очередных списанные долгов

«Росатом» обещает Африке атомную революцию — но готова ли к ней Африка?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно