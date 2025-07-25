О мероприятии

Москва охвачена войной. Небо над городом разрывают взрывы, а исторические здания и промышленные объекты становятся мишенями. Как в таких условиях жил и боролся за свое существование один из главных музеев столицы — Политехнический музей?

Что происходит со зданием, когда его стены сотрясаются от бомбежек? Как прячут экспонаты и приспосабливают парадные залы под нужды военного времени? На экскурсии шаг за шагом участники мероприятия исследуют судьбу Политехнического музея и узнают, как его сотрудники спасали не только коллекции, но и само сердце науки и просвещения.

Экскурсанты увидят фрагменты задания, восстановленные спустя 70 лет после войны, элементы печей, которые в годы войны обогревали здание, исторические фотографии, запечатлевшие жизнь музея под огнем, а также немецкую карту Москвы, которой пользовались пилоты вражеских самолетов. Слушатели узнают, как ориентировались летчики в 1940-х, кто, когда и зачем заминировал Политехнический музей, как изменилась функция музея и как его залы превращались в госпитали, убежища и штабы.

Расписание Новая площадь, д. 3/4 Москва 18:00 Купить