Исследователи нашли один из древнейших следов использования лука за пределами Африки
Международная группа археологов на территории современного Узбекистана нашла одно из древнейших свидетельств использования лука и стрел за пределами Африки. Возраст находки оценивается примерно в 80 тысяч лет.
Как отмечается в публикации в научном журнале PloS One, находки были сделаны на территории грота Оби-Рахмат — многослойного охотничьего лагеря с мощностью культурных отложений до 10 метров. Это охватывает период от 40 до 80 тысяч лет назад. В нижних слоях археологи нашли серию мелких треугольных каменных сколов, размером до 3 сантиметров.
Анализируемая выборка взята из коллекции раскопок 2001–2002 и 2007–2011 годов. Исследовав находки, учёные предположили их функциональное назначение.
Долгое время дистанционную охоту за пределами Африки связывали уже с поздним палеолитом и человеком современного типа. Нынешнюю находку сравнивают со свидетельствами использования лука и стрел, обнаруженные вместе с останками раннего Homo Sapiens в гроте Мандран на территории Франции. Возраст артефактов оценили примерно в 54 тысячи лет.
В Институте археологии и этнографии СО РАН пояснили, что особую ценность находке в гроте Оби-Рахмат придают останки людей, сочетающие признаки неандертальцев и древних представителей современного человека. Это помогает понять, кто и как осваивал сложные технологии охоты в глубокой древности.
