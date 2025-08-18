Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Исследователи нашли один из древнейших следов использования лука за пределами Африки

Международная группа археологов на территории современного Узбекистана нашла одно из древнейших свидетельств использования лука и стрел за пределами Африки. Возраст находки оценивается примерно в 80 тысяч лет.

Каменные наконечники охотничьих орудий (в том числе, стрел) возрастом 80 тысяч лет / © PloS One

Как отмечается в публикации в научном журнале PloS One, находки были сделаны на территории грота Оби-Рахмат — многослойного охотничьего лагеря с мощностью культурных отложений до 10 метров. Это охватывает период от 40 до 80 тысяч лет назад. В нижних слоях археологи нашли серию мелких треугольных каменных сколов, размером до 3 сантиметров.

Анализируемая выборка взята из коллекции раскопок 2001–2002 и 2007–2011 годов. Исследовав находки, учёные предположили их функциональное назначение.

Долгое время дистанционную охоту за пределами Африки связывали уже с поздним палеолитом и человеком современного типа. Нынешнюю находку сравнивают со свидетельствами использования лука и стрел, обнаруженные вместе с останками раннего Homo Sapiens в гроте Мандран на территории Франции. Возраст артефактов оценили примерно в 54 тысячи лет.

В Институте археологии и этнографии СО РАН пояснили, что особую ценность находке в гроте Оби-Рахмат придают останки людей, сочетающие признаки неандертальцев и древних представителей современного человека. Это помогает понять, кто и как осваивал сложные технологии охоты в глубокой древности.