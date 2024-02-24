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Американский посадочный аппарат «Одиссей» прилунился на бок
Компания-разработчик утверждает, что, несмотря на опрокидывание набок, с аппаратом все в порядке. Правда, никаких картинок после прилунения она не предоставила. Это может говорить о том, что из-за некорректного положения аппарата он серьезно ограничен по возможностям отправки данных на Землю.
Как мы уже писали, 23 февраля 2024 года в 2.23 по Москве посадочный аппарат «Одиссей» частной американской компании Intuitive Machines добился автоматической мягкой посадки на Луну. Это стало историческим достижением: до того автоматическая посадка на Селену удавалась США в 1968 году, а ручная — в 1972 году. Садиться на спутник нашей планеты тяжело: первая же высадка людей на Луну не закончилась трагедией только потому, что астронавты отказались от автоматически выбранного района посадки, взяли управление на себя и прилунились слегка в другом месте.
В 2024 году японский посадочный аппарат SLIM показал, что и в XXI веке высадка на Луне сохраняет существенные риски даже для тех игроков, кто в принципе оказался на нее способен: он прилунился вверх ногами. На пресс-конференции Intuitive Machines, состоявшейся в ночь 24 февраля по Москве, представители компании признали, что имеют сходную проблему. Их «Одиссей» прилунился на бок.
Как это вышло — неясно. Представители компании полагают (но пока это только рабочая гипотеза), что причиной стала не полностью погашенная боковая скорость посадочного аппарата. По исходному замыслу она должна была быть нулевой, но на практике была примерно 3,2 километра в час, скорость медленно идущего пешехода. По предположению Intuitive Machines эта непогашенная скорость и привела к опрокидыванию аппарата.
На данном этапе, до получения дополнительной информации от аппарата, что потребует нескольких дней, трудно исключить и другие варианты (хотя они и менее вероятны). Одна из посадочных ног могла подломиться или же место посадки было выбрано некорректно. Если на нем были камни, это могло привести к тому, что одна из ног «села» на камень и создала опрокидывающий момент.
Неудачный выбор места прилунения мог быть связан с тем, что «Одиссей», в отличие от большинства аппаратов для посадки на Луну, имел полностью автономную систему посадки, а не осуществлял ее под дистанционным управлением. Компьютерному зрению даже в идеальных условиях сложно соперничать со способностью человека идентифицировать объекты (типа тех же крупных камней), а у «Одиссея» перед посадкой еще и возникли технические сложности с рядом камер и датчиков, из-за чего он использовал при посадке неосновной их набор.
Чисто теоретически возможен и третий сценарий: прилунение было на 80-м градусе южной широты, очень близко к южному полюсу. В этой части Луны поверхность во многом сложена вечной мерзлотой. Продукты сгорания топлива могли частично «подплавить» такую поверхность, что так же привело к неровной посадке. Впрочем, вероятность этого варианта невелика: двигатели «Одиссея» относительно слабые, им сложно обеспечить такой сценарий. В то же время для более мощных двигателей — например, как на Starship, который доставит американских астронавтов на Луну во второй половине 2020-х, — такой сценарий исключить сложнее.
Intuitive Machines утверждает, что с аппаратом, несмотря на не вполне удачную посадку, все в порядке: солнечные батареи получают энергию от Солнца, научные приборы смотрят вверх, антенна поддерживает связь с Землей. Но никаких фото от аппарата после момента посадки они пока не предоставили. Это может говорить о проблемах с пропускной способностью канала связи, обусловленных неверным углом расположения аппарата.
«Одиссей» не имеет радиоизотопного источника тепла, поэтому он вряд ли переживет лунную ночь, которая наступит менее, чем через декаду. Если до этого момента компания-разработчик не получит достаточного объема данных с прилунившегося аппарата, миссия пройдет ограниченно успешно. С высокой вероятностью, будущие миссии Intuitive Machines будут перенесены по срокам, чтобы попытаться учесть уроки этой посадки.
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