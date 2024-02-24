  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Александр Березин
2
486

Американский посадочный аппарат «Одиссей» прилунился на бок

4.7

Компания-разработчик утверждает, что, несмотря на опрокидывание набок, с аппаратом все в порядке. Правда, никаких картинок после прилунения она не предоставила. Это может говорить о том, что из-за некорректного положения аппарата он серьезно ограничен по возможностям отправки данных на Землю.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Луна
Снимок Луны, сделанный аппаратом «Одиссей» с высоты в десять километров. Компания не предоставила снимков, сделанных аппаратом после прилунения, что может быть как-то связано с проблемами ориентации антенны связи / © Wikimedia Commons

Как мы уже писали, 23 февраля 2024 года в 2.23 по Москве посадочный аппарат «Одиссей» частной американской компании Intuitive Machines добился автоматической мягкой посадки на Луну. Это стало историческим достижением: до того автоматическая посадка на Селену удавалась США в 1968 году, а ручная — в 1972 году. Садиться на спутник нашей планеты тяжело: первая же высадка людей на Луну не закончилась трагедией только потому, что астронавты отказались от автоматически выбранного района посадки, взяли управление на себя и прилунились слегка в другом месте.

В 2024 году японский посадочный аппарат SLIM показал, что и в XXI веке высадка на Луне сохраняет существенные риски даже для тех игроков, кто в принципе оказался на нее способен: он прилунился вверх ногами. На пресс-конференции Intuitive Machines, состоявшейся в ночь 24 февраля по Москве, представители компании признали, что имеют сходную проблему. Их «Одиссей» прилунился на бок.

Как это вышло — неясно. Представители компании полагают (но пока это только рабочая гипотеза), что причиной стала не полностью погашенная боковая скорость посадочного аппарата. По исходному замыслу она должна была быть нулевой, но на практике была примерно 3,2 километра в час, скорость медленно идущего пешехода. По предположению Intuitive Machines эта непогашенная скорость и привела к опрокидыванию аппарата.

На данном этапе, до получения дополнительной информации от аппарата, что потребует нескольких дней, трудно исключить и другие варианты (хотя они и менее вероятны). Одна из посадочных ног могла подломиться или же место посадки было выбрано некорректно. Если на нем были камни, это могло привести к тому, что одна из ног «села» на камень и создала опрокидывающий момент.

Неудачный выбор места прилунения мог быть связан с тем, что «Одиссей», в отличие от большинства аппаратов для посадки на Луну, имел полностью автономную систему посадки, а не осуществлял ее под дистанционным управлением. Компьютерному зрению даже в идеальных условиях сложно соперничать со способностью человека идентифицировать объекты (типа тех же крупных камней), а у «Одиссея» перед посадкой еще и возникли технические сложности с рядом камер и датчиков, из-за чего он использовал при посадке неосновной их набор.

Так «Одиссей» должен был бы выглядеть в случае штатной посадки на Луне / © Wikimedia Commons

Чисто теоретически возможен и третий сценарий: прилунение было на 80-м градусе южной широты, очень близко к южному полюсу. В этой части Луны поверхность во многом сложена вечной мерзлотой. Продукты сгорания топлива могли частично «подплавить» такую поверхность, что так же привело к неровной посадке. Впрочем, вероятность этого варианта невелика: двигатели «Одиссея» относительно слабые, им сложно обеспечить такой сценарий. В то же время для более мощных двигателей — например, как на Starship, который доставит американских астронавтов на Луну во второй половине 2020-х, — такой сценарий исключить сложнее.

Intuitive Machines утверждает, что с аппаратом, несмотря на не вполне удачную посадку, все в порядке: солнечные батареи получают энергию от Солнца, научные приборы смотрят вверх, антенна поддерживает связь с Землей. Но никаких фото от аппарата после момента посадки они пока не предоставили. Это может говорить о проблемах с пропускной способностью канала связи, обусловленных неверным углом расположения аппарата.

«Одиссей» не имеет радиоизотопного источника тепла, поэтому он вряд ли переживет лунную ночь, которая наступит менее, чем через декаду. Если до этого момента компания-разработчик не получит достаточного объема данных с прилунившегося аппарата, миссия пройдет ограниченно успешно. С высокой вероятностью, будущие миссии Intuitive Machines будут перенесены по срокам, чтобы попытаться учесть уроки этой посадки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Луна
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Беседа
24 Фев
Бесплатно
Встреча с космонавтом Федором Юрчихиным
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Произвести фураж: речевые ошибки и языковая игра
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Почему мы любим страшные истории?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Саундтрек Вселенной
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Генетика в XX веке. История великих открытий
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Кому нужна техноэтика и можно ли осудить Фрица Габера, атомную бомбу и искусственный интеллект?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
26 Фев
600
Эволюция поведения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Почему люди не летают?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Как компании собирают информацию о вас?
ВЭБ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:19
РНФ

Уровень воды в древнем Каспии был на десятки метров выше современного из-за изменений палеоклимата

Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.

РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
Вчера, 14:10
Ольга Иванова

Океанологи обнаружили крупнейшее извержение вулкана в голоцене

Ученые узнали, где произошло самое мощное извержение вулкана современной геологической эпохи. Общий объем извержения составил от 332 до 427 кубических километров.

Геология
# вулкан
# вулканчиекий пепел
# голоцен
# извержение
# Япония
Вчера, 11:23
Полина

Двуязычное образование замедлило развитие детей

Многие родители стремятся отдать детей в двуязычную школу, чтобы те развивались лучше и быстрее. Однако такое образование способно даже навредить ребенку, показало исследование.

Психология
# билингвизм
# билингвы
# образование
# развитие детей
# школа
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
Позавчера, 12:19
РНФ

Уровень воды в древнем Каспии был на десятки метров выше современного из-за изменений палеоклимата

Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.

РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
21 февраля
Ольга Иванова

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Канадские исследователи изучили поведение приматов в естественной среде обитания и пришли к выводу, что те из них, кто имеет врожденные аномалии или покалечен в процессе жизни, вполне неплохо адаптируются к своим недостаткам. Они не только выживают, но и размножаются. Более того, им активно помогают сородичи.

Биология
# аномалии развития
# естественный отбор
# инвалиды
# обезьяны
# приматы
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария

Лана Пренципал
Лана Пренципал
52 секунды назад
-
0
+
Не очень понятны эти сложности с прилунением, если честно. Что мешало на земле выполнить 100500 приземлений в разных условиях, на грунт, камни, песок, пыль, на склон, при отказе датчиков и т.д. Отладить все глюки и баги заранее. Это называется "тестирование". Торопили их что ли? По опыту работы в IT давно известно, что полноценное тестирование вычищает 99.99% проблем.
Ответить
-
0
+
Виктор Ларионов
Виктор Ларионов
51 минута назад
-
0
+
ИМХО, всё гораздо прозаичней: слишком высокий центр масс = низкая устойчивость спускаемого аппарата.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. У близкой сверхновой доказали существование нейтронной звезды в центре

    15 минут назад

  2. Американский посадочный аппарат «Одиссей» прилунился на бок

    1 час назад

  3. «Инстинкт убийцы» помог эволюционировать хищным предкам млекопитающих

    3 часа назад

  4. Биологи объяснили разнообразие змей «эволюционной сингулярностью»

    5 часов назад
Выбор редакции

Смогут ли бактерии избавить человечество от пластикового мусора?

19 февраля

Последние комментарии

Лана Пренципал
52 секунды назад
Не очень понятны эти сложности с прилунением, если честно. Что мешало на земле выполнить 100500 приземлений в разных условиях, на грунт, камни, песок,

Американский посадочный аппарат «Одиссей» прилунился на бокАмериканский посадочный аппарат «Одиссей» прилунился на бок

Виктор Ларионов
51 минута назад
ИМХО, всё гораздо прозаичней: слишком высокий центр масс = низкая устойчивость спускаемого аппарата.

Американский посадочный аппарат «Одиссей» прилунился на бокАмериканский посадочный аппарат «Одиссей» прилунился на бок

Иван Колупаев
56 минут назад
Dmitry, "дегенератки" иначе это тоже сексизм и "увековечивание стереотипов"😉

Десятки видов динозавров призвали переименовать из-за оскорбительных, сексистcких и расистских названийДесятки видов динозавров призвали переименовать из-за оскорбительных, сексистcких и расистских названий

Ultimate Kaiju
60 минут назад
При чём тут инстинкт-то? Речь же идёт об эволюции строения челюстей...

«Инстинкт убийцы» помог эволюционировать хищным предкам млекопитающих«Инстинкт убийцы» помог эволюционировать хищным предкам млекопитающих

Александр Березин
1 час назад
Ilya, ну, что значит разучились? На Марсе НАСА вполне высаживается -- и успешно. А частные космические игроки никогда и не умели это, так что

Аппарату землян впервые удалось сесть в южной приполярной зоне ЛуныАппарату землян впервые удалось сесть в южной приполярной зоне Луны

Evgeny
1 час назад
А разве змеи разнообразны? Просто ползающая веревка

Биологи объяснили разнообразие змей «эволюционной сингулярностью»Биологи объяснили разнообразие змей «эволюционной сингулярностью»

Мария Морозова
1 час назад
Полина, благодарю, получилось!

Двуязычное образование замедлило развитие детейДвуязычное образование замедлило развитие детей

Dmitry
2 часа назад
Отстаньте от динозавров, дегенераты, и займитесь лучше научной работой!

Десятки видов динозавров призвали переименовать из-за оскорбительных, сексистcких и расистских названийДесятки видов динозавров призвали переименовать из-за оскорбительных, сексистcких и расистских названий

Ilya Chashev
2 часа назад
На бок сел аппарат, очередная не очень удачная миссия к Луне, чет совсем разучились летать чуть дальше НОО

Аппарату землян впервые удалось сесть в южной приполярной зоне ЛуныАппарату землян впервые удалось сесть в южной приполярной зоне Луны

Иван Колупаев
4 часа назад
Рон, вы прекрасно понимаете что Старшип все-таки будет хоть и не "в таком виде, в каком его рисует Маск" поэтому и злитесь.

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Гена Пастухов
10 часов назад
Дмитрий, Освальд Шпенглер, Закат Западного мира, 1923 г.

Специальное название действия побудило совершить егоСпециальное название действия побудило совершить его

Рон Дондерево
11 часов назад
Фига, "немного отложенного". То что я перечислил - уже полностью отменено. И да, в отличие от вас, я знаю что это только верхушка айсберга. И слава

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Дмитрий Филимонов
11 часов назад
Название работает не только действия, но и для всего, что только можно. Ретина, Dynamic Island, Гигафабрика - народ радостно ведется)

Специальное название действия побудило совершить егоСпециальное название действия побудило совершить его

Дмитрий Kuрueнко
13 часов назад
George, лукавством отдает. "сейчас словари допускают вариант "звОнят" с пометой "просторечное"" Как отдолжение сделали. Для многих

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Дмитрий Kuрueнко
13 часов назад
George, "но ведь лингвисты как раз таки не навязывают никакие нормы" Теоретики расовой теории нацизма тоже никаких норм не навязывали. Всегда

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Дмитрий Kuрueнко
13 часов назад
Евгений, вы удивитесь, но ударения заимствованных слов из русскогого языка в русский язык не всегда сохраняются.

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Дмитрий Kuрueнко
13 часов назад
Ирина, по опыту знаю, люди с вашей логикой с трудом берут корень из 100, перемножают 7 на 8 и избегают операций с процентами. В Молдове, знаете, не

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Дмитрий Kuрueнко
14 часов назад
Anton, все бы верно, только не понятно что ты на российском сайте забыл ? Читал бы украинский научпоп, он же качественней и обширней. Или нет? Или их

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Дмитрий Kuрueнко
14 часов назад
Владимир, в украинской мифологии все русские изобретения -украинские. Поэтому и читать "доказательства" нужно исключительно в украинской

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Дмитрий Kuрueнко
14 часов назад
Анатолий, очень спорное утверждение. Плавающие ударения в русском языке представляют проблему для самих носителей и особенно детей 2-4 лет. Попытки

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить