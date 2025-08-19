Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают о ключевых трендах и направлениях развития современных технологий ИИ.
О мероприятии
За последние полтора-два года технологии искусственного интеллекта проделали путь от генерации контента до появления интерактивных систем, ядром которых являются автономные агенты. Современные генеративные модели способны рассуждать, работать с внешними инструментами, решать комплексные задачи, требующие работы не только с текстом, но и с изображениями, звукам и даже видео.
Системы ИИ становятся все более универсальными, что поднимает вопрос о возможности создания в недалеком будущем систем общего искусственного интеллекта, способных решать любые интеллектуальные задачи, подвластные человеческому разуму.
Директор по развитию технологий искусственного интеллекта, начальник управления экспериментальных систем машинного обучения Сбера Сергей Марков расскажет о ключевых трендах и направлениях развития современных технологий ИИ, о среднесрочных прогнозах в этой области, а также об основных вызовах, стоящих перед развитием индустрии искусственного интеллекта.
Миусская пл., 9 строение 12
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.
В отличие от 2024 года, все четыре полета новой космической транспортной системы в 2025-м проходили неудачно. Но теперь компания Илона Маска полагает, что надежно выявила причины последней аварии, и рассчитывает на успешный полет. От того, насколько она права, зависит первая в XXI веке высадка людей на Луну.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пять правдивых теорий заговора
«Орион»: улететь за пределы околоземной орбиты
«Путь через „долину смерти“ — это факт, с которым приходится мириться, и эту „долину“ нам необходимо преодолевать как можно быстрее»
Мир «Матрицы» возможен — но не в «цифре»
Ядерная рубашка: все ближе к телу
Подвешивание на крюках и поедание трупов: самые страшные обряды перехода
«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии