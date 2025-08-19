О мероприятии

За последние полтора-два года технологии искусственного интеллекта проделали путь от генерации контента до появления интерактивных систем, ядром которых являются автономные агенты. Современные генеративные модели способны рассуждать, работать с внешними инструментами, решать комплексные задачи, требующие работы не только с текстом, но и с изображениями, звукам и даже видео.

Системы ИИ становятся все более универсальными, что поднимает вопрос о возможности создания в недалеком будущем систем общего искусственного интеллекта, способных решать любые интеллектуальные задачи, подвластные человеческому разуму.

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта, начальник управления экспериментальных систем машинного обучения Сбера Сергей Марков расскажет о ключевых трендах и направлениях развития современных технологий ИИ, о среднесрочных прогнозах в этой области, а также об основных вызовах, стоящих перед развитием индустрии искусственного интеллекта.

Расписание Миусская пл., 9 строение 12 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.