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7 часов назад
Юлия Трепалина
370

Более 40% родителей посчитали порцию алкоголя детям в 16-17 лет допустимой

5.3

Недавний опрос более чем 1000 родителей из Австралии показал: многие не видят криминала в том, чтобы позволить своим почти взрослым, но еще несовершеннолетним чадам немного спиртного, например бокал вина или пива. Это отношение можно встретить и в России. Однако исследователи назвали результаты тревожными и напомнили, что научные данные неоднократно подтверждали опасность такого либерального подхода к алкоголю.

Психология
# алкоголь
# воспитание
# дети
# молодежь
# родители
# родители и дети
# спиртное
подросток с алкоголем
Многие родители не видят криминала в том, чтобы позволить своим почти взрослым, но еще несовершеннолетним чадам немного спиртного / © Leila Cutler, Alamy

Некоторые родители думают, что, разрешая подросшим детям употреблять алкоголь в контролируемых условиях, например дома или в компании, но с ведома взрослых, они таким образом «защищают» их, предотвращая возможное появление в будущем проблем из-за крепких напитков.

Между тем большое число продольных групповых исследований, а также систематические обзоры по теме убедительно показывали, что подобная родительская тактика коррелировала с более ранним приобщением детей к спиртному и последующим формированием у них рискованной манеры потребления алкоголя. Из примеров в научной литературе известно, что даже если родители позволяли детям «только пригубить», этого хватало для повышения риска пьянства и других связанных с ним негативных последствий.

Психологи и специалисты в сфере профилактики алкогольной зависимости из Австралии недавно выяснили отношение к такой практике и ее распространенность у родителей в своей стране. Статья об исследовании вышла в журнале Health Promotion International.

Отметим, что в Австралии минимальный возраст, с которого человек может легально употреблять алкогольные напитки, составляет 18 лет. В России существует аналогичный возрастной порог: закон запрещает продажу спиртного несовершеннолетним, то есть людям до 18 лет. В Госдуме обсуждают возможность расширить рамки до 21 года.

Опрос проходил в онлайн-формате. Участников для него — 1197 австралийских родителей или опекунов детей 12-17 лет, живущих совместно с ними хотя бы часть времени — набрали с помощью платформы Pureprofile, специализирующейся на организации подобных исследований. Собрав у добровольцев социально-демографическую информацию, их спросили, с какого возраста, по их мнению, можно выпить полную порцию алкоголя — бокал пива или вина, смешанный напиток, стопку крепкого спиртного.

У респондентов также выяснили, как часто они дают детям алкоголь дома за ужином либо в других обстоятельствах и считают ли такую практику распространенной среди знакомых и родителей в целом. Остальные пункты касались отношения взрослых к употреблению спиртного подростками, их собственного потребления алкоголя, преобладающего стиля воспитания детей и ряда других аспектов.

Анализ ответов показал, что 31,2% родителей сочли 16-17 лет приемлемым возрастом для употребления полной порции спиртного, а еще 11,5% указали порог до 16 лет. Почти 23% опрошенных признались, что давали несовершеннолетним детям полную порцию алкоголя, в том числе 10,8% указали, что предоставляли спиртное для вечеринок без присмотра. При этом 45% посчитали такую практику распространенной среди других родителей.

Исследователи выявили и ряд других тенденций, которые ранее упоминали в научной литературе. Например, более высокий уровень дохода в семье коррелировал с более терпимым отношением к употреблению алкоголя в 16-17 лет. Родители с попустительским стилем воспитания и выпивающие сами чаще разрешали несовершеннолетним детям полную порцию алкоголя.

Ученые заявили, что результаты опроса будут полезны для разработки мер, предупреждающих приобщение молодежи к спиртному.

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Психология
# алкоголь
# воспитание
# дети
# молодежь
# родители
# родители и дети
# спиртное
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